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Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών

Πρεμιέρα στο ταμπλό της Euronext Athens οι ομολογίες της Seanergy Maritime Holdings  

Business 10.07.2026, 19:26
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Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών
Σταμάτης Τσαντάνης, CEO και Πρόεδρος της Seanergy Maritime
Newsroom

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Ξεκινά στις 13 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών της Seanergy Maritime Holdings Corp. στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με κωδικό διαπραγμάτευσης «SHIPB1».

Από την έκδοση αντλήθηκαν 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κεφάλαια, μετά την αφαίρεση δαπανών ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε 95,6 εκατ. ευρώ.

Η συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων, περίπου 76 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση της επέκτασης του στόλου της εταιρείας μέσω ναυπήγησης και απόκτησης πλοίων, ενώ περίπου 19,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Η ανακοίνωση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της εταιρείας «SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS Α.Ε. (η «EURONEXT ATHENS»).

Επίσης, ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  καθώς επίσης και την ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και τη δικηγορική εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συμβούλων Έκδοσης και Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, καθώς και τη «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ», η οποία ενήργησε για λογαριασμό της Εκδότριας.

Οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που δεν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο από 30.06.2026 Ενημερωτικό Δελτίο της Εκδότριας.

Η Εκδότρια ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου 2026 ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. ενώ οι τελικές συνολικές δαπάνες της Έκδοσης ανήλθαν σε €4,4 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €95,6 εκατ. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10.07.2026, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 10Α/1038/30.10.2024 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της EURONEXT ATHENS, ως ακολούθως:

1. Ποσοστό 79,5%, ήτοι ποσό περίπου €76,0 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος των υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας ή/και (κατόπιν αποτίμησης από Εκτιμητή) για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος μεταχειρισμένων πλοίων που θα αποκτήσουν Θυγατρικές της Εκδότριας (εφόσον από την ανωτέρω αποτίμηση του Εκτιμητή προκύπτει ότι το τίμημα απόκτησης είναι εύλογο), στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού έως την 10.07.2031.

2. Ποσοστό 20,5%, ήτοι ποσό περίπου €19,6 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης έως 24 μήνες από την Έκδοση.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ενότητα 3Α «Λόγοι Έκδοσης, Προορισμός Κεφαλαίων και Δαπάνες Έκδοσης/Δημόσιας Προσφοράς ή Εισαγωγής Προς Διαπραγμάτευση» του από 30.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3 του Κανονισμού της EURONEXT ATHENS, καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει την EURONEXT ATHENS, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της EURONEXT ATHENS, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών της EURONEXT ATHENS, καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν. 3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπλέον, η Εκδότρια για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει καθώς και στις Αποφάσεις υπ’ αρ. 8/754/14.4.2016 και 10Α/1038/30.10.2024 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την EURONEXT ATHENS, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 10.07.2026.

Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι στις:13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 100.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας τόσο στα ελληνικά όσο και στα λατινικά είναι «SHIPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

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