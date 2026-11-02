Ενδιάμεσες εκλογές: Το τελευταίο σπριντ του Ντόναλντ Τραμπ

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Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε το τελευταίο του κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους στις λεγόμενες Μεγάλες Πεδιάδες των ΗΠΑ δύο ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία θα είναι ένα ισχυρό ράπισμα για τον πρόεδρο, που έχει διαμηνύσει σε κάθε τόνο ότι το διακύβευμα αυτής της εκλογικής μάχης είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Ο ίδιος βρέθηκε χθες στην Αϊόβα και το Κάνσας για να στηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που δίνουν μία αμφίρροπη μάχη για δύο θέσεις στη Γερουσία. Ο Τραμπ είχε κερδίσει και τις δύο πολιτείες άνετα στις προεδρικές εκλογές του 2024, αλλά από τότε τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

«Κάνω αυτές τις καταραμένες συγκεντρώσεις παντού», δήλωσε ο Τραμπ στους συγκεντρωμένους στο Ντουμπιούκ της Αϊόβα, προβλέποντας νίκη απέναντι σε εκείνους που αποκάλεσε «τζιχαντιστές» και «κομμουνιστές».

«Θα εκλέξουμε Ρεπουμπλικανούς που θέτουν την Αμερική σε προτεραιότητα, σε όλα τα επίπεδα, και θα διατηρήσουμε το έθνος μας ισχυρό».

Στο τελευταίο σπριντ πριν από τις κάλπες, ο Τραμπ προσπαθεί να συσπειρώσει ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών σε συντηρητικές περιφέρειες, όπως οι αγροτικές περιοχές της Μεσοδυτικής Αμερικής, όπου ακόμα και υποστηρικτές του εκφράζουν την οργή για το υψηλό κόστος ενέργειας.

Πλέον το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται κυρίως στη μάχη της Γερουσίας καθώς εκτιμάται ότι οι Δημοκρατικοί θα ελέγξουν σχετικά εύκολα τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στην αρχή του έτους οι Δημοκρατικοί δεν μπορούσαν καν να διανοηθούν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν τη Γερουσία αλλά η εικόνα αυτή έχει αλλάξει ενώ η δημοτικότητα του προέδρου συνεχίζει να κατρακυλά.

Σε δημοσκόπηση των New York Times και του Siena College, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, φαίνεται ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται σε πολλές από τις κρίσιμες πολιτείες όπου διεξάγονται σκληρές μάχες για τη Γερουσία.

Ο «καυτός» πόλεμος στο Ιράν που «καίει» τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο αντιδημοφιλής πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχουν προκαλέσει ζημιά στους Ρεπουμπλικανούς και οι κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει την εικόνα – όπως το να άρει τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ- δεν έχουν αποδώσει.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί Exxon και Chevron ανακοίνωσαν συνδυασμένα κέρδη 25,3 δισ. δολαρίων, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις. Η δημόσια ικανοποίηση του Τραμπ για τις υψηλές επιδόσεις των ενεργειακών εταιρειών ενίσχυσε την εικόνα μιας αντίφασης: οι επιχειρήσεις αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα για να μετακινηθούν και να θερμάνουν τα σπίτια τους.

Για τον αμερικανό πρόεδρο, η κρίση στα καύσιμα υπονομεύει ένα από τα βασικά μηνύματα με τα οποία κέρδισε τις εκλογές του 2024: την υπόσχεση ότι η καθημερινότητα θα γίνει φθηνότερη.

Ο «κίνδυνος» του Σοσιαλισμού

Τούτων δοθέντων, ο Λευκός Οίκος ελπίζει να περιορίσει τις απώλειες στις εκλογές παρουσιάζοντας τους Δημοκρατικούς ως επικίνδυνους και εξαρτώμενους από τους Σοσιαλιστές, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται ορισμένες από τις εσωκομματικές διαιρέσεις που αναδεικνύονται στους κόλπους του αντίπαλου στρατοπέδου.

Στο Μίσιγκαν η διάσπαση στους Δημοκρατικούς πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις με την εν ενεργεία γερουσιάστρια Χέιλι Στίβενς να στηρίζει δημόσια τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο, Μάικ Ρότζερς, αφού έχασε στις προκριματικές από τον προοδευτικό Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, στον οποίο ο Τραμπ επιτίθεται σχεδόν εμμονικά για τη μουσουλμανική του πίστη και την αραβική του καταγωγή και τις προοδευτικές του ιδέες.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται όλο και περισσότερο σε θέση άμυνας, καθώς οι ψηφοφόροι αποστρέφονται την αδυναμία του Τραμπ να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για το κόστος ζωής και τον πόλεμό του κατά του Ιράν.

