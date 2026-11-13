Nvidia: Οι υποψήφιοι διάδοχοι του Τζένσεν Χουάνγκ – Από τον Ίαν Μπακ έως τον Τιμ Κουκ

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Μια από τις σημαντικότερες μάχες διαδοχής στον κόσμο της τεχνολογίας προξένησε η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, την Πέμπτη. Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την εταιρεία σε κυρίαρχη δύναμη στην αγορά των μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης αποχωρεί, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο διοικητικό κενό.

Προσωρινά, τα ηνία αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, όμως η επιλογή μόνιμου διαδόχου παραμένει ανοιχτή. Ο Χουάνγκ είχε περίπου 60 άμεσους υφισταμένους, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος της προσωπικής του επιρροής στην εταιρεία.

Ο συγγραφέας του βιβλίου Τhe Nvidia Way, Τάε Κιμ, μιλώντας στους Financial Times εκτίμησε ότι οι βασικές επιλογές είναι δύο: ο επικεφαλής της Arm, Ρενέ Χάας, και ο Ίαν Μπακ, που διευθύνει τον κρίσιμο τομέα των κέντρων δεδομένων της Nvidia. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ένα απρόσμενο όνομα στη συζήτηση, προτείνοντας τον πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ.

Ίαν Μπακ: Ο άνθρωπος της τεχνολογίας

Ο Μπακ θεωρείται ένα από τα επικρατέστερα εσωτερικά στελέχη. Είναι επικεφαλής της δραστηριότητας των κέντρων δεδομένων, ενός από τους σημαντικότερους τομείς της Nvidia, ενώ έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα λογισμικού CUDA, που αποτελεί βασικό στοιχείο του τεχνολογικού οικοσυστήματος της εταιρείας.

Παρότι δεν ανήκει στον στενό προσωπικό κύκλο του Χουάνγκ, χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στο εσωτερικό της Nvidia για τη βαθιά τεχνική του γνώση, τις σχέσεις του με μεγάλους πελάτες και την εμπειρία του στα προϊόντα της εταιρείας. Ο Κιμ τον χαρακτηρίζει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της Nvidia, θεωρώντας ότι διαθέτει τα προσόντα για να οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση.

Ρενέ Χάας: Η εμπειρία ενός ανταγωνιστή

Ο Χάας, σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Arm, έχει εργαστεί στο παρελθόν στη Nvidia, έως το 2013. Διαθέτει εμπειρία διοίκησης μεγάλης τεχνολογικής επιχείρησης και γνωρίζει τη λειτουργία της εταιρείας από μέσα.

Υπό την ηγεσία του, η Arm εισήχθη στο χρηματιστήριο Nasdaq το 2023 και η μετοχή της έχει ενισχυθεί περισσότερο από 230%, αξιοποιώντας την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χάας συνδυάζει τεχνολογική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία και δημόσια παρουσία, στοιχεία που τον καθιστούν σοβαρό υποψήφιο.

Κολέτ Κρες: Η προσωρινή επικεφαλής της Nvidia

Η Κρες, που εντάχθηκε στη Nvidia το 2013 προερχόμενη από τη Cisco και είχε προηγουμένως εργαστεί στη Microsoft, αναλαμβάνει προσωρινά τη διεύθυνση της εταιρείας. Ανήκει στον στενό κύκλο συνεργατών του Χουάνγκ, μαζί με τον νομικό σύμβουλο Τιμ Τέτερ, την επικεφαλής λειτουργιών Ντέμπορα Σόκουιστ και τον Νικ Πάρκερ, υπεύθυνο για τις διεθνείς πωλήσεις.

Το μειονέκτημά της είναι ότι δεν διαθέτει την τεχνική κατάρτιση του Χουάνγκ ή των Μπακ και Χάας. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της θα έρθει σύντομα, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia την προσεχή Τρίτη.

Λίζα Σου και Τιμ Κουκ

Στη συζήτηση έχει συμπεριληφθεί και η Λίζα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της Nvidia. Είναι συγγενής του Χουάνγκ, συγκεκριμένα εξαδέλφη του σε δεύτερο βαθμό, και έχει αποκτήσει ισχυρή φήμη στον κλάδο, καθώς ηγείται της AMD εδώ και 12 χρόνια. Η εμπειρία της στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη μιας μεγάλης εταιρείας αποτελεί σημαντικό προσόν.

Ο Τιμ Κουκ, από την άλλη πλευρά, είναι η εξωτερική επιλογή που πρότεινε δημόσια ο Τραμπ. Αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple στα τέλη Αυγούστου, έπειτα από 15 χρόνια στην ηγεσία της. Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση μιας παγκόσμιας τεχνολογικής εταιρείας και στις σύνθετες σχέσεις επιχειρήσεων και πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, η μετακίνησή του στη Nvidia θεωρείται απίθανη.

Η οικογένεια Χουάνγκ στο κάδρο

Τέλος, στη συζήτηση βρίσκεται και η κόρη του ιδρυτή, Μάντισον Χουάνγκ, η οποία εντάχθηκε στη Nvidia ως ασκούμενη πριν από περίπου έξι χρόνια και σήμερα κατέχει ανώτερη θέση στο μάρκετινγκ προϊόντων. Το τελευταίο διάστημα εμφανιζόταν συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της, μεταξύ άλλων και σε διεθνή ταξίδια.

Ο γιος του, Σπένσερ Χουάνγκ, εργάζεται επίσης στην εταιρεία. Ωστόσο, ο ίδιος ο ιδρυτής είχε δηλώσει πρόσφατα ότι τα παιδιά του θα πρέπει να αποδείξουν την αξία τους, εφόσον επιθυμούν να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες.

Η επιλογή του διαδόχου δεν αφορά απλώς την αντικατάσταση ενός διευθύνοντος συμβούλου. Η Nvidia καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την τεχνολογική και εμπορική της κυριαρχία χωρίς τον άνθρωπο που τη διαμόρφωσε. Το επόμενο πρόσωπο στην κορυφή θα πρέπει να συνδυάζει τεχνογνωσία, διοικητική εμπειρία και την ικανότητα να διαχειριστεί τις σχέσεις της εταιρείας με κυβερνήσεις, πελάτες και επενδυτές.