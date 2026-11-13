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Nvidia – Τζένσεν Χουάνγκ: Το ερώτημα του 1 τρισ. δολαρίων – Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;

Ο Χουάνγκ θεωρούνταν τόσο κρίσιμος για την επιτυχία της Nvidia, ώστε η αξία της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ μειώνεται κατά περίπου 1 τρισ. δολάρια χωρίς αυτόν στο τιμόνι

Τεχνολογία 13.11.2026, 22:00
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Nvidia – Τζένσεν Χουάνγκ: Το ερώτημα του 1 τρισ. δολαρίων – Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ, μία γυναίκα φερόμενη ως υφιστάμενή του και μία ύποπτη Κινέζα κατάσκοπος βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σαπουνόπερας που έχει καθηλώσει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τη Σίλικον Βάλεϊ και την Ουάσινγκτον.

Σε «πολύ δύσκολη» θέση βρίσκεται το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia

Και, όπως κάθε άλλη σαπουνόπερα, έτσι και αυτή φαίνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια δόση εξαπάτησης που οδήγησε στη συγκλονιστική αποχώρηση του Χουάνγκ την Πέμπτη. Μήπως ο διάσημος διευθύνων σύμβουλος της Nvidia παραπλάνησε τους ανώτερούς του στο διοικητικό συμβούλιο; Μήπως η Nvidia και το διοικητικό της συμβούλιο απέκρυψαν από τους επενδυτές τι πραγματικά συνέβαινε;

Σε αντίθεση με ένα τυπικό μεσημεριανό σήριαλ, τα διακυβεύματα εδώ είναι τεράστια, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN, επισημαίνοντας ότι το να ξεδιαλυνθεί ποιος είπε ψέματα σε ποιον θα μπορούσε να καθορίσει τη μοίρα τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Χουάνγκ θεωρούνταν τόσο κρίσιμος για την επιτυχία της Nvidia, ώστε η αξία της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ μειώνεται κατά περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια χωρίς αυτόν στο τιμόνι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Dan Ives, εταίρου και ανώτερου διευθύνοντος συμβούλου της Yorkville Ives & Co.

Ύποπτη Κινέζα κατάσκοπος

Η τεράστια αξία του Χουάνγκ για την Nvidia και τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο Χουάνγκ θα αποτελούσε έναν προφανή στόχο υψηλής αξίας για τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, καθώς ο κόσμος εμπλέκεται σε έναν αγώνα εξοπλισμών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Και από εκεί φαίνεται να προέρχεται η πρώτη, και πιο προφανής, παραπλάνηση.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι γνωστό ότι παρασύρουν τους στόχους τους μέσω παραπλανητικών σχεδίων, όπως η «παγίδα του μέλιτος» που υποψιάζονται στην παρούσα υπόθεση.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχτεί μια εξωσυζυγική σχέση, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο CNN ότι είχε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, την οποία έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διερευνά αν ο Χουάνγκ ήταν στόχος ξένης κατασκοπευτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν σε ένα απόρρητο σημείωμα που εκδόθηκε τον Μάιο στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed — πελάτη της Nvidia με έδρα τη Σιγκαπούρη —, ήταν πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Megaspeed βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή έρευνα για την υποτιθέμενη εκτροπή περιζήτητων αμερικανικών ημιαγωγών προς οντότητες στην Κίνα, παραβιάζοντας τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών.

Μήπως ο Χουάνγκ παραπλάνησε το διοικητικό συμβούλιο;

Όμως, η παραπλάνηση μπορεί να μην σταμάτησε εκεί.

Ο Γκάρι Γκένσλερ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), δήλωσε ότι η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia πρέπει να διαπιστώσει αν ο διάσημος διευθύνων σύμβουλός της ήταν ειλικρινής απέναντί τους.

«Αν παραπλάνησε το διοικητικό συμβούλιο, είναι πιθανό να τον απομακρύνουν από τη θέση του, ακόμα κι αν δεν έχουν έτοιμο διάδοχο», δήλωσε ο Γκένσλερ, που σήμερα είναι καθηγητής στο MIT, στο CNN την Τετάρτη το βράδυ, πριν το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώσει την αποχώρηση του Χουάνγκ.

Η παραπλάνηση του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασήμαντο θέμα, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Η μη αποκάλυψη μιας ενεργής ερωτικής σχέσης με έναν σημαντικό πελάτη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απόκρυψη μιας κραυγαλέας σύγκρουσης συμφερόντων.

Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να διαπιστωθεί από την ανεξάρτητη έρευνα που έχει ξεκινήσει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

Εάν η έρευνα αυτή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Χουάνγκ παραπλάνησε σκόπιμα τους ανώτερούς του στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με μια τεράστια σύγκρουση συμφερόντων, το διοικητικό συμβούλιο θα είχε σαφείς λόγους να τον απολύσει, σύμφωνα με τον Τσαρλς Γουάιτχεντ, καθηγητή εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Κορνέλ. Και η παράλειψη να το πράξει θα μπορούσε να εκθέσει τους διευθυντές σε νομικούς κινδύνους.

Η φερόμενη δεύτερη εξωσυζυγική σχέση

Η μετοχή της Nvidia έπεσε κατακόρυφα την Τετάρτη το βράδυ, αφού οι «The New York Times» ανέφεραν ότι ο Χουάνγκ είχε εξωσυζυγική σχέση με μια υπάλληλό του που βρίσκεται υπό τις διαταγές του. Η πτώση της τιμής της συνεχίστηκε και την Πέμπτη, καθώς η Wall Street αναρωτιέται πώς θα τα πάει η Nvidia χωρίς τον Χουάνγκ.

Ο Γκένσλερ δήλωσε ότι αυτές οι κατηγορίες θέτουν το ερώτημα αν ο Χουάνγκ παραπλάνησε το διοικητικό συμβούλιο και σχετικά με αυτό το θέμα.

Είπε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διεξάγουν έρευνα σε διευθύνοντες συμβούλους συνήθως τους θέτουν μια «τυποποιημένη» ερώτηση στην αρχή: «Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να μας πείτε;»

«Αν με ξεγελάσεις μια φορά, ντροπή σου. Αν με ξεγελάσεις δύο φορές, ντροπή μου», είπε ο Γκένσλερ.

Η κατάρρευση της εταιρικής άμυνας

Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι αν η Nvidia και ο Χουάνγκ ήταν ειλικρινείς απέναντι στο κοινό και τους επενδυτές, ενώ οι δημοσιογράφοι ερευνούσαν την υπόθεση.

«Συμμετείχε μαζί με το προσωπικό του στην παραπλάνηση των επενδυτών;» ρώτησε ο Γκένσλερ.

Ο πρώην πρόεδρος της SEC σημείωσε ότι η Nvidia έδωσε μια εξήγηση για αυτή την αντιπαράθεση η οποία έχει χάσει ιδιαίτερα την αξιοπιστία της – παρόλο που δόθηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

«Οι επαφές του Τζένσεν με την κα Χουάνγκ δεν είναι ασυνήθιστες ούτε απροσδόκητες», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia στην εφημερίδα The New York Times. «Οι συναντήσεις με πελάτες αποτελούν μέρος της εργασίας ενός διευθύνοντος συμβούλου· ο Τζένσεν συνομιλεί με χιλιάδες στελέχη πελατών κάθε χρόνο.»

Η δήλωση αυτή φαίνεται να έρχεται σε άμεση αντίθεση με το γεγονός ότι η Χουάνγκ έχει πλέον παραδεχτεί την ύπαρξη ερωτικής σχέσης και το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει έρευνα.

«Απλά δεν μπορείς να πεις ψέματα γι’ αυτό»

Φυσικά, είναι πλέον σαφές ότι αυτή η σχέση ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένη.

Παρότι μια εξωσυζυγική σχέση θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπικό ζήτημα, η ψευδής δήλωση προς το κοινό θα εξέθετε την Nvidia σε κατηγορίες για ουσιώδη εταιρική ανακρίβεια.

Θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθεί ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι ουσιώδες. Η τιμή της μετοχής της Nvidia έπεσε κατακόρυφα κατά 9% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, αφότου ο Χουάνγκ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική σχέση και το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε έρευνα.

«Η μεταβολή της τιμής της μετοχής μας δείχνει ότι επρόκειτο για ουσιώδη πληροφορία. Επομένως, αυτό πληροί το ένα κριτήριο του νόμου. Και το δεύτερο κριτήριο είναι: Παραπλανήσατε το κοινό σχετικά με ουσιώδη πληροφορία; Και φαίνεται ότι έτσι είναι», δήλωσε ο Γκένσλερ.

Μια αγωγή μετόχων, που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας, ισχυρίζεται ότι η Nvidia και ο Τζένσεν Χουάνγκ εξαπάτησαν τους επενδυτές με τις απαντήσεις τους σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη σχέση.

«Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, μπορείς να έχεις όσες σχέσεις θέλεις με Κινέζους κατασκόπους, απλώς δεν πρέπει να λες ψέματα γι’ αυτό», δήλωσε η Αν Λίπτον, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Κολοράντο στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, στο Μπόουλντερ.

Τι γνώριζε το διοικητικό συμβούλιο και πότε το έμαθε;

Ένα άλλο ερώτημα είναι αν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με αυτό το θέμα.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες ενημέρωσαν τους νομοθέτες πριν από περίπου ένα χρόνο ότι υποψιάζονταν ότι ο Χουάνγκ ήταν «στόχος ξένης κατασκοπευτικής δραστηριότητας».

