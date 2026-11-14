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Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η εικόνα δείχνει ότι το κρασί παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή υπόθεση, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στις ΗΠΑ

World 14.11.2026, 07:00
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Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Οι ΗΠΑ διατηρούν την πρώτη θέση στη κατανάλωση, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στο να καταναλώνει κρασί. Η Ιταλία και η Γαλλία παραμένουν στις κορυφαίες θέσεις, αλλά η κατανάλωση υποχωρεί στις περισσότερες παραδοσιακές οινοπαραγωγές χώρες.

Η παγκόσμια αγορά κρασιού διανύει μια περίοδο αλλαγών. Οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο, οι υψηλότερες τιμές επηρεάζουν τη ζήτηση και οι νεότερες γενιές εμφανίζουν διαφορετικές συνήθειες σε σχέση με τους παλαιότερους. Παράλληλα, η κατανάλωση μεταβάλλεται ακόμη και σε χώρες με μακρά οινική παράδοση, ενώ ορισμένες αγορές εκτός Ευρώπης αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV), η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού υποχώρησε στα 208 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2025, καταγράφοντας μείωση 2,7% σε σχέση με το 2024. Η πτώση εντάσσεται σε μια μακροχρόνια τάση: από το 2018, η παγκόσμια κατανάλωση έχει μειωθεί κατά περίπου 14%.

Οι δέκα μεγαλύτερες αγορές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας ζήτησης. Στην κατάταξη του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην κορυφή, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία. Αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση της Κίνας, η οποία έχει χάσει σημαντικό μέρος της κατανάλωσής της τα τελευταία χρόνια και πλέον βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας.

Τα μεγέθη αφορούν τη συνολική κατανάλωση σε κάθε χώρα και όχι την ποσότητα κρασιού που πίνει κατά μέσο όρο ένας κάτοικος. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς οι πολυπληθείς χώρες μπορούν να βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη χωρίς να έχουν αντίστοιχα υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση.

Οι δέκα μεγαλύτερες αγορές κρασιού

  1. Ηνωμένες Πολιτείες – 31,9 εκατ. εκατόλιτρα

κρασί

Οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά κρασιού στον κόσμο, με κατανάλωση 31,9 εκατομμυρίων εκατολίτρων το 2025. Αντιστοιχούν περίπου στο 15,3% της παγκόσμιας κατανάλωσης, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των ευρωπαϊκών αγορών.

Ωστόσο, η αμερικανική αγορά δεν μένει ανεπηρέαστη από τη γενικότερη υποχώρηση της ζήτησης. Η κατανάλωση μειώθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν βασικό προορισμό για τις εξαγωγές κρασιού, ιδίως των ακριβότερων και ποιοτικών ετικετών.

  1. Γαλλία – 22 εκατ. εκατόλιτρα

κρασί

Η Γαλλία παραμένει μία από τις σημαντικότερες οινικές αγορές διεθνώς, παρά τη σταδιακή μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Το 2025 έφτασε τα 22 εκατομμύρια εκατόλιτρα, καταγράφοντας πτώση 3,2%.

Η χώρα συνδέεται στενά με την ιστορία και την κουλτούρα του κρασιού, από το Μπορντό και τη Βουργουνδία μέχρι τη Σαμπάνια και την κοιλάδα του Ροδανού. Ωστόσο, η παράδοση δεν αρκεί για να αντιστρέψει τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Η κατανάλωση κρασιού στη Γαλλία μειώνεται εδώ και δεκαετίες, καθώς περιορίζεται η καθημερινή κατανάλωση και ενισχύεται η τάση για πιο περιστασιακή απόλαυση.

  1. Ιταλία – 20,2 εκατ. εκατόλιτρα

Η Ιταλία βρίσκεται στην τρίτη θέση, με κατανάλωση 20,2 εκατομμυρίων εκατολίτρων το 2025. Η ετήσια πτώση ήταν ιδιαίτερα έντονη, φτάνοντας το 9,4%, τη μεγαλύτερη μεταξύ των τριών κορυφαίων αγορών.

Η ιταλική οινική παραγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γαστρονομικής ταυτότητας της χώρας. Από την Τοσκάνη και το Πιεμόντε μέχρι το Βένετο και τη Σικελία, η Ιταλία διαθέτει μεγάλη ποικιλία τοπικών ποικιλιών και κρασιών. Παρ’ όλα αυτά, η εγχώρια αγορά αντιμετωπίζει πιέσεις, με τη μείωση της κατανάλωσης να δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

  1. Γερμανία – 17,8 εκατ. εκατόλιτρα

Η Γερμανία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, με κατανάλωση 17,8 εκατομμυρίων εκατολίτρων, μειωμένη κατά 4,3% σε σχέση με το 2024.

Παρότι είναι διεθνώς γνωστή για την παραγωγή λευκών κρασιών, ιδιαίτερα από την ποικιλία Riesling, η γερμανική αγορά είναι σημαντική και για τους εισαγωγείς. Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία εγχώριων και ξένων ετικετών. Η υποχώρηση της ζήτησης, ωστόσο, αντανακλά τη γενικότερη αλλαγή στις ευρωπαϊκές συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ.

  1. Ηνωμένο Βασίλειο – 12,3 εκατ. εκατόλιτρα

Γαλλία

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με 12,3 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2025, σημειώνοντας πτώση 2,4%.

Η βρετανική αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία για το διεθνές εμπόριο, καθώς αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς κρασιού. Η κατανάλωση περιλαμβάνει προϊόντα από παραδοσιακές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τον Νέο Κόσμο, όπως η Αυστραλία, η Χιλή και η Νότια Αφρική. Η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά και η μεταβολή των συνηθειών εξόδου και κατανάλωσης επηρεάζουν, ωστόσο, τη συνολική ζήτηση.

