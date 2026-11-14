FT: Η Nvidia προσέγγισε τον CEO της Arm για τη θέση του Τζένσεν Χουάνγκ

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Ο επικεφαλής του βρετανικού ομίλου ημιαγωγών Arm, που ανήκει στη SoftBank, Ρενέ Χάας, φέρεται να διερευνήθηκε ως υποψήφιος από την Nvidia για τη θέση του CEO μετά τη θορυβώδη παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από 33 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας.

Ο Χάας, ο οποίος ηγείται από το 2022 της βρετανικής εταιρείας ημιαγωγών που υποστηρίζεται από τη SoftBank, εργάστηκε στη Nvidia για περίπου επτά χρόνια, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον Χουάνγκ, καθώς και με ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Ο Χάας ήταν ένας από τους αρκετούς υποψηφίους για τη διαδοχή του Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα του προσφερόταν η θέση ή ότι ο ίδιος θα την αποδεχόταν, ανέφεραν πηγές των FT.

Σε ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι βρίσκεται «στη διαδικασία επιλογής εταιρείας συμβούλων αναζήτησης στελεχών» για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και ότι δεν έχει «προχωρήσει σε επίσημη επικοινωνία» με κανέναν υποψήφιο.

«Οποιαδήποτε εικασία σχετικά με συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς υποψηφίους, είναι πρόωρη».

Ο Χάρβεϊ Τζόουνς, ο οποίος συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο από την ίδρυση της Nvidia το 1993, διορίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ η CFO, Κολέτ Κρες, εκτελεί προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου.

Η πρόκληση της αντικατάστασης του Χουάνγκ

Η αντικατάσταση του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας αποτελεί τεράστια πρόκληση. Ο συνιδρυτής ασκούσε ευρύτατο προσωπικό έλεγχο στη Nvidia και απολάμβανε σχεδόν λατρευτική αποδοχή από ορισμένους εργαζομένους και επενδυτές.

Ο μόνιμος διάδοχός του θα κληθεί επίσης να διαχειριστεί τις σοβαρές συνέπειες από την υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed, πελάτισσας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι είναι κινέζα κατάσκοπος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερο έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης της Nvidia.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εποπτεύει ανεξάρτητη έρευνα για τη συμπεριφορά του Χουάνγκ, υπό την καθοδήγηση πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα. Αμερικανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν δικές τους έρευνες, καθώς η τεχνολογία της Nvidia αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως κρίσιμο ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι η Nvidia θα παραμείνει μπροστά από τους ανταγωνιστές της στον αγώνα για την ανάπτυξη των πιο προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια, καθώς και να διαχειριστεί συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν συμβάλει στην τροφοδότηση της άνθησης της αγοράς AI.

Αλλοι υποψήφιοι

Ο Χάας θεωρείται ένας από τους λίγους εξωτερικούς υποψηφίους που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα ηνία της Nvidia, μαζί με τη Λίζα Σου, επικεφαλής της βασικής ανταγωνίστριας εταιρείας AMD.

Μεταξύ των εσωτερικών υποψηφίων περιλαμβάνονται η Κρες και ο Ίαν Μπακ, επικεφαλής του τομέα κέντρων δεδομένων της Nvidia.

Ο Χουάνγκ υπήρξε μέντορας του Χάας κατά τη διάρκεια της εργασίας του τελευταίου στη Nvidia, προτού εκείνος αποχωρήσει το 2013 για να ενταχθεί στην Arm.

Στη συνέχεια, η Nvidia επιχείρησε να εξαγοράσει την Arm έναντι 40 δισ. δολαρίων το 2020, αλλά η συμφωνία τελικά ναυάγησε λόγω ρυθμιστικών ανησυχιών.

Η πνευματική ιδιοκτησία (IP) της Arm αποτελεί τη βάση για τα περισσότερα τσιπ που χρησιμοποιούνται στα smartphones παγκοσμίως, ενώ αξιοποιείται και στο υλικό τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Ωστόσο, φέτος η Arm παρουσίασε το δικό της ολοκληρωμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, μια κίνηση που την έφερε σε άμεσο ανταγωνισμό με τους ίδιους της τους πελάτες.

Εκτός από τους δεσμούς του με τη Nvidia, ο Χάας έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον επικεφαλής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, καθώς ο Ιάπωνας επιχειρηματίας επιδιώκει να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τη Nvidia.

Τον Απρίλιο, ο Χάας ανέλαβε επίσης την ηγεσία των διεθνών δραστηριοτήτων της SoftBank.