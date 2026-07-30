Louis Vuitton: Αλλαγή εικόνας για τον κορυφαίο οίκο – Η συμβολή του τουρισμού

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Μειωμένες ήταν οι πωλήσεις της Louis Vuitton στην ελληνική αγορά κατά 6,46% το 2025, με τον τζίρο να υπολογίζεται σε 72,7 εκατ. ευρώ έναντι 77,8 το 2024.

H πτώση είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα του γαλλικού οίκου πολυτέλειας, που τα προηγούμενα χρόνια πατούσε συνεχώς γκάζι με άνοδο που άγγιζε ακόμη και το 20%.

Οι τουρίστες και η Louis Vuitton

Όπως επισημαίνει η διοίκηση υπό την Κλαιρ Μαρί Κουιντανάλ Πιγκρί στην έκθεση διαχείρισης που αναρτήθηκε με τα οικονομικά αποτελέσματα στο ΓΕΜΗ, πρόκειται για μια εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αλλαγή στη σύνθεση της τουριστικής κίνησης και τη μείωση της αγοραστικής δαπάνης επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.

«Η εταιρεία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομνικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα, με στόχο την προστασία τς από πιθανούς κινδύουνος αρνητικών επιπτώσεων στη ρευστότητα, την εξέλιξη των λειτουργικών κι επενδυτικώψν δραστηριοτήτων και την ανάκτηση των περιουσιακών της στοιχείων».

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις προς τουρίστες τρίτων χωρών (tax free) μειώθηκαν πέρυσι στα 34 εκατ. ευρώ από 40,7 εκατ. ευρώ που ήταν το 2024 όταν οι υπόλοιπες πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής εμφάνισαν αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 38,7 εκατ. ευρώ από 37,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Το δίκτυο στην Ελλάδα

Η Louis Vuitton διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα στην ελληνική αγορά.

Το κεντρικό κατάστημα λειτουργεί στη Βουκουρεστίου 19, στο κέντρο της Αθήνας. Στη Μύκονο η εταιρεία έχει παρουσία στην Ψαρρού και στη θέση Τρία Πηγάδια, ενώ το δίκτυο συμπληρώνει το κατάστημα στην Απόλλωνος 77, στις εγκαταστάσεις του Αστέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Θετικές προσδοκίες για το 2026

Για το 2026, η διοίκηση της Louis Vuitton αναμένει θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, λαμβάνοντας υπόψη την ανοδική πορεία του διεθνούς κλάδου πολυτελείας, παρά τη μείωση των πωλήσεων και την πίεση στα περιθώρια κέρδους που καταγράφηκαν το 2025.

Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών εκτιμάται ότι μπορούν να στηρίξουν νέα αύξηση της ζήτησης.

Τα μερίσματα προς τη μητρική Louis Vuitton

Μερίσματα συνολικής αξίας 17,6 εκατ. ευρώ από αδιανέμητα παρελθουσών χρήσεων στη μητρική αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 13/12/2024, καθώς είχε αποφασίσει την διανομή προμερίσματος 13 εκατ. ευρώ από την χρήση του 2024 ενώ και με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. πέρυσι τον Ιούλιο εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 4,6 εκατ. ευρώ που προέρχεται ως υπόλοιπο κερδών εις νέον από την χρήση του 2024.