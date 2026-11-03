ΙΚΤΙΝΟΣ: Επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

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Το εργοστάσιο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ στη Βιομηχανική Περιοχή Δράμας επισκέφθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Τον υπουργό υποδέχθηκε και ξενάγησε στις εγκαταστάσεις η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μαρμάρων, κ. Ιουλία Χαϊδά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Πιερρακάκης ενημερώθηκε για τα στάδια επεξεργασίας του μαρμάρου, από την κοπή των όγκων και την παραγωγή πλακών έως τις εργασίες ενίσχυσης, λείανσης και τελικού φινιρίσματος. Παράλληλα, γνώρισε τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας και τη συμβολή της τεχνογνωσίας των εργαζομένων στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας και στη διαδρομή του ελληνικού μαρμάρου, το οποίο, με αφετηρία τη Δράμα, φτάνει σε αγορές και έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δραστηριότητα της ΙΚΤΙΝΟΣ συνδέει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής με τη βιομηχανική παραγωγή και τη διεθνή αρχιτεκτονική, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.

Η κ. Ιουλία Χαϊδά δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη στο εργοστάσιό μας στη Βιομηχανική Περιοχή Δράμας και του παρουσιάσαμε τη δουλειά που γίνεται καθημερινά από τους ανθρώπους μας. Το ελληνικό μάρμαρο είναι ένας φυσικός πλούτος που, μέσα από την επεξεργασία, την τεχνογνωσία και τις επενδύσεις, αποκτά υψηλή προστιθέμενη αξία. Από τη Δράμα ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την ποιότητα της ελληνικής παραγωγής. Προτεραιότητά μας παραμένει η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών μας και η ενίσχυση της παρουσίας μας στις διεθνείς αγορές».

Η εργοστασιακή μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας αποκτήθηκε το 2017, ανακαινίστηκε πλήρως και εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ. Διαθέτει παραγωγικούς και εκθεσιακούς χώρους και απασχολεί περισσότερους από 70 εργαζομένους.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ διαθέτει τρεις μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου, στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας, στη Δράμα και στα Βριλήσσια Αττικής. Οι μονάδες διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό κοπής, επεξεργασίας και φινιρίσματος, υποστηρίζοντας την παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.