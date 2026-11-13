Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;

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Η κρίση ηγεσίας της Nvidia δημιουργεί ευκαιρίες τόσο για τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της όσο και για τους συνεργάτες της, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ θα μπορούσε να χαλαρώσει την κυριαρχία του γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε έναν κλάδο στον οποίο ηγεμονεύει εδώ και καιρό.

Η AMD, η Broadcom, ακόμη και η TSMC, σημειώνουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τη Nvidia.

Από την AMD έως την Broadcom και ακόμη και τη συνεργάτιδά της TSMC, οι κατασκευαστές τσιπ αναδύονται ως υποψήφιοι για κέρδη από αυτή την αναταραχή, με τους αναλυτές της αγοράς να επισημαίνουν μια πιθανή ανακατανομή της παραγωγικής ικανότητας και μια μείωση του τεχνολογικού προβαδίσματος της Nvidia.

«Αυτό που παρατηρούμε τώρα στις αγορές είναι μια μικρή στροφή προς άλλες εταιρείες σχεδιασμού προηγμένων τσιπ, με την υπόθεση ότι αυτό θα επιτρέψει σε άλλες εταιρείες να καλύψουν αποτελεσματικά τη διαφορά», δήλωσε στο CNBC ο Mark Franklin, επικεφαλής των λύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων για την Ασία στη Manulife Investment Management.

Η μετατόπιση αυτή έρχεται την ώρα που η Nvidia αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από την παραίτηση του Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για τις πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και με μια γυναίκα που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Κάλυψη του χάσματος

Η αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να δώσει στους ανταγωνιστές την ευκαιρία να καλύψουν το χάσμα, καθώς η Nvidia βρίσκεται σε κατάσταση αβεβαιότητας όσον αφορά την ηγεσία της, τόνισε ο Franklin, προσθέτοντας ότι η μετατόπιση αυτή συμβάλλει ήδη στη δημιουργία θετικής δυναμικής σε άλλες μετοχές εταιρειών ημιαγωγών.

Ο Farzin Azam, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος διαπραγμάτευσης μετοχών της Mizuho Americas, δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή ήταν εμφανής στα τμήματα διαπραγμάτευσης, καθώς οι επενδυτές στρέφονταν προς κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών που δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από την αναταραχή στη διοίκηση της Nvidia.

«Εταιρείες όπως η TSMC, η Broadcom και η Advanced Micro θα βγουν κερδισμένες από αυτή την κατάσταση, επειδή δεν αντιμετωπίζουν το βάρος μιας τέτοιας διαταραχής στη διοίκηση», δήλωσε ο Azam στο CNBC.

Η μετοχή της Nvidia έχει καταρρεύσει σημειώνοντας πτώση 11% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ οι ανταγωνιστές της, η AMD και η Broadcom, έχουν σημειώσει άνοδο 30% και 24% αντίστοιχα.

Η TSMC, η οποία κατασκευάζει τους πιο προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, σημείωσε επίσης άνοδο 11% κατά την ίδια περίοδο, καθώς αναμένεται να ωφεληθεί, ανεξάρτητα από το ποιος σχεδιαστής μικροεπεξεργαστών θα κερδίσει ή θα χάσει. Η στροφή μακριά από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που θεωρούνται επικίνδυνες τοποθετεί επίσης την TSMC ως μια σχετικά ασφαλέστερη επιλογή για όσους είναι αισιόδοξοι ως προς το γενικότερο θέμα.

Η στροφή μακριά από τη Nvidia έχει επεκταθεί και σε λιγότερο κερδοσκοπικούς τομείς της βιομηχανίας ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών αναλογικών τσιπ όπως η Texas Instruments, η Analog Devices και η Infineon, καθώς οι επενδυτές υιοθετούν μια πιο αμυντική στάση, ανέφερε.

Η Texas Instruments έχει σημειώσει άνοδο περίπου 13% αυτή την εβδομάδα, ενώ η Analog Devices και η γερμανική Infineon έχουν σημειώσει άνοδο 12% και 14%, αντίστοιχα.

Μια ρωγμή στην κυριαρχία της Nvidia

Πέρα από την άμεση αντίδραση της αγοράς, η αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά τον ανταγωνισμό σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον Ντίλαν Πατέλ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας έρευνας ημιαγωγών SemiAnalysis.

Ο Patel ανέφερε ότι ο Χουάνγκ είχε καλλιεργήσει προσωπικά σχέσεις με κατασκευαστές και προμηθευτές εξαρτημάτων, βοηθώντας την Nvidia να εξασφαλίσει τη σπάνια παραγωγική ικανότητα πριν από τους ανταγωνιστές της.

Αυτό το πλεονέκτημα ενδέχεται πλέον να τεθεί υπό πίεση, καθώς εταιρείες όπως η Google και η Amazon προσπαθούν να επεκτείνουν την παραγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο «hyperscalers» είχαν ήδη κερδίσει έδαφος στην εξασφάλιση παραγωγικής ικανότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού σε σχέση με την Nvidia, ανέφερε ο Πατέλ, και θα μπορούσαν να επιταχύνουν αυτές τις προσπάθειες χωρίς την επιρροή του Χουάνγκ στους προμηθευτές.

«Αν η Nvidia δεν καταφέρει να οργανώσει την αλυσίδα εφοδιασμού, τότε η τεχνολογία είναι το μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και χωρίς τον Τζένσεν, μπορούν να διατηρήσουν τα τεχνολογικά τους πλεονεκτήματα; Δεδομένου ότι προηγούνται μόνο κατά ένα έτος των μεγαλύτερων ανταγωνιστών τους, το χάσμα δεν είναι και τόσο μεγάλο», δήλωσε ο Πατέλ.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι «hyperscalers» αναπτύσσουν όλο και περισσότερο δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Nvidia, ενώ η AMD και άλλες εταιρείες ημιαγωγών αγωνίζονται να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Ωστόσο, αυτή η αναταραχή δεν σηματοδοτεί απαραίτητα το τέλος της ευρύτερης έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Φράνκλιν σημείωσε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προβλέπουν υψηλότερες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη το 2027, με πιθανές περαιτέρω αυξήσεις το 2028, υποδηλώνοντας ότι ο επενδυτικός κύκλος παραμένει δομικά ανέπαφος, ακόμη και καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν ποιες εταιρείες αναμένεται να ωφεληθούν.

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η εξάπλωση των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα θα οδηγήσουν τελικά στην εμπορευματοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, ασκώντας πίεση στις τιμές των τσιπ και στις αποδόσεις των επενδύσεων, ανέφερε.

Για την Nvidia, οι άμεσες προοπτικές ενδέχεται να εξαρτώνται λιγότερο από τα κέρδη της και περισσότερο από το αν η επόμενη διοικητική της ομάδα θα καταφέρει να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια ανακατανομή των νικητών στον κλάδο των ημιαγωγών, με τον Φράνκλιν να αναφέρει ότι οι επενδυτές αισθάνονται πλέον πιο άνετα να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους, ενώ παράλληλα αναδιαρθρώνουν και διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους, αντί να εγκαταλείψουν εντελώς την αγορά.