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ΗΠΑ: Επιμένουν τα προβλήματα στις αερομεταφορές

Οι διαταραχές στις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ θα συνεχιστούν μέχρι αργά την Κυριακή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της FAA

World 15.11.2026, 14:27
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ΗΠΑ: Επιμένουν τα προβλήματα στις αερομεταφορές
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Δεν αναμένεται να επανέλθουν στα κανονικά δρομολόγια οι αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ μέχρι αργά την Κυριακή, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της FAA, καθώς το αεροπορικό σύστημα ανακάμπτει σταδιακά από μια πανεθνική διακοπή πτήσεων, την οποία οι αρχές απέδωσαν σε προγραμματισμένη συντήρηση που δεν εξελίχθηκε όπως έπρεπε.

Υπενθυμίζεται πως οι αεροπορικές εταιρείες είχαν ακυρώσει το Σάββατο περισσότερες από 6.400 πτήσεις στις ΗΠΑ και είχαν καθυστερήσει περισσότερες από 8.000, σύμφωνα με την ιστοσελίδα αεροπορικών πληροφοριών FlightAware.

Αυτό ακολούθησε την ακύρωση περίπου 9.200 πτήσεων και την καθυστέρηση 7.500 πτήσεων την Παρασκευή, αφού η FAA διέταξε πανεθνική αναστολή πτήσεων λόγω διαταραχών στις επικοινωνίες της εναέριας κυκλοφορίας. Η FlightAware ανέφερε ότι 875 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή είχαν ήδη ακυρωθεί.

Ομαλοποίηση πτήσεων στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε το Σάββατο ότι αναμένει οι πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών να επανέλθουν σε μεγάλο βαθμό στο κανονικό τους πρόγραμμα μέχρι αργά την Κυριακή. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για την αναστάτωση, προσθέτοντας ότι το σύστημα παραμένει σταθερό.

Η FAA εξέδωσε την Παρασκευή εντολή αναστολής πτήσεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία ανέστειλε σχεδόν όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων για σχεδόν πέντε ώρες. Ήταν η μακρύτερη εθνική αναστολή των αεροπορικών μετακινήσεων από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και μία από τις χειρότερες ημέρες για τις μετακινήσεις στις ΗΠΑ που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το περιστατικό οδήγησε το Λευκό Οίκο να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων την Παρασκευή, ενώ οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έσπευσαν να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο, το πρόβλημα αποδόθηκε στην εγκατάσταση τουλάχιστον ενός νέου δρομολογητή σε απομακρυσμένη εγκατάσταση από τον ανάδοχο της FAA, την L3Harris, όπως αποκάλυψε τελικά το Σάββατο ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν υπήρξε αμέλεια, δηλαδή αν το πρόβλημα οφειλόταν σε λάθος του χρήστη ή σε λάθος του εγκαταστάτη από την L3Harris, ή αν εγκατέστησαν έναν ελαττωματικό δρομολογητή. Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμα ποιο ήταν το σφάλμα», πρόσθεσε ο Ντάφι.

Η L3Harris δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα και υποστηρίζει τη FAA στην έρευνά της. Οι μετοχές της έκλεισαν με πτώση περίπου 4% μετά το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή.

Υπερφορτωμένα κέντρα επικοινωνίας

Ο Ντάφι ανέφερε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισαν προβλήματα στα συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών. Το πρόβλημα με τους δρομολογητές οδήγησε σε υπερφόρτωση δεδομένων σε άλλα κέντρα επικοινωνιών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Είχαμε πάνω από 1.000 προσπάθειες σύνδεσης κάθε τέσσερα έως πέντε δευτερόλεπτα, και αυτό μας προκάλεσε προβλήματα στην επικοινωνία μας με τα αεροσκάφη, ενώ προκάλεσε επίσης κάποια διαταραχή στο ραντάρ μας», πρόσθεσε ο Ντάφι.

Το πρόβλημα επηρέασε τις επικοινωνίες σε 17 από τα 22 κέντρα εναέριας κυκλοφορίας της FAA, τα οποία ελέγχουν τα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο Bedford ανέφερε ότι η FAA διέταξε την αναστολή απογειώσεων σε περίπτωση που κάποιο κέντρο έχανε εντελώς την επικοινωνία. «Καμία εγκατάσταση δεν έμεινε χωρίς σήμα. Τίποτα δεν χάθηκε εντελώς», πρόσθεσε ο Bedford.
Η FAA δήλωσε ότι διεξάγει επιπλέον δοκιμές σε συνεργασία με την L3Harris για να διαπιστώσει αν υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι.

Η Delta Air Lines, η United Airlines και η American Airlines ακύρωσαν όλες περίπου το 25% των πτήσεών τους το Σάββατο, ενώ η JetBlue ακύρωσε σχεδόν το 45%. ⁠Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ειδικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους επιβάτες να αλλάξουν τις κρατήσεις τους για μεταγενέστερες ημερομηνίες χωρίς επιπλέον κόστος.

Αν και η FAA ήρε την απαγόρευση απογείωσης την Παρασκευή το βράδυ, η αναστάτωση για τους επιβάτες ήταν μακριά από το τέλος της, με δεκάδες χιλιάδες άτομα να έχουν εγκλωβιστεί στα αεροδρόμια. Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να φέρουν τα πληρώματα πτήσεων και το λοιπό προσωπικό στις θέσεις τους για να ξαναρχίσουν οι πτήσεις.

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