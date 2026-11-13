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Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Ποντοπόρος 13.11.2026, 10:02
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Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, με τέσσερα δεξαμενόπλοια να έχουν χτυπηθεί από εκρήξεις μέσα σε δύο ημέρες, σύμφωνα με τις ιρανικές στρατιωτικές αρχές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές. Οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον κίνδυνο πετρελαϊκής ρύπανσης.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι δύο υπερδεξαμενόπλοια τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν καθώς διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι τα πλοία είχαν αγνοήσει προειδοποιήσεις να μην ακολουθήσουν μια «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή» και ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μάλιστα οπτικό υλικό, το οποίο παρουσίασαν ως βίντεο από τα περιστατικά. Ωστόσο, το Reuters διευκρινίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια στις φλόγες

Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, όταν ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, τα πλοία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα ραντάρ τους και εισήλθαν σε περιοχή την οποία οι ιρανικές αρχές χαρακτηρίζουν απαγορευμένη.

Ακολούθησαν εκρήξεις και εκδήλωση πυρκαγιάς στα δύο δεξαμενόπλοια, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των δύο πλοίων, ούτε υπάρχουν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση των πληρωμάτων τους.

Τα δύο VLCC της Sinokor

Τα νέα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν δύο υπερδεξαμενόπλοια συνδεόμενα με τη νοτιοκορεατική Sinokor.

Το Dominica Prosperity, χωρητικότητας 297.300 dwt, χτυπήθηκε την Τετάρτη ανοικτά της Mina Saqr, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, ενώ οι 22 ναυτικοί απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή της ακτοφυλακής.

Μία ημέρα νωρίτερα, το Fujairah Energy, χωρητικότητας 300.000 dwt, είχε επίσης δεχθεί πλήγμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τα δύο αυτά VLCC ταυτίζονται με τα πλοία στα οποία αναφέρονται οι ιρανικές ανακοινώσεις για τις εκρήξεις της Τετάρτης. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ορισμένα περιστατικά αφορούν τα ίδια πλοία.

Φόβοι για πετρελαϊκή ρύπανση

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συνεχόμενων περιστατικών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές του Ομάν εξετάζουν την προσάραξη δεξαμενόπλοιου κοντά στο νησί Αλ Κιμπλίγια και τις επιχειρήσεις διαχείρισης του φορτίου του.

Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών συνεδρίασε την Πέμπτη, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της προσάραξης.

Οι εξελίξεις καταγράφονται παρά την ανάκαμψη της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, οι οποίες έχουν συμβάλει στην υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

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