Η κατάσταση αυτή φέρνει τους Δημοκρατικούς κοντά στην επίτευξη του στόχου τους: την απόκτηση των τεσσάρων επιπλέον εδρών που χρειάζονται για να ανακτήσουν την πλειοψηφία.

Οι πολιτείες «κλειδιά»

Ο Ρόι Κούπερ, πρώην Δημοκρατικός κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, αναμένεται να κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση στη συγκεκριμένη πολιτεία του Νότου.

Στο μεταξύ, οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την επικράτηση στο Μέιν, το Οχάιο και την Αλάσκα — πολιτείες που σήμερα ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς — καθώς και στις αγροτικές πολιτείες που επισκέφθηκε ο Τραμπ την Κυριακή.

Στην Αλάσκα, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία αμφισβητούσε εκ των προτέρων τα αποτελέσματα των εκλογών για μια έδρα στη Γερουσία. Η κατηγορία της κυβέρνησης ήταν ότι η Δημοκρατική Μαίρη Πελτόλα «φύτεψε» έναν ανεξάρτητο υποψήφιο που είχε παρόμοιο όνομα με αυτό του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή και υποψηφίου, με σκοπό να δημιουργήσει σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Στην Αϊόβα, η Άσλεϊ Χίνσον, ρεπουμπλικανή υποψήφια για τη Γερουσία που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, προσπάθησε να δείξει ότι κατανοεί τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για τον πληθωρισμό, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι θα ήταν πρόθυμη να έρθει σε ρήξη με τον πρόεδρο.

«Οι οικογένειες εργάζονται σκληρά και κάνουν τα πάντα σωστά, αλλά τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν όσο θα έπρεπε», έγραψε στην εφημερίδα Des Moines Register. «Αν υπάρξει μια καλή ιδέα που θα μειώσει το κόστος ζωής και θα βελτιώσει τη ζωή των οικογενειών στην Αϊόβα, θα συνεργαστώ με οποιονδήποτε για να υλοποιηθεί. Και όταν η Ουάσιγκτον κάνει λάθος, δεν θα φοβηθώ να αντιδράσω», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης της Κυριακής, ο πρόεδρος χαρακτήρισε την Χίνσον «εξαιρετική», αλλά στη συνέχεια εστίασε στην εμφανή απώλεια βάρους της.

«Γνωρίζω την Άσλεϊ εδώ και πολύ καιρό και ήταν λίγο πιο παχιά», δήλωσε ο Τραμπ —ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου έχει σχολιάσει την εξωτερική εμφάνιση και άλλων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, με πιο χαρακτηριστικό τον θαυμασμό που εξέφρασε σε ομιλία του για τα οπίσθια του γερουσιαστή του Οχάιο Τζον Χαστιντ.

Ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές είναι η έδρα στη Γερουσία για το Τέξας, όπου ο Κεν Πάξτον, σύμμαχος του Τραμπ, προσπαθεί να διασώσει το ρεπουμπλικανικό προπύργιο απέναντι στην ισχυρή πρόκληση που θέτει ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο.

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ανατρέψουν μέρος των κερδών που σημείωσε ο Τραμπ κατά τη νικηφόρα προεδρική του εκστρατεία του 2024 μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων, καθώς και των μαύρων και ισπανόφωνων ψηφοφόρων — επωφελούμενοι παράλληλα από τη μειωμένη συμμετοχή στην παραδοσιακή ρεπουμπλικανική βάση.

«Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, που χρειαζόμαστε κάποιον που θα μας επιστρέψει την κυβέρνησή μας, διότι αυτή δεν λειτουργεί», δήλωσε την Κυριακή στο MS Now ο Τρόι Τζάκσον, υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μέιν, ο οποίος επιδιώκει να εκτοπίσει τη βετεράνο Ρεπουμπλικανή Σούζαν Κόλινς.

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν ξεφύγει, έχουμε δασμούς – και γιατί; Για να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα οι δισεκατομμυριούχοι και για να γίνει το δικό του Ντόναλντ Τραμπ».

Πηγή: In.gr/ Με πληροφορίες από Financial Times