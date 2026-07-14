Seanergy Maritime: Αντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου

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Την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους €100 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς ολοκλήρωσε με επιτυχία η Seanergy Maritime Holdings Corp. στις 10 Ιουλίου 2026, ενώ οι ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026.

Μάλιστα, η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,03 φορές, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτών επενδυτών.

Η συναλλαγή υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της Euronext Athens στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής ναυτιλίας, ενός από τους σημαντικότερους και πλέον στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, φέρνοντας τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις πιο κοντά στα ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης πλοίων Capesize, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης, η οποία δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού χύδην φορτίου μέσω ενός σύγχρονου στόλου πλοίων Capesize.

Η εταιρεία διαθέτει 19 πλοία (17 Capesize και 2 Newcastlemax), συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 3,46 εκατ. dwt. Παράλληλα, έχει επενδύσει σε 7 πλοία υπό κατασκευή (6 Capesize και 1 Newcastlemax), συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 1,30 εκατ. dwt, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ 2027 και 2029.

Ο Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp., δήλωσε: «Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Seanergy και την ελληνική κεφαλαιαγορά. Είμαστε μία κορυφαία ανεξάρτητη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία με ισχυρή παρουσία στον κλάδο του ξηρού χύδην φορτίου, εστιάζοντας στη διαχείριση πλοίων μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας τύπου Capesize. Μεταφέρουμε βασικές πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των παγκόσμιων υποδομών και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε διεθνές επίπεδο.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά την ελληνική επενδυτική κοινότητα για την εμπιστοσύνη που δείχνει στη στρατηγική μας και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Seanergy. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τη Euronext Athens και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη συνεχή υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και για τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω του ομολόγου ενισχύουν τη χρηματοδοτική μας ευελιξία χωρίς μετοχική αραίωση, διευρύνοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική μας βάση και υποστηρίζοντας την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη του στόλου.»