  1. Ισπανία – 9,4 εκατ. εκατόλιτρα

Η Ισπανία καταγράφει κατανάλωση 9,4 εκατομμυρίων εκατολίτρων, μειωμένη κατά 5,2%. Παρά τη θέση της ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς κρασιού παγκοσμίως, η εγχώρια αγορά είναι αισθητά μικρότερη από εκείνη των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Οι ισπανικές οινικές περιοχές, όπως η Rioja, η Ribera del Duero και η Καταλονία, διαθέτουν ισχυρή διεθνή παρουσία. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας παραμένει χαμηλότερη από τα ιστορικά επίπεδα, ενώ οι εξαγωγές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα πολλών παραγωγών.

  1. Ρωσία – 8 εκατ. εκατόλιτρα

κρασί

Η Ρωσία βρίσκεται στην έβδομη θέση, με κατανάλωση 8 εκατομμυρίων εκατολίτρων το 2025. Παρά τη μείωση κατά 5,5% σε ετήσια βάση, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές κρασιού εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγορά εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές, αν και υπάρχει και εγχώρια παραγωγή, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας. Οι εμπορικοί περιορισμοί και οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν μεταβάλει τις προμηθευτικές αλυσίδες, δημιουργώντας νέες ισορροπίες μεταξύ των ξένων προμηθευτών.

  1. Αργεντινή – 7,5 εκατ. εκατόλιτρα

Η Αργεντινή καταλαμβάνει την όγδοη θέση, με κατανάλωση 7,5 εκατομμυρίων εκατολίτρων, μειωμένη κατά 2,6%.

Το κρασί έχει βαθιές ρίζες στην αργεντίνικη κοινωνία, με τη Μεντόσα να αποτελεί το σημαντικότερο οινοπαραγωγικό κέντρο. Η χώρα είναι ιδιαίτερα γνωστή για το Malbec, το οποίο έχει εξελιχθεί σε βασικό εξαγωγικό προϊόν και διεθνές σύμβολο της αργεντίνικης οινοποιίας. Παρά την παράδοση αυτή, η εγχώρια κατανάλωση έχει υποχωρήσει σημαντικά σε βάθος χρόνου, με τις οικονομικές δυσκολίες να αποτελούν έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση.

  1. Πορτογαλία – 5,6 εκατ. εκατόλιτρα

Η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες που εμφανίζουν σχετική ανθεκτικότητα. Η κατανάλωση έφτασε τα 5,6 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2025, αυξημένη κατά 5,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η επίδοση αυτή ξεχωρίζει σε μια περίοδο γενικευμένης υποχώρησης. Η χώρα διαθέτει ισχυρή οινική ταυτότητα, με περιοχές όπως ο Ντούρο, το Αλεντέζου και το Βίνιο Βέρντε να προσφέρουν διαφορετικά στιλ κρασιού. Το πορτογαλικό κρασί έχει επίσης σημαντική θέση στην καθημερινή διατροφή και στην τοπική γαστρονομική κουλτούρα.

  1. Αυστραλία – 5,3 εκατ. εκατόλιτρα

Η Αυστραλία συμπληρώνει τη δεκάδα, με κατανάλωση 5,3 εκατομμυρίων εκατολίτρων, μειωμένη κατά 2,2%.

Η χώρα έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα εξωστρεφή οινοποιία, με γνωστές περιοχές όπως η Barossa Valley, η Margaret River και η Hunter Valley. Το Shiraz αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες ποικιλίες της, ενώ τα αυστραλιανά κρασιά έχουν αποκτήσει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Η εγχώρια κατανάλωση, πάντως, ακολουθεί την πτωτική τάση που καταγράφεται σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η θέση της Ελλάδας

Santo Wines

Με βάση τα στοιχεία του OIV για το 2024, η Ελλάδα κατανάλωσε περίπου 1,31 εκατομμύρια εκατόλιτρα, δηλαδή 131 εκατομμύρια λίτρα κρασιού.

Η Ελλάδα βρίσκεται, επομένως, περίπου στην 27η θέση παγκοσμίως ως προς τον συνολικό όγκο κατανάλωσης, σύμφωνα με την κατάταξη των στοιχείων του 2024

Η μεγάλη αλλαγή στην παγκόσμια αγορά

Η εικόνα της δεκάδας δείχνει ότι το κρασί παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή υπόθεση, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στις ΗΠΑ. Οι παραδοσιακές οινοπαραγωγές χώρες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της κατανάλωσης, αλλά αντιμετωπίζουν μια κοινή πρόκληση: η ζήτηση μειώνεται και οι παλαιότερες συνήθειες δεν μεταφέρονται απαραίτητα στις νεότερες γενιές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απουσία της Κίνας από την πρώτη δεκάδα. Η κατανάλωσή της υποχώρησε από 12,4 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2020 σε μόλις 4,8 εκατομμύρια το 2025, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια αγορά κρασιού, καθώς η Κίνα είχε θεωρηθεί στο παρελθόν πιθανός κινητήριος μοχλός ανάπτυξης για τον κλάδο.

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Αποθήκευση ενέργειας: Η νέα αγορά των 2 δισ. ευρώ και οι μεγάλοι μνηστήρες των 4,7 GW
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο Ελντοράντο των 2 δισ. ευρώ – Ποιοι διεκδικούν έργα 4,7 GW

ΔΕΗ, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Masdar και άλλοι ισχυροί ελληνικοί και διεθνείς όμιλοι παίρνουν θέση στη νέα ενεργειακή αγορά – Οι 12 μεγαλύτερες παρουσίες και τα επενδυτικά σχέδια.

Μάχη Τράτσα

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