Microsoft: Την αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η εταιρεία

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Η Microsoft ανακοίνωσε ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία όλων των υπηρεσιών της – όπως οι ⁠Teams, Outlook, Copilot -, έπειτα από βλάβη που διήρκεσε περισσότερες από 24 ώρες και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία εταιρειών, οργανισμών και κυβερνήσεων (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Matt Mills McKnight).

Η Microsoft είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης και απέδωσε το πρόβλημα σε δυσλειτουργίες των διακομιστών (servers), σε ένα «τεχνικό σφάλμα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου της.

Οι μηχανικοί επιχείρησαν τις πρώτες διορθωτικές παρεμβάσεις για να επαναφέρουν τους διακομιστές σε λειτουργία όμως η απότομη επιστροφή εκατομμυρίων χρηστών τους έριχνε ξανά εκτός δικτύου.

Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, η εταιρεία αναγκάστηκε να περιορίσει τεχνητά τη ροή δεδομένων ανά γεωγραφική περιοχή, να επαναφέρει προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού και να προχωρήσει σε αργή, ελεγχόμενη επανασύνδεση, επαληθεύοντας τη σταθερότητα σε κάθε στάδιο.

Ο τεχνολογικός κολοσσός δεσμεύτηκε για «μια πλήρη αναφορά» σχετικά με το περιστατικό «όταν ολοκληρώσει τους απαιτούμενους ελέγχους».

Εντείνεται η ανησυχία

Η διακοπή σε βασικές υπηρεσίες της Microsoft ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) λαμβάνοντας διαστάσεις ανάλογο με αυτό της CrowdStrike (19 Ιουλίου 2024).

Το πρόβλημα επηρέασε κυβερνητικές υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις, και ενέτεινε την ανησυχία για την εξάρτηση από υπηρεσίες που τρέχουν στο υπολογιστικό νέφος.