Ικτίνος: Ανοδος 8% για τις πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο

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Αύξηση πωλήσεων κατά 8% παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του έτους η Ικτίνος , σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παρά τις προκλήσεις της περιόδου (κρίση στον κατασκευαστικό τομέα της Κίνας, αύξηση του ενεργειακού κόστους ) η Ικτίνος διατήρησε κύκλο εργασιών το 2025 άνω των 30 εκατ. ευρώ , εξασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της αξιοποιώντας τα σημαντικά αποθέματα ελληνικού μαρμάρου υψηλής ποιότητας, διαφύλαξε το ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγική της βάση και συνέχισε να έχει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ωστόσο, από τον Απρίλιο άρχισαν να γίνονται εμφανείς οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και επηρέασε σημαντικά το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η αναβολή ή αναστολή μεγάλων κατασκευαστικών έργων στην ευρύτερη περιοχή, η επιβράδυνση επενδυτικών αποφάσεων, η αύξηση των ναύλων και του μεταφορικού κόστους, καθώς και η γενικότερη αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε στις διεθνείς αγορές επηρέασαν συνολικά τον κλάδο του μαρμάρου και κατ’ επέκταση τη δραστηριότητα της εταιρείας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν, ενώ το πρώτο τρίμηνο κινήθηκε ανοδικά, το πεντάμηνο να παρουσιάζει υστέρηση περίπου 7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο την Ικτίνος, αλλά το σύνολο σχεδόν των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μαρμάρου, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Μέτρα στήριξης

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μαρμάρου, του οποίου η Ικτίνος έχει την τιμή να κατέχει την προεδρία κατά την παρούσα περίοδο, απευθύνθηκε πρόσφατα προς την Πολιτεία και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητώντας τη λήψη μέτρων στήριξης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου που πλήττονται από τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Πρόκειται, συνεπώς, για μία συγκυριακή και εξωγενή διαταραχή που επηρεάζει συνολικά τον κλάδο και όχι για πρόβλημα που αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη ή την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Η Ικτίνος, με περισσότερα από 50 χρόνια ηγετικής παρουσίας στις διεθνείς αγορές φυσικών λίθων και αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής σε διαδοχικές οικονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις, εκτιμά ότι με την αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης και την επανεκκίνηση των έργων που βρίσκονται σε αναμονή, θα επανέλθει σύντομα στην αναπτυξιακή τροχιά που είχε ήδη διαμορφωθεί στις αρχές του έτους.

Η Ικτίνος τονίζει ότι συνεχίζεται η υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, επενδύσεις στην παραγωγική βάση, ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των λατομείων, καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών αγορών και συνεχή αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της υποστήριξης του επενδυτικού προγράμματος, η εταιρεία βρισκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού και την παροχή νέας χρηματοδότησης. Οπως αναφέρεται οι μέχρι σήμερα επαφές είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικές και η διοίκηση εκτιμά ότι οι σχετικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας.

Επενδύσεις της Ικτίνος στον τουρισμό

Παράλληλα, συνεχίζεται με ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις η προσπάθεια αξιοποίησης του μεγάλου τουριστικού ακινήτου της εταιρείας στη Σητεία Κρήτης. Κατά τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα, μεταξύ των οποίων η υπογραφή Letter of Intent με την Auberge Resorts Collection, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διαχειριστές πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων παγκοσμίως με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταρεία, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου που θα αναλάβει τον επανασχεδιασμό και την αρχιτεκτονική ωρίμανση του έργου. Η διαδικασία βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται η οριστικοποίηση της επιλογής. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σημαντικά ορόσημα για την πρόοδο του έργου και ενισχύουν την πεποίθησή ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αξία για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Η Ικτίνος υποστηρίζει ότι διαθέτει σήμερα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία με παρουσία άνω των 50 ετών στον κλάδο, παραγωγική δραστηριότητα σε μερικά από τα σημαντικότερα κοιτάσματα ελληνικού μαρμάρου, εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως και ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.