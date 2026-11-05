Meta: Με ποιο τρόπο θα απαντήσει στην πληθυσμιακή κατάρρευση

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Απαραίτητη μπορεί να αποδειχθεί η τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της δημογραφικής συρρίκνωσης, σύμφωνα με τον Άλεξ Σουλτζ, επικεφαλής επιστημονικών δεδομένων της Meta.

Όπως υποστήριξε στο συνέδριο Future of AI των Financial Times, η πτώση των γεννήσεων και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, καθιστώντας επιτακτική την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

«Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα περισσότερη παραγωγικότητα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη σοβαρότητα το ενδεχόμενο μιας μεγάλης δημογραφικής συρρίκνωσης. Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πώς θα μπορούν οι κοινωνίες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους και να διατηρούν το επίπεδο ευημερίας τους, όταν θα διαθέτουν λιγότερους ανθρώπους για να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα.

Οι διεθνείς δημογραφικές προβλέψεις τοποθετούν την κορύφωση του παγκόσμιου πληθυσμού ακόμη και στο 2064. Ωστόσο, ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να μειωθεί ταχύτερα, εξαιτίας της υπογεννητικότητας και της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Σε αυτό το περιβάλλον, η αυτοματοποίηση και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορούν να επιτρέψουν σε μικρότερο εργατικό δυναμικό να παράγει περισσότερο.

Ο Σουλτζ υποστήριξε ότι τα οφέλη δεν αποτελούν πλέον απλώς θεωρητική υπόσχεση. Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ήδη την εργασία των μηχανικών λογισμικού, ενώ δικηγόροι αξιοποιούν εργαλεία που τους βοηθούν να προβλέπουν πιθανές ερωτήσεις στο δικαστήριο, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο.

H Meta επενδύει δισεκατομμύρια

Αντίστοιχα, στη Meta, τα συστήματα AI αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες εργασίες που σχετίζονται με την παρακολούθηση ειδοποιήσεων στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερο από το 10% αυτών των εργασιών επιλύεται πλέον από αυτόνομους ψηφιακούς πράκτορες, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Παρά τα παραδείγματα αυτά, ο ίδιος αναγνώρισε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν μεταφράζεται πάντοτε σε πραγματική αύξηση παραγωγικότητας. Ορισμένοι εργαζόμενοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπολογιστικών πόρων χωρίς να προκύπτει σαφές όφελος, ενώ στην ομάδα του λιγότεροι από τους μισούς χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα νέα εργαλεία. Η βελτίωση, όπως εκτίμησε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευκολότερη πρόσβαση σε πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Meta επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια άντλησης επιπλέον 95 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της, ενώ η ανάπτυξη των νέων μοντέλων και ψηφιακών βοηθών της αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι αντιδράσεις για την κατασκευή ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για το κόστος της επενδυτικής έκρηξης και τις επιπτώσεις στην απασχόληση.

Ο Σουλτζ απέρριψε, πάντως, την εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει αναγκαστικά σε μαζική ανεργία. Όπως υποστήριξε, τα νέα εργαλεία δεν καταργούν απλώς θέσεις εργασίας, αλλά μεταβάλλουν το περιεχόμενό τους, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες.