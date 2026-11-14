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Μeta: Πρόστιμο 887 εκατ. δολαρίων από την Ιταλία για πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών Android

Ο Meta Platforms έχει διορία 60 ημερών για να απενεργοποιήσει την εν λόγω λειτουργία ως προεπιλογή

Τεχνολογία 14.11.2026, 20:53
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Μeta: Πρόστιμο 887 εκατ. δολαρίων από την Ιταλία για πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών Android
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«Τσουχτερό» πρόστιμο ύψους 805 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ιταλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων στη Meta Platforms όπως ανακοίνωσε το Σάββατο, αφού διαπίστωσε ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες και βίντεο χρηστών Android χωρίς να έχει λάβει τη συγκατάθεσή τους ή να τους έχει ενημερώσει.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έχει διορία 60 ημερών για να απενεργοποιήσει την εν λόγω λειτουργία ως προεπιλογή

Η Meta είχε πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα βίντεο των χρηστών Android μέσω μιας λειτουργίας της εφαρμογής του Facebook που πρότεινε περιεχόμενο από τις προσωπικές συλλογές των χρηστών το οποίο θα μπορούσαν να δημοσιεύσουν, ανέφερε η αρχή σε δήλωσή της.

Διορία 60 ημερών στη Meta

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έχει διορία 60 ημερών για να απενεργοποιήσει την εν λόγω λειτουργία ως προεπιλογή και να ζητήσει ξεχωριστά τη συγκατάθεση των χρηστών, πρόσθεσε η ιταλική ρυθμιστικής αρχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, h Meta δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει το θέμα.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2025, δεν κάλυψε την πιθανή χρήση του περιεχομένου για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, μια πρακτική που η Meta αρνήθηκε, όπως ανέφερε η αρχή η οποία πρόσθεσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει ξεχωριστά μια νέα λειτουργία, που κυκλοφόρησε το 2026, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία περιεχομένου από τις συλλογές των χρηστών στο cloud.

Το πρόστιμο αντιστοιχεί σε περίπου ⁠0,47% ​των παγκόσμιων ​εσόδων του ομίλου, ανέφερε η αρχή.

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