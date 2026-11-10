Στενά του Ορμούζ: Ακόμη ένα τάνκερ στις φλόγες από νάρκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Άλλο ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ φλέγονταν αφότου προσέκρουσαν σε νάρκες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η εβδομαδιαία έκθεση του βρετανικού οργανισμού UK Maritime Trade Operations (UKMTO), που δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 και αποτυπώνει την κατάσταση ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά της Σομαλίας. ανέφερε, ότι μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 11 επιθέσεις εναντίον πλοίων, εκ των οποίων τρεις είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση τους.