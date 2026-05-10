Από Jordan μέχρι Louis Vuitton: «Καυτά» κέρδη για τις απομιμήσεις

Μόλις ένα προϊόν γνωρίσει σημαντική εμπορική επιτυχία, μια παραποιημένη εκδοχή του εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα

World 10.05.2026, 08:00
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ακμαία παραμένει η αγορά προϊόντων απομίμησης, με μάρκες όπως η Jordan και η Louis Vuitton να κερδίζουν τις προτιμήσεις.

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Entrupy, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην αυθεντικοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, στην ετήσια έκθεσή της “State of the Fake” 2026. Η εταιρεία αναφέρει ότι εντόπισε ότι το 8,1% των προϊόντων ήταν παραποιημένα το 2025.

Ενώ τα είδη πολυτελείας αποτελούν αντικείμενο παραποίησης εδώ και δεκαετίες – σκεφτείτε την Gucci και τις τσάντες με το μονόγραμμα της τη δεκαετία του 1980 – η μόδα υψηλής ποιότητας δεν αποτελεί εξαίρεση.

Γιατί προτιμούν Jordan και Louis Vuitton

Το 2025, η Entrupy επεξεργάστηκε προϊόντα αξίας άνω των 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποβλήθηκαν για πιστοποίηση, σε όλες τις κατηγορίες.

Αυτό το ποσό σηματοδοτεί μια απότομη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και, από μόνο του, καταδεικνύει την επιτάχυνση ενός παγκόσμιου φαινομένου: την αυξανόμενη δυσπιστία μεταξύ των καταναλωτών, των μεταπωλητών και των λιανοπωλητών απέναντι στον πολλαπλασιασμό των απομιμητικών προϊόντων.

Από αυτό το σύνολο, 3,34 δισεκατομμύρια δολάρια αντιπροσώπευαν αυθεντικοποιημένη αξία στα τμήματα πολυτελείας, υποδημάτων και έτοιμων ενδυμάτων. Τα είδη απομίμησης αντιπροσώπευαν 294 εκατομμύρια δολάρια.

Η μόδα

Ένα από τα βασικά ευρήματα αυτής της έκθεσης είναι η άνθηση της παραποίησης στον τομέα της ένδυσης και των αξεσουάρ μόδας.

Σύμφωνα με το Fashion Network και την Entrupy, πρόκειται για κατηγορίες με «τα προϊόντα που παραποιούνται περισσότερο». Πολυτελείς τσάντες, φούτερ με κορυφαίες μάρκες streetwear, καπέλα, αθλητικές φανέλες από περιζήτητες μάρκες όπως η Supreme, η Chrome Hearts και η Gucci: το φάσμα της παραποίησης έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Αυτή η τάση αντανακλά μια ανησυχητική πραγματικότητα: τα δίκτυα παραποίησης προσαρμόζονται σχεδόν ακαριαία στη ζήτηση της αγοράς.

Μόλις ένα προϊόν γνωρίσει σημαντική εμπορική επιτυχία, μια παραποιημένη εκδοχή εμφανίζεται σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. «Η ταχύτητα του κύκλου παραποίησης έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη δυσπιστία, τόσο στις μη ρυθμιζόμενες όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές», σημειώνει ο Vidyuth Srinivasan στην έκθεση. Προσθέτει ότι ακόμη και οι λιανοπωλητές που είναι γνωστοί για την αξιοπιστία των αλυσίδων εφοδιασμού τους βρίσκονται πλέον υποχρεωμένοι να προστατεύουν ενεργά τη φήμη τους.

Ένα στα τρία είδη σε premium έτοιμα ενδύματα είναι πλαστό

Ο τομέας των ειδών πολυτελείας παραμένει πρωταρχικός στόχος για τους παραχαράκτες. Οι Louis Vuitton , Gucci και Prada βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της λίστας με τις πιο παραποιημένες μάρκες που υποβάλλονται για πιστοποίηση.

Αυτοί οι τρεις οίκοι από μόνοι τους αντιπροσωπεύουν ένα δυσανάλογο μερίδιο των επεξεργασμένων όγκων (55,42% του συνόλου), υπογραμμίζοντας τόσο την ελκυστικότητά τους όσο και το βάθος της δομικής πρόκλησης που αντιμετωπίζουν. Σε αξία, η Chanel κατατάσσεται στην κορυφή, με 959 εκατομμύρια δολάρια, με ποσοστό παραποίησης 5,7%.

Ωστόσο, η έκθεση της Entrupy εξετάζει επίσης τα υποδήματα και τα έτοιμα ενδύματα. Τα αθλητικά παπούτσια επηρεάζονται ιδιαίτερα από την παραποίηση/απομίμηση προϊόντων, και αυτή η τάση έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Entrupy. Ενώ το ποσοστό των απομιμήσεων αθλητικών παπουτσιών που εντοπίστηκαν από την εταιρεία μειώθηκε από 15,8% σε 8% μεταξύ 2021 και 2023, η τάση έχει αντιστραφεί, φτάνοντας το 11,1% το 2025.

Ζήτηση και για τα αθλητικά είδη

Η Jordan και η Nike παραμένουν οι μάρκες των οποίων τα ζευγάρια εξετάζονται συχνότερα από την Entrupy, με τη Nike να αντιπροσωπεύει το 80,5% των ειδών που εξετάζονται κατ’ όγκο.

Στη δεύτερη θέση, η Adidas αντιπροσωπεύει το 8,5%. Και εδώ, τα πολυτελή μοντέλα θεωρούνται τα πιο «επικίνδυνα»: αθλητικά παπούτσια από Louis Vuitton (54,1%), Dior (42,5%), Balenciaga (36,2%), Christian Louboutin (27,9%) και Alexander McQueen (19,2%).

Τέλος, τα premium streetwear κλείνουν την έκθεση με ποσοστό ρεκόρ απομιμήσεων: σύμφωνα με τα στοιχεία της Entrupy, σχεδόν ένα στα τρία είδη είναι απομίμηση. Τα Fear of God Essentials (95,75%), Bape (85,19%), Nike (73,33%), Sp5der (61,02%) και Denim Tears (35,97%) είναι οι μάρκες που είναι πιο εκτεθειμένες σε παραποιήσεις. Αντίθετα, οι Off-White (94,49%) και Supreme (85,03%) είναι οι πιο αυθεντικές.