Αυτό που δεν είναι τόσο σαφές είναι σε ποιο βαθμό η εταιρεία γνώριζε αυτές τις υποψίες.

Ωστόσο, αν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia όντως γνώριζε, οι μέτοχοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι το διοικητικό συμβούλιο εξαπάτησε τους επενδυτές, καθώς δεν το αποκάλυψε.

Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι αν η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της γνώριζαν – ή θα έπρεπε να γνωρίζουν – ότι η Megaspeed φέρεται να διακινούσε λαθραία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τελευταίας τεχνολογίας προς την Κίνα, παραβιάζοντας τους ελέγχους εξαγωγών.

«Αυτό θα μπορούσε, ανάλογα με το τι ειπώθηκε στην κρεβατοκάμαρα, να εξελιχθεί σε αγωγή βάσει του άρθρου 10b-5 (κανόνας της SEC που απαγορεύει την απάτη σε τίτλους, τις ουσιώδεις ανακρίβειες και τα παραπλανητικά σχέδια) και ενδεχομένως ακόμη και σε ποινική ευθύνη, στο βαθμό που συνέδραμε εν γνώσει του σε παραβίαση των περιορισμών συναλλαγών», δήλωσε ο Γουάιτχεντ.

Η Nvidia δήλωσε την Κυριακή ότι το διοικητικό συμβούλιο «δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκε είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα εμπιστευτικά στοιχεία της NVIDIA».

«Πολύ δύσκολη» θέση για το διοικητικό συμβούλιο

Το ζήτημα αυτό περιπλέκεται περαιτέρω από το πόσο κρίσιμος θεωρείται ο Huang για την επιτυχία της Nvidia – και από το γεγονός ότι δεν έχει προφανή διάδοχο.

«Από τη σκοπιά του διοικητικού συμβουλίου, έχουν μπροστά τους μια πολύ δύσκολη επιλογή. Έχουν έναν ιδρυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εταιρείας, χωρίς προετοιμασμένο διάδοχο», δήλωσε ο Γκένσλερ. «Τι θα κάνουν αν ανακαλύψουν ότι παραπλάνησε το διοικητικό συμβούλιο; Τι θα κάνουν αν ανακαλύψουν ότι γνώριζε πως ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν κοινοποιηθεί ακατάλληλα στους Κινέζους;»

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προσέλαβε τη Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ένα διακεκριμένο δικηγορικό γραφείο της Wall Street, για να «διεξάγει μια διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα».

Ερωτηθείς για την εμπειρία του σχετικά με διοικητικά συμβούλια που προσλαμβάνουν δικηγορικά γραφεία για τη διεξαγωγή των λεγόμενων ανεξάρτητων ερευνών, ο Γκένσλερ είπε ότι δεν είναι σαφές πόσο δίκαιη και ισορροπημένη θα είναι τελικά αυτή η έκθεση. «Συχνά, τα διοικητικά συμβούλια επιθυμούν οι δικηγόροι να συντάξουν μια έκθεση που δεν θα επιδεινώσει το πρόβλημα, αλλά θα βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης τη δεδομένη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Λίπτον, καθηγητής από το Κολοράντο, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε «πολύ δύσκολη» θέση. «Είναι περίεργο για αυτούς, γιατί ακόμα κι αν θέλουν να διερευνήσουν το θέμα με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια», είπε ο Λίπτον, «όσο χειρότερα στοιχεία αποκαλύπτουν, τόσο περισσότερο εκθέτουν την εταιρεία και τον Χουάνγκ σε αγωγές από μετόχους για απάτη».

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Greek Firms Court Expat Executives as Talent Gap Widens

Nearly a third of Stanton Chase Athens’ executive searches now require Greeks working abroad on the shortlist, as companies look for leaders with international experience and a focus on growth

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA

Η εκδήλωση της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, με τη ρηματική διακοίνωση να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ στέλνει μήνυμα στην Τουρκία πως «δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση σε αυτό το θέμα».

Nvidia: Οι δύο βετεράνοι που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
World

Οι βετεράνοι που πλέον στηρίζουν την Nvidia

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς και η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Nvidia

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI
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Οι Βρυξέλλες χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ΕΕ στην πρωτοπορία της AI και το κόστος που τις συνοδεύει - Νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου

Θα καταβληθούν συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Greek Parliament Approves Tax Cuts and Benefit Increases
English Edition

Greek Parliament Approves Tax Cuts and Benefit Increases

Measures announced by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at the Thessaloniki International Fair drew broad support from both government and opposition lawmakers, despite disagreements over the overall bill and a proposed investment fund for children

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