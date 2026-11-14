Στενά του Ορμούζ: Μειώθηκαν 5% οι διελεύσεις πλοίων την τελευταία εβδομάδα – 163 περιστατικά από την έναρξη του πολέμου

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Κατά 5,2% μειώθηκε την τελευταία εβδομάδα η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με τις εξερχόμενες διελεύσεις να καταγράφουν πτώση 18,2%, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Παρά τη σταδιακή ανάκαμψη της ναυσιπλοΐας, η συνολική κίνηση παραμένει 65% χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, ενώ από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν καταγραφεί 163 περιστατικά που σχετίζονται με τον πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της UKMTO, που δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2026 και καλύπτει την περίοδο από τις 5 έως τις 11 Νοεμβρίου, από τα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 308 διελεύσεις πλοίων, έναντι 325 την προηγούμενη εβδομάδα.

Η μείωση προήλθε από τις εξερχόμενες διελεύσεις από τον Περσικό Κόλπο, οι οποίες περιορίστηκαν σε 139 από 170, σημειώνοντας πτώση 18,2%. Αντίθετα, οι εισερχόμενες διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 9%, φτάνοντας τις 169 από 155 την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα στοιχεία συνδυάζουν διελεύσεις που καταγράφονται μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS) και διελεύσεις με τη διευκόλυνση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η UKMTO επισημαίνει ότι οι διελεύσεις που καταγράφηκαν μέσω AIS αυξήθηκαν σε 82 από 71, ενώ εκείνες που πραγματοποιούνται με αμερικανική υποστήριξη παρέμειναν περίπου δυόμισι φορές περισσότερες.

Τα περισσότερα πλοία που εκπέμπουν μέσω AIS εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή που έχει εγκριθεί από το Ιράν, αν και παρατηρείται αύξηση των διελεύσεων από τον νοτιότερο θαλάσσιο διάδρομο.

Περίπου το 50% της συνολικής κίνησης αφορά πλοία μεταφοράς ενεργειακών φορτίων, σύμφωνα με τα αμερικανικά στοιχεία.

Ελληνικά συμφέροντα στις διελεύσεις

Από τα πλοία που εντοπίστηκαν μέσω AIS, η UKMTO καταγράφει οκτώ διελεύσεις πλοίων ελληνικών οικονομικών συμφερόντων. Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 19 καταγραφές και ακολουθεί η Νότια Κορέα με 15.

Στις σημαίες κυριαρχεί η Λιβερία με 31 καταγραφές, ενώ ακολουθούν οι Νήσοι Μάρσαλ με οκτώ και οι Κομόρες με έξι.

Η ανάλυση ανά τύπο πλοίου αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των δεξαμενόπλοιων, με 52 καταγραφές product tankers, ενώ περιλαμβάνονται επίσης εννέα bulk carriers, οκτώ πλοία γενικού φορτίου και έξι containerships.

Ο απολογισμός του πολέμου

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση, η UKMTO έχει καταγράψει 163 περιστατικά που σχετίζονται με τον πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, των Στενών του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν.

Από αυτά, 102 έχουν αναφερθεί ειδικά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο συνολικός απολογισμός περιλαμβάνει 141 αναφορές ζημιών σε πλοία, 13 περιστατικά παρ’ ολίγον πλήγματος και 86 καταγεγραμμένες περιπτώσεις τραυματισμών και θανάτων.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν οκτώ περιστατικά, εκ των οποίων πέντε στα Στενά του Ορμούζ, δύο στον Περσικό Κόλπο και ένα στον Κόλπο του Ομάν.

Επτά αφορούσαν επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και ένα την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση εναντίον του bulk carrier Huda.

Από τα οκτώ πλοία, τρία συνέχισαν με ασφάλεια τον πλου τους, τρία χρειάστηκαν βοήθεια και για δύο δεν είχε επιβεβαιωθεί η τελική έκβαση. Δεν αναφέρθηκε βύθιση.

Η UKMTO σημειώνει ότι από τις 6 Ιουλίου τα περισσότερα πλήγματα από βλήματα έχουν σημειωθεί στη νότια διαδρομή, ενώ το JMIC διατηρεί την αξιολόγηση απειλής στα Στενά του Ορμούζ στο επίπεδο «Severe», θεωρώντας εξαιρετικά πιθανές νέες επιθέσεις.

Ερυθρά Θάλασσα και πειρατεία

Αντίθετα, στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχουν καταγραφεί νέες επιθέσεις από τις 24 Αυγούστου, δηλαδή επί 79 ημέρες. Ωστόσο, οι διελεύσεις από τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ παραμένουν 24% χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ανακοίνωση του αποκλεισμού από τους Χούθι, στις 22 Ιουλίου.

Παράλληλα, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 44 περιστατικά πειρατείας στην περιοχή της Σομαλίας και του Κόλπου του Άντεν, ενώ το δεξαμενόπλοιο Asana παραμένει υπό τον έλεγχο πειρατών από τις 17 Ιουλίου.

Πρόσθετο πρόβλημα αποτελούν οι ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης GNSS, για τις οποίες έχουν υποβληθεί 722 αναφορές από την αρχή του 2026, με έξι περιστατικά την τελευταία εβδομάδα.