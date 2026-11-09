Ηνωμένο Βασίλειο: Πτώση 8% στις πωλήσεις κρασιών από το 2023

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Η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο αγνοεί τις εκκλήσεις του κλάδου και ανακοινώνει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε στις 28 Οκτωβρίου, αύξηση 4,55% στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα αλκοολούχα ποτά.

Χαρακτηρίζοντας την αύξηση αυτή «σοκαριστική», ο Miles Beale, διευθυντής της Wine & Spirit Association που εκπροσωπεί περισσότερες από 300 επιχειρήσεις του τομέα, καταγγέλλει ένα «ιλιγγιώδες φορολογικό σοκ». Εκτιμά ότι αυτή η νέα αύξηση «απειλεί να προκαλέσει ασφυξία τον βρετανικό κλάδο ποτών, ο οποίος δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να μετακυλήσει τις αυξήσεις των τιμών στους καταναλωτές, των οποίων η αγοραστική δύναμη βρίσκεται ήδη υπό πίεση».

Στη βρετανική αγορά, οι φόροι μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και τα δύο τρίτα της τιμής ενός μπουκαλιού κρασιού

Στην πράξη, από την 1η του προσεχούς Φεβρουαρίου, η αύξηση αυτή θα μεταφραστεί, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε επιπλέον κόστος 18 πενών (δηλαδή περίπου 22 λεπτά του ευρώ) σε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί με 14,5% αλκοόλ, αναφέρει σε ανάρτησή της η ΚΕΟΣΟΕ. Θα ανέλθει τις 16 πένες σε ένα μπουκάλι αφρώδους οίνου με 12% αλκοόλ, έναντι 14 πενών για ένα Prosecco με 11% αλκοόλ. Οι αυξήσεις θα είναι ακόμη πιο έντονες για τα ενισχυμένα κρασιά και τα αποστάγματα: 25 πένες σε ένα μπουκάλι Porto, 49 πένες για το τζιν και 52 πένες για το ουίσκι.

Οι προηγούμενες αυξήσεις έχουν επιφέρει πτώση 8% στις πωλήσεις κρασιών από το 2023

Αυτή η νέα αύξηση επιβεβαιώνει αυτό που η WSTA χαρακτηρίζει ως «τη μεγαλύτερη αύξηση των φόρων στο αλκοόλ εδώ και 50 χρόνια». Από την έναρξη ισχύος του νέου συστήματος υπολογισμού των ειδικών φόρων κατανάλωσης τον Αύγουστο του 2023, οι όγκοι των κρασιών που πωλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 8% και των αποσταγμάτων κατά 15%, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς που επικαλείται η ένωση.

Με αυτή τη νέα προσαύξηση, οι φόροι σε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί 14,5% αλκοόλ θα έχουν αυξηθεί κατά 1,50 λίρα (£), δηλαδή κατά 56%, μέσα σε τριάμισι χρόνια. Η αύξηση θα φτάσει τα 2,19 £ (+61%) για το Porto –του οποίου ο ΕΦΚ θα ανέλθει στα 4,80 £ ανά μπουκάλι τον ερχόμενο Φεβρουάριο– και 25% για το τζιν (+2,15 £). Μόνο οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ένα μπουκάλι τζιν θα ανέρχονται τότε σε 9,33 £. Αριθμοί που, πράγματι, προκαλούν ζάλη…

Όπως σημειώνει η ΚΕΟΣΟΕ, η βρετανική κυβέρνηση ακολουθεί κατά γραμμα τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), ο οποίος προτρέπει τις κυβερνήσεις παγκόσμια, να αυξήσουν τους φόρους κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωσή τους.