Microsoft: Πόσο κόστισε το μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της

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Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες σε περισσότερες από 70 χώρες επηρεάστηκαν από το μπλακ άουτ στη Microsoft το οποίο αποκαταστάθηκε περισσότερο από 24 ώρες μετά, με την εταιρεία να βρίσκεται αντιμέτωπη με το σοβαρότερο και μεγαλύτερης έκτασης τεχνικό πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα.

Οργανισμοί από την Goldman Sachs και τη γερμανική κυβέρνηση μέχρι το γραφείο του σερίφη μιας κομητείας στο Κολοράντο των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Εκατομμύρια χρήστες δεν μπορούσαν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Microsoft Outlook ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ως αιτία του προβλήματος, ωστόσο μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε αποκαταστήσει πλήρως την πρόσβαση – περισσότερες από 24 ώρες μετά την πρώτη αναφορά της διακοπής.

Αφού τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στις ΗΠΑ, η διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας Downdetector ανέφερε ότι μέσα σε μία ώρα έλαβε αναφορές για προβλήματα από 74 χώρες και περιοχές.

Σύμφωνα, πάντως, με εκτιμήσεις, έως και 430 εκατομμύρια χρήστες ενδέχεται να επηρεάστηκαν σε κάποια φάση της διακοπής, αν και δεν υπήρξε ενιαία επίσημη καταμέτρηση των χρηστών που αντιμετώπισαν προβλήματα.

Εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας

Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο σε μια αλληλουχία παγκόσμιων περιστατικών σε συστήματα πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν αναδείξει τις συνέπειες της εξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από έναν μικρό αριθμό κρίσιμων τεχνολογικών παρόχων.

«Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια και πιο σοβαρές διακοπές λειτουργίας που έχει αντιμετωπίσει το Microsoft 365», δήλωσε στους FT ο James Ferryman, καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Reading, προσθέτοντας ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το πρόβλημα θα είχε επιλυθεί μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο συνεχίστηκε και δεύτερη μέρα.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη δώσει πλήρη εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη. Ανέφερε μόνο ότι ένας μεγάλος αριθμός διακομιστών της τέθηκε ξαφνικά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί υπερφόρτωση της διαδικτυακής κίνησης σε άλλα τμήματα των συστημάτων της.

Η έκταση των επιπτώσεων, από τη Wall Street έως τις μικρότερες πόλεις της Αμερικής και πέρα από αυτές, αποτελεί ένδειξη του βαθμού στον οποίο ο κόσμος εξαρτάται από τη Microsoft για e mail και άλλες υπηρεσίες.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναμένει «πολύ μεγάλο αντίκτυπο» στην οικονομία και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την τεχνολογική εταιρεία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας δικαστής στο Μάντσεστερ απέδωσε την ευθύνη στον… Μπιλ Γκέιτς, όταν το δικαστήριο αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη διαδικασία και να αποχωρήσουν οι ένορκοι: «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ», δήλωσε ο δικαστής. «Μπορεί να φταίει ο κ. Γκέιτς, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται να έρθει να ζητήσει συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

Η Goldman Sachs αντιμετώπισε προβλήματα με το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο.

Το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Arapahoe του Κολοράντο ζήτησε να καταβάλλονται όλες οι πληρωμές εγγύησης με μετρητά, καθώς η διακοπή επηρέαζε τη δυνατότητά του να επεξεργάζεται ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα τοπικό δημοτικό συμβούλιο αναγκάστηκε να αναστείλει διαδικτυακές υπηρεσίες.

Στη Βρετανία, το εθνικό σύστημα υγείας NHS ανακοίνωσε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα έντυπα αρχεία, ενώ τα φαρμακεία προειδοποίησαν για καθυστερήσεις στην εκτέλεση συνταγών.

Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών της Αστυνομίας ανέφερε ότι επηρεάστηκαν οι διαδικτυακές υπηρεσίες αναφοράς εγκλημάτων ορισμένων αστυνομικών αρχών.

Η διακοπή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επηρέασε επίσης σχολεία και πανεπιστήμια, ενώ η National Rail προειδοποίησε ότι οι επιβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση στα ψηφιακά εισιτήριά τους.

«Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση του πόσο εξαρτημένοι είμαστε από μετρημένους στα δάχτυλα μεγάλους τεχνολογικούς παρόχους», δήλωσε ο Rob Demain, διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας e2e-assure. «Η παγκόσμια εμβέλεια του προβλήματος δείχνει ότι η αιτία δεν είναι περιφερειακή και υποδεικνύει ένα σφάλμα λογισμικού ή μια απότομη αύξηση της κίνησης στο δίκτυο, παρά μια τοπική δυσλειτουργία», πρόσθεσε.

Βγήκαν τα φαξ από τα ντουλάπια

Μέσω τηλεφώνου και WhatsApp αναγκάστηκαν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους Οι χρηματιστές βρέθηκαν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους μέσω τηλεφώνου και WhatsApp, ακόμη και να βγάλουν από τα ντουλάπια… τα φαξ τους, μπροστά στην παγκόσμια διακοπή λειτουργίας του λογισμικού της Microsoft που παρέλυσε τις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα χρηματιστήρια.

Στη Σιγκαπούρη, οι χρηματιστές ανέφεραν ότι ορισμένες τράπεζες δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν κάποιες συναλλαγές, ενώ οι Euronext NV, Nasdaq Inc. και Deutsche Boerse AG δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ιαπωνικές εταιρείες ανέφεραν ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μέσω φαξ, ενώ ινδικές χρηματιστηριακές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην απάντηση σε ερωτήματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αντίστοιχα προηγούμενα περιστατικά

Η συγκεκριμένη διακοπή δεν είναι η πρώτη που πλήττει πελάτες της Microsoft τα τελευταία χρόνια. Οι χρήστες είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα τον Ιούλιο του 2024, όταν ένα ελαττωματικό αρχείο ενημέρωσης λογισμικού από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike επηρέασε συσκευές που χρησιμοποιούσαν το λειτουργικό σύστημα Windows, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διακοπές λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής στην ιστορία.

Η CrowdStrike απέσυρε την προβληματική ενημέρωση μέσα σε 78 λεπτά, ωστόσο επηρεάστηκαν τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια συσκευές.

Παρότι η Microsoft είχε αναφέρει τότε ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 1% του συνόλου των υπολογιστών που χρησιμοποιούσαν Windows, ορισμένοι πελάτες χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους στα συστήματα, ενώ περίπου 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν παγκοσμίως.

Πέρυσι, η Amazon Web Services αντιμετώπισε μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, προκάλεσε προβλήματα σε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και χρειάστηκαν περισσότερες από 15 ώρες για να αποκατασταθεί πλήρως.

Εδαφος σε επίδοξους απατεώνες…

Παρότι η Microsoft έχει δηλώσει ότι η διακοπή δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση, αξιωματούχοι στον τομέα της ασφάλειας προειδοποίησαν ότι οι κυβερνοεγκληματίες θα επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση.

«Οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται επίκαιρες ειδήσεις και γεγονότα», ανέφερε σε δημόσια προειδοποίησή του το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (NCSC), το οποίο αποτελεί μέρος της υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ. «Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνικές απάτες και προσεγγίσεις από άτομα που προσποιούνται ότι εργάζονται σε τμήματα τεχνικής υποστήριξης της Microsoft».

Ο Demain, από την e2e-assure, πρόσθεσε ότι, καθώς και η πλατφόρμα διαχείρισης κυβερνοασφάλειας Microsoft Defender είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, οι ομάδες ασφάλειας των επιχειρήσεων είχαν περιορισμένη δυνατότητα εντοπισμού κακόβουλης δραστηριότητας. «Αυτό αποτελεί ιδανικό χρονικό παράθυρο για τους κυβερνοεγκληματίες, ώστε να δράσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί», σημείωσε.

Το οικονομικό κόστος

Σύμφωνα με εκτίμηση της Anderson Economic Group, ερευνητικού οργανισμού με έδρα το Μίσιγκαν, οι απώλειες παραγωγικότητας από το παγκόσμιο μπλακ άουτ ενδέχεται να ανέθουν σε 7 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Πάτρικ Άντερσον, εκτίμησε ότι περίπου 26 εκατομμύρια χρήστες την Πέμπτη και 51 εκατομμύρια την Παρασκευή ενδέχεται να αντιμετώπισαν διακοπές στην εργασία ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, οι οποίες προκάλεσαν μετρήσιμη οικονομική ζημιά, ενώ προειδοποίησε ότι το τελικό κόστος είναι πιθανό να ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση.