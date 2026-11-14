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Τζένσεν Χουάνγκ: Η πτώση και το τέλος του αήττητου της Silicon Valley

Από το αμερικανικό όνειρο και την αυτοκρατορία της Nvidia μέχρι τις καταγγελίες για κατασκοπεία, τον εμπορικό πόλεμο και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις που κλονίζουν τη Big Tech

World 14.11.2026, 19:05
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Τζένσεν Χουάνγκ: Η πτώση και το τέλος του αήττητου της Silicon Valley
Γρηγόρης Τραγγανίδας

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Από πολλές απόψεις, η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, και μάλιστα για τους προβαλλόμενους λόγους, θα έφερνε τον μέσο σεναριογράφο του Χόλιγουντ σε κατάσταση κατατονίας από την κλίμακα του σοκ, μπροστά στην αδιαμφισβήτητη αλήθεια, πως η ζωή ξεπερνά κάθε μυθοπλασία.

Όλα τα καλά «υλικά» είναι εδώ: Ένα από τα πλέον τυπικά παραδείγματα – έστω και στο κυρίαρχο φαντασιακό συλλογικό θυμικό – του «αμερικανικού ονείρου» καταρρέει με πάταγο, εξαιτίας ενός αξεπέραστου πολυπαραγοντικού «κοκτέιλ», φτιαγμένου από απιστία, κατασκοπεία, άγριο εμπορικό πόλεμο και έντονη γεωπολιτική «εσάνς».

Η ίδια η εικόνα είναι αφοπλιστική: Τον Φεβρουάριο του 2024, η Nvidia, της οποίας συνιδρυτής είναι ο Τζένσεν Χουάνγκ, κατέρριψε το φράγμα των 2 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

Η κεφαλαιοποίησή της ξεπέρασε εκείνη της Alphabet και της Amazon, καθιστώντας την την τρίτη πολυτιμότερη εταιρεία στις ΗΠΑ.

Τα συνολικά έσοδα της Nvidia αυξήθηκαν κατά 265% μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Μόλις δύο χρόνια μετά, το 2026, εξαιτίας του ίδιου ανθρώπου, η μετοχή της εταιρείας κατρακύλησε και η Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο ενός οικονομικού – πολιτικού σκανδάλου, οι συνέπειες του οποίου την ξεπερνούν.

Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι, καταρχήν, ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Ταϊβανέζος εμιγκρές

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ή Τζεν-Σουν Χουάνγκ, γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1963 στην Ταϊνάν της Ταϊβάν.

Σε ηλικία μόλις εννέα ετών, οι γονείς του τον έστειλαν μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του στις ΗΠΑ, προκειμένου να ζήσουν με συγγενείς τους. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην Τακόμα της πολιτείας Ουάσιγκτον, ενώ στη συνέχεια ο νεαρός Χουάνγκ φοίτησε στο Oneida Baptist Institute, στο Κεντάκι.

Το σχολείο αυτό, στο οποίο βρέθηκε σε ηλικία περίπου δέκα ετών, αποδείχθηκε πολύ διαφορετικό από εκείνο που περίμενε η οικογένειά του. Ο ίδιος έχει αναφερθεί αργότερα στις δύσκολες εμπειρίες του, ακόμη και στον εκφοβισμό που αντιμετώπισε.

Όταν η οικογένεια επανενώθηκε στο Όρεγκον, ο Χουάνγκ συνέχισε εκεί τις σπουδές του.

Αποφοίτησε από το λύκειο σε ηλικία μόλις 16 ετών, έχοντας ήδη αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες, τη μηχανική και την τεχνολογία. Παράλληλα, είχε διακριθεί και στο πινγκ πονγκ, φτάνοντας σε υψηλό επίπεδο.

Η ακαδημαϊκή του πορεία συνεχίστηκε στο Oregon State University, όπου σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στη συνέχεια, επέλεξε το Stanford University, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια στον κόσμο στον τομέα της τεχνολογίας, όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην ηλεκτρολογική μηχανική το 1992.

