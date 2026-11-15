ΗΠΑ: Ανεβαίνουν οι τιμές χονδρικής στα τρόφιμα – Τα λαχανικά, το μεταφορικό κόστος και η τιμή στο ράφι

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Απότομη αύξηση καταγράφουν οι τιμές τροφίμων στις ΗΠΑ, πριν καν φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ήδη οι Αμερικανοί πληρώνουν ήδη περισσότερα για τα ψώνια του σπιτιού, ενώ τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα δείχνουν, σύμφωνα με το Axios, ότι η πίεση δεν υποχωρεί.

Οι τιμές χονδρικής για τα νωπά και ξερά λαχανικά εκτινάχθηκαν κατά 27% τον περασμένο μήνα, προστιθέμενες στο άλμα 31% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για τις τιμές που πληρώνουν οι διανομείς τροφίμων, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις στους αγρότες και τους παραγωγούς, με σκοπό τη μετέπειτα πώληση στους καταναλωτές.

Συνολικά, οι τιμές χονδρικής των τροφίμων είναι αυξημένες κατά 1,7% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών μηνών ετήσιων μειώσεων, όπως μεταδίδει το Axios.

Το περιβάλλον, ο πόλεμος στο Ιράν και το κόστος

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, οι ασθένειες των καλλιεργειών και οι προσβολές από έντομα έχουν μειώσει τη συγκομιδή μαρουλιών και άλλων φυλλωδών λαχανικών στην Καλιφόρνια.

Παράλληλα, ο πόλεμος στο Ιράν έχει εκτοξεύσει το κόστος των λιπασμάτων και των καυσίμων, καθιστώντας ακριβότερη την καλλιέργεια και τη μεταφορά των τροφίμων.

Μια περιφερειακή αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανέφερε πρόσφατα σε αξιωματούχους της Federal Reserve ότι πλέον κοστίζει περισσότερο η μεταφορά ενός μαρουλιού από την Καλιφόρνια απ’ ό,τι η αγορά του ίδιου του προϊόντος, επικαλούμενη τις υψηλές τιμές του ντίζελ.

Όπως αναφέρει το Axios, το κόστος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών έχει ρπίσης αυξηθεί σχεδόν κατά 25% τον τελευταίο χρόνο. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2022, «ισοφαρίζει» δε το κύμα ανατιμήσεων που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πληθωριστικού σοκ στην πανδημία Covid-19.

Τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ;

Παραμένει ασαφές πόσο μέρος αυτής της εκτόξευσης στις τιμές παραγωγού θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Ωστόσο, πιο απότομες αυξήσεις τιμών είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στα ταμεία των σούπερ μάρκετ τον περασμένο μήνα.

Οι τιμές των ειδών παντοπωλείου αυξήθηκαν κατά 0,4%, ωθούμενες από τις υψηλότερες τιμές στο κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα σνακ. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων 6 μηνών.

Οι τιμές των νωπών λαχανικών σκαρφάλωσαν κατά 2%, συμπεριλαμβανομένου ενός άλματος σχεδόν 8% στις τιμές του μαρουλιού.