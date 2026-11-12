AirDNA: Αύξηση στις τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα

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Διψήφια αύξηση των τιμών, αλλά σημαντική υποχώρηση της ζήτησης και της πληρότητας κατέγραψε η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της AirDNA.

Η εικόνα αποτυπώνει την εξασθένηση της τουριστικής δραστηριότητας στα νησιά, σε αντίθεση με την Αθήνα, όπου η πληρότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Τι δείχνει έρευνα της AirDNA

Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 13,3%, φτάνοντας τα 128,16 ευρώ, έναντι αύξησης 8,8% στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των 20 σημαντικότερων ευρωπαϊκών αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ωστόσο, οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 10,1%, ενώ η πληρότητα υποχώρησε κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 49,1%. Παρά τη μείωση της ζήτησης, τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 62,97 ευρώ, χάρη στις υψηλότερες τιμές.

Μεγάλες απώλειες πληρότητας στα νησιά

Η υποχώρηση της ζήτησης ήταν ιδιαίτερα αισθητή στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με την AirDNA, η πληρότητα μειώθηκε κατά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες στη Μύκονο, κατά 8,9 μονάδες στη Μήλο και κατά 7,7 μονάδες στη Ζάκυνθο.

Εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Μυκόνου, όπου η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά 33,2%, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 37,7%.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, σύμφωνα με την ανάλυση, με την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου και την αποχώρηση από την αγορά των κρατήσεων χαμηλότερης τιμής, γεγονός που ανεβάζει τη μέση τιμή των καταλυμάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε η Αθήνα, όπου η πληρότητα διατηρήθηκε στο 72,1%. Η διαθέσιμη προσφορά περιορίστηκε κατά 6,5%, παράλληλα με τη ζήτηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πληρότητας.

Πού εντοπίζονται υψηλότερες αυξήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του δείκτη Repeat Rent Index (RRI), ο οποίος παρακολουθεί τις μεταβολές τιμών στα ίδια καταλύματα, περιορίζοντας την επίδραση από αλλαγές στη σύνθεση της προσφοράς.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 8,2%, έναντι αύξησης 13,3% της συνολικής μέσης ημερήσιας τιμής.

Η διαφορά των 5,1 ποσοστιαίων μονάδων υποδηλώνει ότι η άνοδος των τιμών δεν προήλθε αποκλειστικά από ανατιμήσεις των υφιστάμενων καταλυμάτων, αλλά επηρεάστηκε και από τη μεγαλύτερη συμμετοχή ακριβότερων ακινήτων στις πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις.

Η Ελλάδα και η Κροατία κατέγραψαν την ίδια αύξηση μέσης τιμής, 13,3%, ξεπερνώντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συνολικά στην Ευρώπη, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις έφτασαν τα 3,79 εκατομμύρια, οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 1,7%, στα 38,5 εκατομμύρια, και η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 54,3%.

Τα ελληνικά στοιχεία σημειώνει η AirDNA, αναδεικνύουν μια αγορά που διατηρεί ισχυρή τιμολογιακή δυναμική, αλλά αντιμετωπίζει μεγαλύτερη εποχική υποχώρηση της ζήτησης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα στους νησιωτικούς προορισμούς.