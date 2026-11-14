Microsoft: Όχι η τεχνητή νοημοσύνη αλλά η αναβάθμιση δικτύου προκάλεσε το μπλακ άουτ στο Outlook

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Εκατομμύρια υπάλληλοι γραφείου σε όλο τον κόσμο έκαναν ένα απρογραμμάτιστο διάλειμμα από τα email την Πέμπτη λόγω του κρασαρίσματος της Microsoft. Το ίδιο συνέβη και με το νέο αγαπημένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης των προϊσταμένων τους.

Η Microsoft επέκτεινε το χρονικό όριο αναμονής για τα email σε 48 ώρες, οπότε τα μηνύματα που αποστέλλονται συνεχίζουν να προσπαθούν να παραδοθούν αντί να επιστρέφονται.

Μια διακοπή λειτουργίας της Microsoft που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης έθεσε εκτός λειτουργίας το Outlook και άλλες εφαρμογές εργασίας σε όλο τον κόσμο, με το Downdetector να καταγράφει αναφορές από 74 χώρες μέσα σε περίπου μία ώρα. Μέχρι την Παρασκευή, η Microsoft δήλωσε ότι παρατηρούσε «ενθαρρυντική πρόοδο στην αποκατάσταση».

Η βλάβη επεκτάθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft. Το Copilot δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα email, τα αρχεία ή τα ημερολόγια των χρηστών, ενώ παρουσίασαν βλάβη και οι συνδέσεις της Microsoft για το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic.

Η Microsoft αναφέρει ότι πάνω από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του Microsoft 365.

Τα email δε χάθηκαν

Τα email των χρηστών προφανώς δεν έχουν χαθεί. Η Microsoft επέκτεινε το χρονικό όριο αναμονής για τα email σε 48 ώρες, οπότε τα μηνύματα που αποστέλλονται συνεχίζουν να προσπαθούν να παραδοθούν αντί να επιστρέφονται.

Οι χρήστες δε χρειάζεται να κάνουν πολλά από την πλευρά τους. Η επαναρύθμιση του κωδικού πρόσβασής ή η επανεγκατάσταση του Outlook δεν θα βοηθήσουν, αν και το Outlook για επιτραπέζιους υπολογιστές ενδέχεται να εξακολουθεί να εμφανίζει μηνύματα που έχει ήδη κατεβάσει.

Εάν η εταιρεία του χρήστη πληρώνει για το Microsoft 365, ενδέχεται να της οφείλονται χρήματα. Η Microsoft υπόσχεται 99,9% χρόνο λειτουργίας, δηλαδή περίπου 43 λεπτά διακοπής λειτουργίας τον μήνα, με πιστώσεις που κυμαίνονται από το 25% έως το 100% της μηνιαίας συνδρομής όταν δεν τηρεί τον στόχο αυτό. Το τμήμα πληροφορικής της κάθε πληγείσας εταιρείας θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση αποζημίωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η Microsoft είναι δύσκολο να αντικατασταθεί, κάτι που συνήθως αποτελεί καλή είδηση για τους μετόχους της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pershing Square, Bill Ackman, του οποίου το επενδυτικό ταμείο κατέχει μετοχές της Microsoft, δήλωσε την Πέμπτη στο Yahoo Finance Invest ότι η Microsoft αποτελεί «την πύλη για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις βασικές ροές εργασίας ενός υπαλλήλου γραφείου», γεγονός που την καθιστά «πολύ πιο δύσκολη θέση να εκτοπιστεί».

Αυτή η εβδομάδα έδειξε την άλλη πλευρά αυτού του ζητήματος, σύμφωνα με το Yahoo Finance.

Η Microsoft απέδωσε τις διακοπές λειτουργίας του Microsoft 365 σε δικές της αλλαγές ή εργασίες συντήρησης για τουλάχιστον έξι μήνες φέτος, από μια διακοπή σχεδόν 10 ωρών τον Ιανουάριο έως μια ενημέρωση του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που προκάλεσε την απόρριψη πραγματικών μηνυμάτων νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι η Microsoft πιστεύει ότι έχει να κάνει με «μια ενημέρωση που πήγε στραβά», όπως και στην περίπτωση της κατάρρευσης της CrowdStrike το 2024.

Επιστράτευση της… επανεκκίνησης

Η Microsoft κατέφυγε στην πιο παλιά λύση του εγχειριδίου υποστήριξης, αναφέροντας την Πέμπτη ότι «επανεκκίνησε τους επηρεαζόμενους διακομιστές για να τους επαναφέρει σε λειτουργία».

Δεν έφερε αποτέλεσμα. Οι διακομιστές που επανήλθαν έπεσαν ξανά μόλις επανήλθε η κίνηση. Την Παρασκευή, η Microsoft εντόπισε τη διακοπή λειτουργίας σε ένα πρόβλημα που προήλθε από «μια προηγούμενη αναβάθμιση της χωρητικότητας του δικτύου» και που εμφανίστηκε μετά από μια πρόσφατη αλλαγή στο δίκτυο, και δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά για τη διακοπή».

Εκτεταμένες απολύσεις

Η διακοπή λειτουργίας συμβαίνει την ώρα που η Microsoft μειώνει το προσωπικό της, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τον Οκτώβριο, η εταιρεία πρότεινε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου 60.000 υπαλλήλους, οι οποίοι, αν αποδεχθούν την πρόταση, θα αποχωρήσουν στις 31 Δεκεμβρίου. Ο διευθύνων σύμβουλος Satya Nadella δήλωσε πέρυσι ότι η τεχνητή νοημοσύνη συντάσσει «ίσως το 20%, το 30%» του κώδικα της Microsoft.

Η Microsoft υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν η αιτία. Σε ανάρτησή της στο X, χαρακτήρισε τη διακοπή λειτουργίας ως «τεχνικό πρόβλημα που δεν σχετίζεται με κυβερνοεπιθέσεις ή τεχνητή νοημοσύνη / πράκτορες».

Σε δήλωση προς το Yahoo Finance, ο Charles Lamanna, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft για τα Copilot, Agents και Platform, ανέφερε ότι η εταιρεία εκφράζει τη λύπη της «για τον αντίκτυπο που είχαν αυτές οι διακοπές λειτουργίας σε όσους βασίζονται σε εμάς» και ότι «οι ομάδες μας εξετάζουν τι συνέβη και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον». Δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το προσωπικό.

Ο Κρις Βερσάτσε, διευθυντής επενδύσεων της Tematica Research, συνόψισε το δίδαγμα με απλά λόγια: «Η διακοπή λειτουργίας και ο τρόπος με τον οποίο παρέλυσε πολλές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς μας υπενθυμίζει την ανάγκη για εφεδρικά συστήματα».