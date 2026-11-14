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Nvidia: Πώς οδηγήθηκε στην εβδομάδα του χάους

Όλοι οι σημαντικοί σταθμοί των τριών τελευταίων ετών που οδήγησαν στους ισχυρούς κλυδωνισμούς της Nvidia

World 14.11.2026, 11:50
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Nvidia: Πώς οδηγήθηκε στην εβδομάδα του χάους
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Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, ένα εταιρικό σκάνδαλο οδήγησε στην αποχώρηση του επικεφαλής της δεύτερης πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο, του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έφερε την οικογένειά του στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης και έφτασε μέχρι την πόρτα της Ουάσιγκτον.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του στη Nvidia το πρωί της Πέμπτης, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης και ελέγχου, έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις.

Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβανόταν και σχέση με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας – πελάτη της Nvidia, την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν θέσει υπό διερεύνηση ως πιθανό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia όρισε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο την Κολέτ Κρες, επί σειρά ετών οικονομική διευθύντρια της εταιρείας (CFO).

Οι επενδυτές και οι αναλυτές της Wall Street αναμένεται να της θέσουν πολλά κρίσιμα ερωτήματα, όταν η Nvidia ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Τρίτη.

Στο μεταξύ, ο Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και ορισμένα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις σε Αμερικανούς νομοθέτες σχετικά με τις πωλήσεις και τη μεταφορά τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Ο Χουάνγκ έχει κληθεί να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών σε ακρόαση του Κογκρέσου την 1η Δεκεμβρίου. Οι νομοθέτες έχουν προειδοποιήσει ότι, εάν δεν συμφωνήσει να καταθέσει οικειοθελώς, θα εκδώσουν κλήτευση για την υποχρεωτική παρουσία του.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ έχει συμφωνήσει να καταθέσει τον επόμενο μήνα ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, η οποία έχει επίσης ζητήσει να ακούσει τον Χουάνγκ.

Η θεαματική ανατροπή

Η παραίτηση του Χουάνγκ σηματοδοτεί μια εντυπωσιακά γρήγορη και θεαματική πτώση από την κορυφή για έναν από τους ισχυρότερους άνδρες της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Επί 33 χρόνια, από τότε που συνίδρυσε τη Nvidia το 1993, σε ένα εστιατόριο της αλυσίδας Denny’s, ο Χουάνγκ ήταν ο επικεφαλής της εταιρείας και, σε μεγάλο βαθμό, το πρόσωπο με το οποίο ταυτιζόταν.

Η αποχώρησή του την Πέμπτη αποτέλεσε θεαματική ανατροπή σε σχέση με όσα συνέβαιναν μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το ενδεχόμενο ο Χουάνγκ να είχε γίνει στόχος επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του και δήλωσε ότι δεν θεωρούσε πως είχαν διαρρεύσει εταιρικά απόρρητα ή ότι είχε τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια.

Την ίδια ημέρα, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το άλλο πρόσωπο.

Ωστόσο, τις ημέρες που ακολούθησαν, οι αυξανόμενες ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας στο Καπιτώλιο, σε συνδυασμό με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Χουάνγκ είχε συνάψει τουλάχιστον μία ακόμη εξωσυζυγική σχέση, φαίνεται ότι ανάγκασαν το διοικητικό συμβούλιο να λάβει αποφάσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Χουάνγκ, και το επόμενο κιόλας πρωί εκείνος είχε αποχωρήσει από τη θέση του.

Η μετοχή της Nvidia έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα στον απόηχο του σκανδάλου. Με το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής, η μετοχή είχε υποχωρήσει κατά 12,75% από την αρχή της εβδομάδας, εξανεμίζοντας περίπου 573 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στην ίδια την εταιρεία και τους επενδυτές της.

Η Nvidia συγκαταλέγεται στις εταιρείες με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον δείκτη S&P 500, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 6% της συνολικής χρηματιστηριακής του αξίας. Αυτό σημαίνει ότι η πτώση της μετοχής της έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις επενδύσεις και στους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ακολουθεί ένα χρονολόγιο από το CNN, με τους σημαντικότερους «σταθμούς» που οδήγησαν στις παραπάνω εξελίξεις:

Η Nvidia ιδρύθηκε το 1993 στην Καλιφόρνια από τους Τζένσεν Χουάνγκ, Κέρτις Πριέμ και Κρις Μαλαχόφσκι, με τον Χουάνγκ να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).

Αρχικά, η εταιρεία κατασκεύαζε επεξεργαστές γραφικών (GPU) για προσωπικούς υπολογιστές και βιντεοπαιχνίδια. Ωστόσο, ο Χουάνγκ αντιλήφθηκε από νωρίς ότι τα τσιπ της μπορούσαν να εκτελούν και τους σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη και αποφάσισε να στρέψει την εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Όταν ήρθε η έκρηξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI), η Nvidia ήταν η μόνη εταιρεία που διέθετε την παραγωγική δυνατότητα να καλύψει την τεράστια ζήτηση για τέτοιου είδους τσιπ. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε τη χρηματιστηριακή της αξία στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2023.

Μάρτιος 2023

Η Άλις Χουάνγκ (χωρίς συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ) αναλαμβάνει τη θέση της διευθύντριας στην εταιρεία Megaspeed International, η οποία είχε ιδρυθεί αρχικά το 2015 ως το παράρτημα στη Σιγκαπούρη της κινεζικής εταιρείας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) 7Road. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Megaspeed εξαγοράζεται από τη μαλαισιανή εταιρεία Swiftdata.

Ιούνιος 2024

Η Άλις Χουάνγκ φωτογραφίζεται μαζί με τον Τζένσεν Χουάνγκ σε εκδήλωση του κλάδου της τεχνολογίας στην Ταϊπέι. Είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται δημόσια μαζί, αν και δεν είναι γνωστό πότε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά.

Απρίλιος 2025

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ουσιαστικά απαγόρευση στις εξαγωγές προς την Κίνα των ισχυρών τσιπ H20 της Nvidia, υποχρεώνοντας πλέον την εταιρεία να εξασφαλίζει ειδική άδεια για την πώλησή τους στην κινεζική αγορά. Η Nvidia ενημερώνει τους επενδυτές ότι το μέτρο ενδέχεται να της προκαλέσει ζημίες ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τζένσεν Χουάνγκ αναλαμβάνει προσωπικά πρωτοβουλία άσκησης πιέσεων για την άρση της απαγόρευσης.

Μάιος 2025

Η Άλις Χουάνγκ παρευρίσκεται σε δείπνο που διοργανώνει ο Τζένσεν Χουάνγκ στην Ταϊπέι. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι δυο τους αποχωρούν μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο.

Ιούλιος 2025

Η Nvidia καταλήγει σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για την πώληση τσιπ στην Κίνα. Βάσει της συμφωνίας, η Nvidia και η ανταγωνίστριά της, κατασκευάστρια τσιπ AMD, θα αποδίδουν στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από την κινεζική αγορά.

Οκτώβριος 2025

Η Nvidia γίνεται η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που ξεπερνά, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Ιανουάριος 2026

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι έχει χορηγήσει στη Nvidia άδεια για την πώληση στην Κίνα του δεύτερου ισχυρότερου επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης της, του H200.

Μάιος 2026

Έκθεση της Culper Research κάνει λόγο για ένα «πρόβλημα της Nvidia στην Κίνα», κατονομάζοντας ευθέως την Άλις Χουάνγκ και την εταιρεία Megaspeed.

Η έκθεση αμφισβητεί τον ισχυρισμό της Nvidia ότι οι δραστηριότητές της στην Κίνα είχαν περιοριστεί στο «μηδέν» μετά την επιβολή των περιορισμών τον Απρίλιο του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, περίπου το 20% των εσόδων της Nvidia από τον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων για το οικονομικό έτος 2026 προερχόταν από την κινεζική αγορά.

Η Culper Research υποστηρίζει ότι η Megaspeed ενδέχεται να έχει διαδραματίσει ρόλο στη λαθραία διοχέτευση στην Κίνα διακομιστών εξοπλισμένων με επεξεργαστές της Nvidia.

29 Οκτωβρίου 2026

Οι «New York Times» αποκαλύπτουν ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν διερευνήσει την Άλις Χουάνγκ, με την υποψία ότι διαβίβαζε πληροφορίες στο Πεκίνο, καθώς και ότι βοηθούσε την Κίνα να παρακάμπτει τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

30 – 31 Οκτωβρίου 2026

Η «Wall Street Journal» αναφέρει ότι και οι αρχές της Σιγκαπούρης έχουν διεξαγάγει έρευνα για την Άλις Χουάνγκ. Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης διαψεύδει ότι η ίδια βρίσκεται προσωπικά στο επίκεντρο έρευνας, διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι έρευνες για την εταιρεία Megaspeed βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

4 – 5 Νοεμβρίου 2026

Ανώτατα στελέχη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ζητούν από τον Τζένσεν Χουάνγκ να εμφανιστεί ενώπιον επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.

