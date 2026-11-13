Bloomberg: Εταιρεία στην Κίνα που συνδέεται με την Αλις Χουάνγκ απέκτησε απαγορευμένα τσιπ Nvidia

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Σε κινεζική εταιρεία που ιδρύθηκε από την Αλις Χουάνγκ, την επιχειρηματία που βρίσκεται στο επίκεντρο του «σεισμού» που συντάραξε την Nvidia και προκάλεσε την αποπομπή του ιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, κατέληξαν λαθραία τσιπ AI. Τα τσιπ εγκαταστάθηκαν σε data center στη Σαγκάη, που συνδέεται με τη Megaspeed International, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Bloomberg.

Ορισμένοι από τους διακομιστές είχαν αρχικά πωληθεί στην Aperia Cloud Services, έναν επίσημο συνεργάτη της Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών cloud (Nvidia Cloud Partner – NCP), με έδρα τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος, γράφει το Bloomberg.

Ωστόσο, αντί να παραμείνει στη Σιγκαπούρη, ο εξοπλισμός κατέληξε, όπως δείχνουν τα έγγραφα, στα χέρια μιας κινεζικής εταιρείας που ίδρυσε η Αλις Χουάνγκ, σε μια τεράστια μονάδα τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη.

Το συγκεκριμένο έργο συνδέεται με την Αλις Χουάνγκ με διάφορους τρόπους. Μεταξύ άλλων, η Megaspeed, την οποία ίδρυσε το 2023, χρησιμοποίησε μια απεικόνιση του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων σε παρουσίαση προς επενδυτές το 2024.

Τα έγγραφα παρέχουν μέχρι σήμερα τις πιο σαφείς αποδείξεις ότι ένα εκτεταμένο δίκτυο κινεζικών εταιρειών, με επίκεντρο την Αλις, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε λαθραία διακινημένο εξοπλισμό της Nvidia. Μάλιστα, αυτό φαίνεται να έγινε μέσω ενός διαφορετικού συνεργάτη της Nvidia στο cloud (NCP) από τη Megaspeed, που επίσης εξετάζεται ως ύποπτη για παράνομη εκτροπή ημιαγωγών προς την Κίνα.

Η διαδρομή των λαθραίων

Συγκεκριμένα, η Aperia αγόρασε από την Dell Technologies Inc. 22 διακομιστές που περιείχαν τα τσιπ H800 της Nvidia, τα οποία η Ουάσιγκτον είχε απαγορεύσει να πωλούνται στην Κίνα από το 2023.

Το Bloomberg έδωσε τους σειριακούς αριθμούς των συγκεκριμένων διακομιστών σε πρόσωπο που γνώριζε τη συναλλαγή, το οποίο επιβεβαίωσε ότι πελάτης της Dell ήταν η Aperia.

Σε ανακοίνωσή της, η Dell δήλωσε ότι «διέκοψε όλες τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη προς την Aperia International τον Φεβρουάριο του 2025, λόγω ανησυχιών για μη εξουσιοδοτημένη εκτροπή εξοπλισμού».

Αυτός ήταν ο μήνας κατά τον οποίο η Σιγκαπούρη συνέλαβε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aperia, με την κατηγορία της απάτης εις βάρος προμηθευτών διακομιστών. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Τον Μάιο του ίδιου έτους, ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι δεν υπήρχαν «αποδείξεις» για εκτροπή τσιπ. Η Nvidia έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η Aperia δεν ήταν πλέον ενεργός πελάτης της κατά τη στιγμή της σύλληψης του διευθύνοντος συμβούλου της, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσε την εταιρεία από τον δημόσιο κατάλογο των συνεργατών της στο cloud.

Η Aperia, η οποία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, δεν απάντησε σε κλήσεις του Bloomberg σχετικά με τον εξοπλισμό και τη σχέση της με την Αλις, ενώ την Παρασκευή, οι εισαγγελικές αρχές της Σιγκαπούρης άσκησαν διώξεις σε ένα πέμπτο πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση.

Τα έγγραφα που συνδέουν τον εξοπλισμό με τη Σαγκάη

Ο εξοπλισμός που είχε αγοράσει η Aperia από την Dell αναφέρεται σε έγγραφα μιας θυγατρικής της Shanghai Longteng Intelligent Computing, εταιρείας που ίδρυσε η Αλις πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο εξοπλισμός αποτελούσε μέρος μιας ομάδας 193 διακομιστών που εγκαταστάθηκαν στη Σαγκάη και τους οποίους η κινεζική εταιρεία προσέφερε ως εγγύηση για τη λήψη χρηματοδότησης τον Ιανουάριο του 2025.

Τα σχετικά έγγραφα υποβλήθηκαν στις κεντρικές κινεζικές αρχές – οι κινεζικές εταιρείες υποχρεούνται από τον νόμο να καταχωρίζουν ορισμένα στοιχεία των συμβάσεων χρηματοδότησής τους σε βάση δεδομένων που διαχειρίζεται ο πιστωτικός οργανισμός της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Οι καταχωρίσεις δεν διευκρίνιζαν πώς αποκτήθηκαν τα συγκεκριμένα τσιπ της Nvidia ούτε εάν η Αλις συμμετείχε προσωπικά στη συναλλαγή.

