Seanergy Maritime Holdings Corp.: Ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας για το εννεάμηνο του 2026

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Κερδοφορία-ρεκόρ με αυξημένο μέρισμα και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου ανακοίνωσε η Seanergy Maritime Holdings Corp., μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες με εξειδίκευση στα πλοία ξηρού φορτίου τύπου Capesize για τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου και του εννεαμήνου 2026.

Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή προετοιμάζεται πλέον για τις πρώτες παραδόσεις του προγράμματος, με στόχο έναν πιο σύγχρονο και αποδοτικότερο στόλο.

Το εννεάμηνο 2026 της Seanergy Maritime

Το εννεάμηνο έκλεισε με καθαρό κύκλο εργασιών στα 155,2 εκατ. δολάρια και αύξηση 43%, προσαρμοσμένο EBITDA στα 110,5 εκατ. δολάρια (+100%), σημειώνοντας ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας, ύψους 61,9 εκατ. δολαρίων (+604%), το υψηλότερο επίπεδο εννεαμήνου στην ιστορία της εταιρείας. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου διαμορφώθηκε στα 30.216 δολάρια (+59%).

Προσήλωση στη σταθερή ανταμοιβή των μετόχων

Διπλασιασμός του τριμηνιαίου μερίσματος σε 0,40 δολάρια ανά μετοχή σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2026, σηματοδοτώντας την 20ή συνεχόμενη τριμηνιαία διανομή.

Συνολικές επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους ύψους 117 εκατ. δολάρια από την αρχή του προγράμματος, μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών.

Ενίσχυση προγράμματος ανανέωσης του στόλου

Τέσσερις νέες συμφωνίες απόκτησης πλοίων, συνολικής αξίας περίπου $264 εκατ., από την προηγούμενη τριμηνιαία ενημέρωση της Εταιρείας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 855 εκατ. δολάρια για εννέα νεότευκτα και τρία μεταχειρισμένα πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 2,3 εκατ. dwt. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται από τον Ιανουάριο του 2027 έως το 2029.

Η έγκαιρη σύναψη των σχετικών συμφωνιών, πριν από την άνοδο των τιμών στην αγορά, έχει δημιουργήσει σημαντική υπεραξία κατά περίπου 85,0 εκατ. δολάρια από τις αρχικές τιμές απόκτησης των νεότευκτων πλοίων, βάσει τρεχουσών εκτιμήσεων της αγοράς, η οποία δεν αποτυπώνεται στον ισολογισμό της Εταιρείας.

Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται η παραλαβή του πρώτου νεότευκτου πλοίου στην ιστορία της Seanergy, μαζί με το M/V Midnightship, ιαπωνικής κατασκευής του 2019. Οι παραλαβές εντάσσονται στη σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων με νεότερα και αποδοτικότερα.

Μετά τις προγραμματισμένες πωλήσεις των M/V Dukeship και M/V Friendship και τις παραλαβές των εννέα νεότευκτων και των τριών μεταχειρισμένων πλοίων, ο στόλος της Seanergy αναμένεται να αριθμεί 29 πλοία (24 Capesize και 5 Newcastlemax), με συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 5.367.438 dwt.

Άμεση εκμετάλλευση και βελτιστοποίηση χρηματοδότησης των νέων πλοίων

Για τέσσερα από τα έξι πλοία με παράδοση το 2027–2028, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ή βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση πολυετών ναυλώσεων με κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος υποστηρίζεται από διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης, ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και σημαντική ρευστότητα.

Ισχυρά θεμελιώδη και θετικές προοπτικές στην αγορά των Capesize

Ο κλάδος Capesize κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά το γ’ τρίμηνο, υποστηριζόμενος από τους αυξημένους όγκους σε μεταφορές βωξίτη, την αύξηση της ζήτησης για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος και την ανθεκτικότητα των μεταφορών άνθρακα.

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές, καθώς η αύξηση του παγκόσμιου στόλου παραμένει σχετικά περιορισμένη και σημαντικό μέρος του υφιστάμενου στόλου αποτελείται από παλαιότερα πλοία.

Οι αυξανόμενες εξαγωγές από τον Ατλαντικό αυξάνουν τις αποστάσεις μεταφοράς και ενισχύουν τη ζήτηση σε όρους τονομιλίων.

Εκτιμήσεις για το δ’ τρίμηνο και το σύνολο του έτους

Για το δ’ τρίμηνο, έχει ήδη συμφωνηθεί η απασχόληση για το 86% περίπου των αναμενόμενων ημερών λειτουργίας του στόλου.

Με βάση τα τρέχοντα επίπεδα των FFAs, ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) εκτιμάται σε περίπου 33.284 δολάρια, προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα για τα έσοδα της Εταιρείας στο σύνολο του έτους.