Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη

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Την ανάγκη να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι περιφερειακές τράπεζες, παράλληλα με τη δημιουργία πανευρωπαϊκών ομίλων, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέλου των μικρότερων περιφερειακών σχημάτων αποτελεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της, μετά την πρόσφατη απόκτηση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας

Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος της Global Alliance for Banking on Values (GABV) που φιλοξενείται στην Καρδίτσα με οικοδεσπότη τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, τάχθηκε υπέρ ενός μοντέλου στο οποίο θα συνυπάρχουν τόσο μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όσο και μικρότερα τοπικά σχήματα.

«Η Ευρώπη χρειάζεται τρεις κατηγορίες τραπεζών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η πρώτη αφορά πανευρωπαϊκούς ομίλους, που διαθέτουν την απαιτούμενη κλίμακα να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές και κινεζικές τράπεζες και να χρηματοδοτήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά ισχυρές υπερ-περιφερειακές τράπεζες, οι οποίες εξυπηρετούν τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Η τρίτη περιλαμβάνει μικρότερες, εξειδικευμένες και τοπικές τράπεζες, όπως οι συνεταιριστικές.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, οι τελευταίες γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται και έτσι μπορούν να διοχετεύουν τις τοπικές αποταμιεύσεις σε επενδύσεις που προάγουν την ευημερία και την κοινωνική συνοχή.

Για τον λόγο αυτό, τόνισε, οι επόμενες ευρωπαϊκές νομοθετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των τραπεζών, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η Τράπεζα Καρδίτσας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέλου των μικρότερων περιφερειακών σχημάτων αποτελεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της, μετά την πρόσφατη απόκτηση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας.

Εντός του 2027 προγραμματίζεται η λειτουργία νέου καταστήματος στα Τρίκαλα για την ενίσχυση της φυσικής παρουσίας της στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τον CEO της Παναγιώτη Τουρναβίτη, την επόμενη χρονιά θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη στρατηγική περαιτέρω γεωγραφικής της επέκτασης.

Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί η σταδιακή διεύρυνση του δικτύου της και σε άλλες πόλεις.

Πάντως ξεκαθάρισε πως η τράπεζα θα παραμείνει συνεταιριστική. Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά στο fund helenos, το οποίο διατηρεί το 2% των μερίδων της.

Πρόκειται για σχήμα με μετόχους την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το επενδυτικό ταμείο EiF, την BNP Paribas, που δια αυτής της συμμετοχής μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμους συμμάχους για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Καρδίτσας.

Πλεονέκτημα για το πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τον κ. Τουρναβίτη, αποτελεί και ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, σήμερα 24%, καθώς και η μείωση του δείκτη καθυστερήσεων στο 5% από 45% στα χρόνια της κρίσης.

Πρόκειται για μία εξυγίανση που επιτεύχθηκε χωρίς κεφαλαιακή κρατική στήριξη και δίχως την αξιοποίηση του σχήματος εγγυήσεων “Ηρακλης”.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Γιώργος Μπούκης υποστήριξε ότι «η πρόσφατη απόκτηση της άδειας πανελλαδικής λειτουργίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο της πορείας της».

Όπως είπε, «μας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να μεταφέρουμε την εμπειρία και το συνεταιριστικό μας μοντέλο πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Θεσσαλίας».

Το 90% με POS της τράπεζας

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Καρδίτσας έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή θέση στην τοπική αγορά, αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει από την ίδρυσή της με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των εμπόρων στην Καρδίτσα έχει αποκτήσει από εκείνη τερματικό αποδοχής καρτών.

Η παρουσία αυτή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, καθώς δημιουργεί τη δυνατότητα διεύρυνσης των συνεργασιών και τη διάθεση περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σήμερα η τράπεζα αριθμεί 19.000 μέλη, 60.000 πελάτες και 100 εργαζομένους, ενώ διαθέτει επτά καταστήματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας.

Η τεχνολογία

Ο κ. Πιερρακάκης απέδωσε την ανθεκτικότητα της τράπεζας στις σχέσεις με τους δανειολήπτες και στους δεσμούς με την τοπική οικονομία, καθώς και στη σταθερή στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, ακόμη και σε περιόδους μεγάλων δυσκολιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στις μικρότερες τράπεζες, εκτιμώντας ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος και να περιορίσει το μειονέκτημα του μεγέθους τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη δημιουργία κοινών υποδομών και τη συνεργασία μεταξύ μικρότερων τραπεζών, μπορεί να τους επιτρέψει να λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Κατά τα άλλα, η Τράπεζα Καρδίτσας είναι η μόνη από την Ελλάδα που συμμετέχει στην GABV.

Πρόκειται για ένα «κλειστό κλαμπ» τραπεζών, στο οποίο συμμετέχουν μόνο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Το βασικότερο είναι ο προσανατολισμός τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Όπως εξήγησε ο Μάρτιν Ρόνερ, διευθύνων σύμβουλος της GABV, για να γίνει μία τράπεζα μέλος της θα πρέπει το 60%-80% του δανειακού της χαρτοφυλακίου να έχει επίδραση στην πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό αυτό σήμερα στις συμβατικές τράπεζες κινείται στην περιοχή του 30%-40%.

Mέλη της συμμαχίας σήμερα είναι τράπεζες με ενεργητικό από 50 εκατ. ευρώ έως 50 δισ. ευρώ.