Η ίδια είχε μεταβιβάσει τις μετοχές της στη Shanghai Longteng το 2017. Σύμφωνα με επίσημη βάση δεδομένων εταιρικών μητρώων, τη θέση της ως μετόχου ανέλαβε ένα νέο πρόσωπο, με το όνομα Huang Yu.

Η τελευταία, την οποία το ειδησεογραφικό μέσο The Information έχει ταυτοποιήσει ως αδελφή της Αλις, παρέμεινε πλειοψηφική μέτοχος μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με το εταιρικό μητρώο. Αυτό σημαίνει ότι είχε τον έλεγχο της εταιρείας κατά την περίοδο που οι διακομιστές οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Σαγκάη προσφέρθηκαν ως εγγύηση.

Συνολικά, η αξία του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε ως εγγύηση ανερχόταν σε 485 εκατομμύρια γουάν, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Εκτός από τους διακομιστές της Dell, ο εξοπλισμός περιλάμβανε 52 μονάδες κατασκευασμένες από την αμερικανική εταιρεία Super Micro Computer, οι οποίες περιείχαν τσιπ H100 ή H200 της Nvidia. Και τα δύο μοντέλα απαγορεύεται να πωλούνται στην Κίνα χωρίς άδεια των αμερικανικών αρχών.

Το Bloomberg έδωσε στη Super Micro τους σειριακούς αριθμούς του εξοπλισμού που είχε εγκατασταθεί στη Σαγκάη, ζητώντας πληροφορίες για τον αρχικό αγοραστή και την ημερομηνία πώλησης. Η εταιρεία δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά δήλωσε ότι «πώλησε τους διακομιστές που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες αμερικανικούς νόμους περί ελέγχου των εξαγωγών και επανεξαγωγών».

Η Super Micro πρόσθεσε ότι δεν πούλησε τσιπ της Nvidia σε καμία από τις κινεζικές εταιρείες που συνδέονται με το κέντρο δεδομένων της Σαγκάης και ότι δεν έχει καμία σχέση με την εγκατάσταση, η οποία ονομάζεται Yangtze River Delta Project.

Οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις της Αλις Χουάνγκ

Το Yangtze River Delta Project έχει αρκετές διασυνδέσεις με την Αλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικού μέσου ενημέρωσης της Σαγκάης, πρόεδρός του είναι ο Kang Wei, ένας μακροχρόνιος επιχειρηματικός συνεργάτης της Αλις, ο οποίος κατά καιρούς έχει παρουσιαστεί ως σύντροφός της, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο Kang είχε συναντήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia κατά τη δεκαετία του 2010, σύμφωνα με το The Information.

Είναι επίσης ανώτατο στέλεχος της Shanghai Hexi, μιας εταιρείας private equity, η οποία χρηματοδότησε το κέντρο δεδομένων και στο παρελθόν είχε προσλάβει την Αλις.

Τον Μάρτιο του 2025, ένα βίντεο τοπικού μέσου ενημέρωσης τον έδειξε να συμμετέχει σε κυβερνητική επιθεώρηση του κέντρου δεδομένων. Εμφανίζεται να κρατά προσεκτικά σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στη συνέχεια είναι η Megaspeed, μια άλλη εταιρεία που δημιούργησε η Αλις και η οποία βρίσκεται πλέον υπό αμερικανική έρευνα για λαθρεμπόριο τσιπ της Nvidia προς την Κίνα.

Η Megaspeed χρησιμοποίησε μια απεικόνιση του Yangtze River Delta Project σε παρουσίαση προς επενδυτές το 2024, παρουσιάζοντάς το ως τη μεγαλύτερη εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας — ένα κέντρο δεδομένων «ειδικής περιοχής» σε χώρα που δεν κατονομαζόταν.

Μια άλλη εταιρεία, η Shanghai Shuoyao, η οποία αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το κινεζικό εταιρικό αντίστοιχο της Megaspeed, δημοσίευσε αγγελίες για την πρόσληψη μηχανικών που θα εργάζονταν με μοντέλα GPU H100, H200 και άλλα. Πρόκειται για τα απαγορευμένα τσιπ της Nvidia.

Η διεύθυνση, δε, που αναφερόταν στις αγγελίες βρισκόταν σε απόσταση μόλις μισού χιλιομέτρου από το συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων.

Το Bloomberg είχε δημοσιεύσει τις περισσότερες από αυτές τις διασυνδέσεις τον Δεκέμβριο του 2025. Τότε, τόσο η Nvidia όσο και η Megaspeed αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το Yangtze River Delta Project.

Η νέα δέσμη εγγράφων προχωρά ένα βήμα παραπέρα: η θυγατρική της εταιρείας συμμετοχών που ίδρυσε η Alice ενημέρωσε τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ότι διέθετε πράγματι διακομιστές υπό περιορισμούς στο κέντρο δεδομένων της Σαγκάης.

Ορισμένα από τα τσιπ που περιλαμβάνουν αυτοί οι διακομιστές —τα H100 και H200— είναι τα ίδια μοντέλα για τα οποία η Shanghai Shuoyao αναζητούσε μηχανικούς.