8 Νοεμβρίου 2026

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχεται ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την ταυτότητα της άλλης πλευράς.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοινώνει ότι θα διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επιχείρηση ξένης υπηρεσίας πληροφοριών με στόχο τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

9 Νοεμβρίου 2026

Με την έναρξη των συναλλαγών, η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 7,5%, προκαλώντας απώλεια άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Η μετοχή κλείνει τη συνεδρίαση στα 178,67 δολάρια.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκουό Τζιακούν, διαψεύδει την ύπαρξη κατασκοπευτικής επιχείρησης, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες εικασίες και απόπειρα δυσφήμησης και διαβολής της Κίνας».

11 Νοεμβρίου 2026

Οι «New York Times» αποκαλύπτουν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε συνάψει ακόμη μία εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με εργαζόμενη της εταιρείας που υπαγόταν απευθείας στην ιεραρχική του εποπτεία.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

12 Νοεμβρίου 2026

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Nvidia, έπειτα από 33 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας. Η παραίτησή του τίθεται σε ισχύ άμεσα. Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia (CFO), Κολέτ Κρες, αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου, ενώ το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους για τη μόνιμη διαδοχή του.

Παράλληλα, η Nvidia ορίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η μετοχή της εταιρείας σημειώνει απότομη πτώση κατά την έναρξη των συναλλαγών, για να κλείσει τελικά με απώλειες 4,3%.

Τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ αποστέλλουν κοινή επιστολή στον Τζένσεν Χουάνγκ, καλώντας τον να καταθέσει σε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών την 1η Δεκεμβρίου. Του δίνουν προθεσμία έως τις 20:00 της επόμενης ημέρας για να αποδεχθεί το αίτημα, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα εκδοθεί επίσημη κλήτευση για την υποχρεωτική παρουσία του.

13 Νοεμβρίου 2026

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, συμφωνεί οικειοθελώς να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τους περιορισμούς στις εξαγωγές που αφορούν τη Nvidia. Το αίτημα για την κατάθεσή του υποβλήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της επιτροπής, Τιμ Σκοτ, μετά την παραίτηση του Χουάνγκ. Στην ίδια ακρόαση έχει κληθεί να συμμετάσχει και ο ίδιος ο Χουάνγκ.

Η μετοχή της Nvidia καταγράφει εβδομαδιαία πτώση σχεδόν 13% έως το κλείσιμο της Παρασκευής, εξανεμίζοντας περισσότερα από 573 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

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Πετρέλαιο

Παρατείνουν τις εκπτώσεις στο πετρέλαιο τα διυλιστήρια

Το μέτρο της έκπτωσης αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά σημειώνει η HELLENiQ ENERGY

Η πρώτη αποστολή «εξετελέσθη» για τον GSI – Στο Ηράκλειο το Abeille Marengo
Ηλεκτρισμός

Η πρώτη αποστολή «εξετελέσθη» για τον GSI – Στο Ηράκλειο το Abeille Marengo

Ολοκληρώνει το Abeille Marengo τις πρώτες βυθομετρήσεις για τον GSI - Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου το γαλλικό σκάφος πιανει λιμάνι - Αλλαγές πληρώματος και τεχνικές συντηρήσεις

Χρήστος Κολώνας
Σχοινάς: Οι 3 άξονες για να κερδίσουν τα ελληνικά προϊόντα νέες αγορές
AGRO

Σχοινάς: Οι 3 άξονες για να κερδίσουν τα ελληνικά προϊόντα νέες αγορές

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς συνόψισε τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής αγροδιατροφής σε τρεις λέξεις: «Χρηματοδότηση – Branding – Υπεραξία»

Στενά του Ορμούζ: Μειώθηκαν 5% οι διελεύσεις πλοίων την τελευταία εβδομάδα – 163 περιστατικά από την έναρξη του πολέμου
World

Μειώθηκαν 5% οι διελεύσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Παρά τη σταδιακή ανάκαμψη της ναυσιπλοΐας, η συνολική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει 65% χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Γεραπετρίτης: Σήμερα η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς
Πολιτική

Σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γεραπετρίτη

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

ΗΠΑ: Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια
World

Τι προκάλεσε το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια

Παλαιωμένα τα συστήματα επικοινωνίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των αμερικανικών αεροδρομίων - Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

«Ορφανά» φάρμακα: Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ
Υγεία

Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος των ορφανών από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ

Με περίπου 50% αυξάνεται κάθε χρόνο η δαπάνη του ΙΦΕΤ για φάρμακα που είναι απαραίτητα, όμως δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

Άννα Παπαδομαρκάκη

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