Πριν ιδρύσει τη δική του εταιρεία, εργάστηκε στην AMD, από το 1984 έως το 1985, και στη συνέχεια στην LSI Logic, από το 1985 έως το 1993. Εκεί απέκτησε εμπειρία στον σχεδιασμό και στην παραγωγή ημιαγωγών, αλλά και στη λειτουργία μιας βιομηχανίας στην οποία η τεχνολογική υπεροχή μπορούσε να μετατραπεί σε τεράστια οικονομική ισχύ.

Το καθοριστικό βήμα

Το 1993, σε ηλικία 30 ετών, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα. Μαζί με τους Κρις Μαλαχόφσκι και Κέρτις Πρίεμ ίδρυσε τη Nvidia. Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από συζητήσεις για τις δυνατότητες των γραφικών υπολογιστών, σε μια εποχή που η αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των προσωπικών υπολογιστών αναπτυσσόταν ραγδαία.

Η αρχική επιχειρηματική προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε με περίπου 40.000 δολάρια ιδρυτικού κεφαλαίου. Στόχος των τριών ιδρυτών ήταν να αναπτύξουν επεξεργαστές που θα μπορούσαν να χειρίζονται πολύ πιο σύνθετα γραφικά και τρισδιάστατες απεικονίσεις.

Η Nvidia, ωστόσο, δεν έγινε αμέσως ο τεχνολογικός κολοσσός που γνωρίζουμε σήμερα. Στα πρώτα της χρόνια αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες, έκανε λανθασμένες τεχνολογικές επιλογές και χρειάστηκε να αναθεωρήσει την επιχειρηματική στρατηγική της για να επιβιώσει.

Το μεγάλο σημείο καμπής ήρθε το 1999, με την παρουσίαση της GeForce 256, την οποία η εταιρεία χαρακτήρισε ως την πρώτη GPU, δηλαδή μονάδα επεξεργασίας γραφικών. Η εξέλιξη αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστές επεξεργάζονταν και παρουσίαζαν σύνθετες εικόνες.

Αρχικά, η τεχνολογία της Nvidia απευθυνόταν κυρίως στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Σταδιακά, όμως, έγινε σαφές ότι οι GPU μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για πολύ πιο σύνθετους υπολογισμούς, πέρα από την παραγωγή γραφικών.

Αυτή η τεχνολογική δυνατότητα θα αποδεικνυόταν καθοριστική για την επόμενη μεγάλη επανάσταση: την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία επένδυσε στην ανάπτυξη του CUDA, μιας πλατφόρμας που επέτρεψε στους προγραμματιστές να αξιοποιούν τις GPU για γενικότερες υπολογιστικές εργασίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η Nvidia δεν πουλούσε πλέον απλώς εξαρτήματα για κάρτες γραφικών.

Δημιουργούσε ένα ολόκληρο τεχνολογικό οικοσύστημα, πάνω στο οποίο μπορούσαν να αναπτυχθούν επιστημονικές εφαρμογές, συστήματα μηχανικής μάθησης και αργότερα τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι παντρεμένος με τη Λόρι Χουάνγκ και έχουν δύο παιδιά, τη Μάντισον και τον Σπένσερ. Η οικογένειά του συνδέθηκε σε διάφορα επίπεδα με την επιχειρηματική του διαδρομή, καθώς τα παιδιά του ανέλαβαν ρόλους στη Nvidia.

Ο ίδιος καθιέρωσε ως προσωπικό σήμα κατατεθέν το μαύρο δερμάτινο μπουφάν, το οποίο φορούσε συστηματικά σε μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις και παρουσιάσεις προϊόντων. Η εικόνα του έγινε σχεδόν συνώνυμη με την εταιρεία.

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι ο Χουάνγκ κατάφερε να μετατρέψει τη Nvidia σε μια επιχείρηση που δεν εξαρτιόταν πλέον από μία μόνο αγορά. Από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πέρασε στα κέντρα δεδομένων, στην επιστημονική έρευνα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη ρομποτική και τελικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, ο μετανάστης από την Ταϊβάν που ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία με δύο συνεργάτες και περιορισμένα κεφάλαια βρέθηκε να διοικεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην ιστορία της τεχνολογίας.

Συν0πτικό χρονολόγιο:

  • 17 Φεβρουαρίου 1963 – Γέννηση στην Ταϊνάν της Ταϊβάν
  • 1972 – Μετανάστευση στις ΗΠΑ σε ηλικία εννέα ετών
  • 1979 – Αποφοίτηση από το λύκειο σε ηλικία 16 ετών
  • 1984 – Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Oregon State University
  • 1984 – 1985: Εργασία στην AMD
  • 1985 – 1993: Εργασία στην LSI Logic
  • 1992 – Μεταπτυχιακό από το Stanford University
  • 1993 – Ίδρυση της Nvidia μαζί με τους Κρις Μαλαχόφσκι και Κέρτις Πρίεμ
  • 1999 – Παρουσίαση της GeForce 256 και καθιέρωση της GPU
  • 2006 – Επέκταση της πλατφόρμας CUDA
  • 2012 – Η ανάπτυξη της βαθιάς μάθησης ενισχύει τη σημασία των GPU
  • 2022 – Η εμφάνιση του ChatGPT επιταχύνει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης
  • Φεβρουάριος 2024 – Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια
  • 2024 – Η Nvidia αναδεικνύεται σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς AI
  • 11 Νοεμβρίου 2026 – Το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του Χουάνγκ
  • 12 Νοεμβρίου 2026 – Ανακοινώνεται επίσημα η αποχώρησή του και η προσωρινή ανάληψη της ηγεσίας από την Κολέτ Κρες

Η Silicon Valley μετά τον Χουάνγκ

Η επιτυχία του, ωστόσο, είχε και μια άλλη πλευρά: η Nvidia είχε ταυτιστεί σε τέτοιο βαθμό με τον ιδρυτή της, ώστε η προσωπική του παρουσία είχε αποκτήσει σχεδόν στρατηγική σημασία για ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αναφέρει η ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Τιμ Χίγκινς (Tim Higgins) στην Wall Street Journal, η αίσθηση του αναπόφευκτου – και, κυρίως, του αήττητου – που συνόδευε τους τεχνολογικούς κολοσσούς της Big Tech δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Καθώς η επιρροή του στη Nvidia υποχωρούσε, η ελίτ της παγκόσμιας τεχνολογίας ερχόταν αντιμέτωπη με μια άβολη αλήθεια σχετικά με τη νέα θέση της στον κόσμο: οι κολοσσοί της Big Tech δεν είναι πλέον τόσο ισχυροί όσο κάποτε και, ενδεχομένως, δεν μπορούν πια να λειτουργούν χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν.

Μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας, οι ισχυρότεροι εκπρόσωποι του κλάδου έχασαν πρώτα την επιρροή τους στους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον και στη συνέχεια είδαν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια τους να αποχωρεί από το προσκήνιο.

Πλέον, η ιδιότητα του ιδρυτή μιας εταιρείας δεν αρκεί από μόνη της. Στη Σίλικον Βάλεϊ επιστρέφουν οι μεγάλες γραφειοκρατικές δομές, οι θεσμικοί μηχανισμοί εξουσίας και οι παραδοσιακοί κανόνες λειτουργίας, απέναντι στους οποίους η σημερινή γενιά των τεχνολογικών μεγιστάνων αντιδρούσε επί δεκαετίες.

Μια τέτοια ανακατανομή ισχύος εντείνει ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση μιας εταιρείας στην υπολογιστική ισχύ που παρέχει η Nvidia αποτελεί, για πολλούς επενδυτές, βασική ένδειξη της σημασίας της και των μελλοντικών προοπτικών της.

«Το ζήτημα είναι να επικρατήσει η Αμερική»

Πάντως, σύμφωνα με τη South China Morning Post, μεταξύ των Κινέζων εργαζομένων της Nvidia είναι ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση ότι ο Χουάνγκ εξαναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω των πολιτικών πιέσεων από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι η αποχώρησή του θα δυσχεράνει τη συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών.

Ασφαλώς, η εποχή των πανίσχυρων, σχεδόν ανεξέλεγκτων διευθυνόντων συμβούλων δεν έχει τελειώσει, λέει ο Χίγκινς.

Ωστόσο, η πτώση του Χουάνγκ υπενθυμίζει ότι ακόμη και η εξουσία των ισχυρότερων ανθρώπων της τεχνολογίας έχει τα όριά της.

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Τραγική κατάληξη είχε η κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν υποχώρησε τμήμα του κτιρίου στο οποίο επιχειρούσαν

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