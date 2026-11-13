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Louis Vuitton: Περισσότερες από 100 συλλεκτικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες σε δημοπρασία

Μουρακάμι, Φρανκ Γκέρι και Γιαγίοϊ Κουσάμι υπογράφουν μερικά από τα σπάνια κομμάτια Louis Vuitton που βγαίνουν στο σφυρί μέσω του οίκου Christie’s.

Tέχνη και Ζωή 13.11.2026, 23:40
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Louis Vuitton: Περισσότερες από 100 συλλεκτικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες σε δημοπρασία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Περισσότερες από 100 ιδιαίτερες τσάντες της Louis Vuitton, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης τέχνης και του σχεδιασμού, ετοιμάζονται να αλλάξουν χέρια μέσω δημοπρασίας του οίκου Christie’s. Η συλλογή, με τίτλο «Scarcity & Infinity: an Important Collection», περιλαμβάνει σπάνια κομμάτια που συνδυάζουν την αισθητική του γαλλικού οίκου με τη δημιουργική υπογραφή καλλιτεχνών όπως ο Ιάπωνας Τακάσι Μουρακάμι, ο αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι και η Γιαγιόι Κουσάμα, σύμφωνα με το Robb Report.

Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ τα αντικείμενα θα παρουσιαστούν στο κοινό στη Νέα Υόρκη σε δύο περιόδους, από τις 7 έως τις 17 Νοεμβρίου και από τις 3 έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Η παράδοση των καλλιτεχνικών συνεργασιών της Louis Vuitton ξεκίνησε το 1996, όταν ο οίκος προσκάλεσε πρωτοποριακούς σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων οι Μανόλο Μπλάνικ, Χέλμουτ Λανγκ και Βιβιέν Γουέστγουντ, να επανασχεδιάσουν το εμβληματικό μονόγραμμά του με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη δημιουργία του. Την πορεία αυτή συνέχισε ο Μαρκ Τζέικομπς, ο οποίος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση το 1997 και καθιέρωσε συνεργασίες που επηρέασαν τη μόδα και την ποπ κουλτούρα.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν εκείνη του 2001 με τον καλλιτέχνη Στίβεν Σπράους, ο οποίος έφερε το γκράφιτι πάνω στο παραδοσιακό μονόγραμμα του οίκου. Η στρατηγική των συνεργασιών συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τις δημιουργίες να αποκτούν συχνά χαρακτήρα συλλεκτικών έργων τέχνης.

Έργο της Γιαγίοϊ Κουσάμα

Τα κομμάτια της Louis Vuitton που ξεχωρίζουν

Το αντικείμενο με την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία ανάμεσα στα 88 κομμάτια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της δημοπρασίας είναι ένα σπάνιο clutch Artycapucines Crystal Panda του Μουρακάμι, με εκτιμώμενη αξία από 20.000 έως 30.000 δολάρια. Κατασκευάστηκε σε μόλις 130 αντίτυπα παγκοσμίως και διακοσμείται με περισσότερους από 6.000 κρυστάλλους Swarovski, τοποθετημένους στο χέρι.

Στα υπόλοιπα έργα του Ιάπωνα καλλιτέχνη περιλαμβάνονται μια λευκή μίνι Capucines από δέρμα κροκόδειλου, με χρυσά μεταλλικά στοιχεία και διακοσμητικό κεράσι, καθώς και μια ροζ και λευκή Artycapucines Mini Tentacles. Η εκτιμώμενη αξία καθεμιάς από τις δύο τσάντες κυμαίνεται από 10.000 έως 15.000 δολάρια. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης δέκα δημιουργίες από την πρόσφατη σειρά Artycapucines VII, που παρουσιάστηκε στην Art Basel Paris το 2025.

Ξεχωριστή θέση έχουν και οι δημιουργίες του Φρανκ Γκέρι, ο οποίος πέθανε το 2025. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια λευκή μίνι Capucines από δέρμα κροκόδειλου, εμπνευσμένη από σχέδιο ψαριού, η οποία κυκλοφόρησε σε μόλις 20 αντίτυπα. Η εκτιμώμενη αξία της κυμαίνεται από 10.000 έως 15.000 δολάρια. Στο ίδιο εύρος τιμών εκτιμάται η αξία και ενός μεταλλικού clutch σε σχήμα αρκούδας, εμπνευσμένου από το γλυπτό του «Bear With Us» του 2014.

Η Γιαγιόι Κουσάμα εκπροσωπείται με μία από τις σπάνιες, περιορισμένης έκδοσης τσάντες της σε σχήμα κολοκύθας, σε κίτρινο και μαύρο χρώμα, με μεταλλικές λεπτομέρειες. Η εκτιμώμενη αξία της κυμαίνεται από 8.000 έως 10.000 δολάρια.

Η Ρέιτσελ Κόφσκι Πάρκερ, επικεφαλής του διεθνούς τμήματος τσαντών και αξεσουάρ του Christie’s, χαρακτήρισε τη συλλογή ως το πληρέστερο σύνολο δημιουργιών από συνεργασίες της Louis Vuitton με καλλιτέχνες που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε δημοπρασία. Όπως σημείωσε, οι τσάντες αυτές έχουν πλέον αποκτήσει αυτοτελή συλλεκτική αξία, λειτουργώντας ως αντικείμενα που μεταφέρουν την τέχνη στην καθημερινότητα και εκφράζουν την προσωπική αισθητική των ιδιοκτητών τους.

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