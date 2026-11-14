ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν θα αγγίξει θέμα Nvidia στη συνάντηση με τον Σι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να θέσει τις καταγγελίες περί κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, όπως δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ίδιοι ανέφεραν επίσης ότι ο Ίλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, θα συνοδεύσει τον Τραμπ στο ταξίδι του στη Σεντζέν της Κίνας, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει εκεί τριμερή σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή του Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία είναι ύποπτη για κατασκοπεία και δεν έχει συγγενική σχέση μαζί του, έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, στην οποία η ίδια κατείχε διευθυντική θέση, να διοχέτευε παράνομα στην Κίνα τσιπ της Nvidia, η εξαγωγή των οποίων υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς.

«Η υπόθεση της Nvidia δεν θα πρέπει, ουσιαστικά, να επηρεάσει το ταξίδι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.

«Σε όλες τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις μας με την κινεζική πλευρά, δεν διαπραγματευόμαστε τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές […] και δεν αναμένουμε ότι το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει καθόλου τις συνομιλίες μας με τους Κινέζους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας».

Ερωτηθείς εάν ο Τραμπ πρόκειται να θέσει στον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, τις καταγγελίες σε βάρος της Άλις Χουάνγκ, ο αξιωματούχος απάντησε: «Η ατζέντα μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Σι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα, θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας».

«Όσον αφορά ορισμένα από αυτά τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, καθώς και τις έρευνες και τις εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, πιθανότατα δεν πρόκειται για θέματα για τα οποία θα ενημερώσουμε την κινεζική πλευρά σε αυτή τη φάση», πρόσθεσε.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Δεν αναμένω ότι ο πρόεδρος θα θέσει το ζήτημα της Άλις Χουάνγκ».

Η Κίνα έχει χαρακτηρίσει αβάσιμες τις καταγγελίες σε βάρος της Άλις Χουάνγκ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, έπειτα από αποκαλυπτικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ.

Η τελευταία κατείχε διευθυντική θέση στη Megaspeed, εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing), η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών για πιθανή εμπλοκή στη διοχέτευση προς την Κίνα τσιπ της Nvidia, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών που διέπουν την εξαγωγή τους.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Nvidia και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Χάουαρντ Λάτνικ, έχει επιδείξει την απαιτούμενη αυστηρότητα στην αποτροπή της διοχέτευσης προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα.

Γιατί πηγαίνει ο Μασκ στην Κίνα

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων την Παρασκευή, ένας ρεπόρτερ ρώτησε για ποιον λόγο ο Ίλον Μασκ θα συνοδεύσει τον Τραμπ στο ταξίδι.

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους του προέδρου και να εξηγήσω επακριβώς γιατί πηγαίνει ο Ίλον», απάντησε ένας αξιωματούχος.

«Είναι προφανές ότι έχει τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας. Αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την εθνική μας ασφάλεια», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας:

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι, λαμβάνοντας υπόψη τις επαφές που πρόκειται να έχει ο πρόεδρος, για τους οποίους πιστεύω ότι ο Ίλον θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος, ακόμη και απλώς υπό την ιδιότητα του συμβούλου του προέδρου».