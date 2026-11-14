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Βραχυχρόνια μίσθωση: Αυξάνονται οι κρατήσεις για καταλύματα στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη ενισχύει τη θέση της ως αστικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις

Τουρισμός 14.11.2026, 18:50
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Βραχυχρόνια μίσθωση: Αυξάνονται οι κρατήσεις για καταλύματα στη Θεσσαλονίκη
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Αυξητική πορεία ακολουθούν οι κρατήσεις για καταλύματα σε βραχυχρόνια μίσθωση στη Θεσσαλονίκη μέσω των πλατφορμών Expedia και Vrbo, με την πόλη να ενισχύει τη θέση της ως αστικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την ίδια στιγμή, οι προσφορές και οι εκπτώσεις αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά, καθώς πλέον περισσότερες από τις μισές κρατήσεις στις δύο πλατφόρμες πραγματοποιούνται με κάποια μορφή προωθητικής ενέργειας.

Επισκέπτες όλον τον χρόνο

Όπως ανέφερε,ο Senior Director, Vacation Rentals Partnerships της Expedia Group, James Cassidy στο πρώτο Short Stay Thessaloniki Conference 2026 που γίνεται στο πλαίσιο της Philoxenia-Hotelia, η Θεσσαλονίκη αποτελεί για την Expedia Group μια αστική αγορά, με σημαντικό μέρος της ζήτησης να αφορά σύντομα ταξίδια δύο έως τριών διανυκτερεύσεων.

Σε αντίθεση με τη Χαλκιδική, η οποία συγκεντρώνει κυρίως θερινή ζήτηση για οικογενειακές διακοπές σε κατοικίες, η Θεσσαλονίκη προσελκύει επισκέπτες όλο τον χρόνο.

Οι κρατήσεις για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πόλη αυξάνονται, με την Expedia να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αστική αγορά. Εξήγησε, ότι τα ακίνητα της Vrbo διατίθενται πλέον και μέσω της Expedia, ενώ το εμπορικό σήμα της τελευταίας αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή κρατήσεων για τα καταλύματα της Vrbo.

Η σύντομη περίοδος προκράτησης αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό των αστικών προορισμών. Ενώ στη Vrbo ο μέσος χρόνος μεταξύ κράτησης και άφιξης φτάνει περίπου τις 100 ημέρες, στην Expedia είναι σημαντικά μικρότερος, ιδίως για ταξίδια εσωτερικού και οδικές μετακινήσεις. Η προσβασιμότητα της Θεσσαλονίκης από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες ευνοεί, άλλωστε, τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύονται σταδιακά τα τελευταία χρόνια.

Οι προσφορές

Η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής χρονιάς για την Expedia Group ήταν η εντυπωσιακή απήχηση των προωθητικών ενεργειών, όπως είπε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι οι περισσότερες από τις μισές κρατήσεις πραγματοποιούνται πλέον με προσφορές, όπως εκπτώσεις έγκαιρης κράτησης, last-minute τιμές, ειδικές τιμές για χρήστες κινητών και προνόμια για μέλη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στον ανταγωνισμό: τα καταλύματα που αξιοποιούν τις προσφορές εμφανίζουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από εκείνα που δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Για την ελληνική αγορά, το 2026 ήταν συνολικά μια θετική χρονιά για την Expedia και τη Vrbo, με αύξηση της συνολικής αξίας των κρατήσεων. Μάλιστα, έπειτα από δύο χρόνια κατά τα οποία η ανάπτυξη ήταν εντονότερη εκτός Ιουλίου και Αυγούστου, φέτος καταγράφηκε άνοδος τόσο πριν από την υψηλή περίοδο, όσο και κατά τους μήνες αιχμής.

Οι σημαντικές αγορές

Σημαντικές αγορές προέλευσης για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή -όπως τόνισε- είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Υπογράμμισε την ιδιαίτερη δυναμική που εμφανίζει η αμερικανική αγορά, η οποία συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές ταξιδιωτών προς την Ευρώπη.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι οι κρατήσεις από τις ΗΠΑ προς την ευρωπαϊκή Ήπειρο αυξάνονται με διψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση, τάση που εκτιμάται ότι αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά.

Οι κρίσιμοι παράγοντες

Κατά τον ίδιο, η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στην επιλογή καταλύματος, ωστόσο οι ταξιδιώτες δεν αναζητούν απλώς τη χαμηλότερη δυνατή χρέωση. Οπωςς είπε, έρευνα της Expedia έδειξε ότι σχεδόν δύο στους τρεις ενδιαφέρονται περισσότερο να εξασφαλίσουν καλύτερο κατάλυμα για τα χρήματα που διαθέτουν.

Ενδεικτικό είναι ότι, παρά την ενίσχυση των προσφορών, η μέση αξία κράτησης αυξήθηκε. Οι ταξιδιώτες φαίνεται να αξιοποιούν τις εκπτώσεις για να επιλέξουν καταλύματα υψηλότερης κατηγορίας, χωρίς να ξεπεράσουν τον προϋπολογισμό τους.

Τα τρία βασικά κριτήρια που καθορίζουν την επιτυχία ενός καταλύματος είναι η αξία, η εμπιστοσύνη και η ευελιξία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 80% των ταξιδιωτών αισθάνεται άγχος όταν κάνει κράτηση σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποσοστό που φτάνει το 90% στις νεότερες ηλικίες.

Οι βασικές ανησυχίες αφορούν την απόκλιση του καταλύματος από τις φωτογραφίες, τις ακυρώσεις από τον οικοδεσπότη, τις κρυφές χρεώσεις και τις παροχές που δεν λειτουργούν. Μάλιστα, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν περίπου 8%-10% περισσότερο για ένα κατάλυμα που εμπιστεύονται. Η αναλυτική παρουσίαση των παροχών, οι αξιόπιστες αξιολογήσεις και η αποφυγή απρόσμενων χρεώσεων αποτελούν, επομένως, βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση κρατήσεων.

Το Vrbo Payments

Σημαντική εξέλιξη για τους διαχειριστές ακινήτων αποτελεί η νέα υπηρεσία Vrbo Payments, μέσω της οποίας η πλατφόρμα θα μπορεί να διεκπεραιώνει απευθείας τις πληρωμές για συνεργαζόμενους διαχειριστές που συνδέονται μέσω λογισμικού διαχείρισης ακινήτων.

Η υπηρεσία, όπως επισήμανε, βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή, ενώ η επέκτασή της στην Ευρώπη αναμένεται μέσα στο πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Στην πιλοτική εφαρμογή στις ΗΠΑ καταγράφηκε αύξηση 15% στο ποσοστό μετατροπής επισκέψεων σε κρατήσεις και μείωση 18% στις ακυρώσεις.

Στόχος είναι να περιοριστεί η ανασφάλεια των ταξιδιωτών που, ενώ ολοκληρώνουν την κράτησή τους στη Vrbo, καλούνται στη συνέχεια να μεταβούν σε διαφορετικό περιβάλλον για την πληρωμή. Παράλληλα, η υπηρεσία αναμένεται να διευκολύνει τη διανομή των καταλυμάτων μέσω του δικτύου της Expedia και των συνεργατών της.

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