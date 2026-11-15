ΗΠΑ: Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ – Kalshi

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Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν είναι πλέον αμειβόμενος σύμβουλος της Kalshi, ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία προγνωστικών αγορών.

Η Kalshi χαρακτήρισε την εξέλιξη ως κοινή επιχειρηματική απόφαση των δύο πλευρών, η οποία ακολούθησε την απόφαση της επενδυτικής εταιρείας του Τραμπ Τζούνιορ, 1789 Capital, να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Polymarket, τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Kalshi.

Η ανακοίνωση, ωστόσο, σημειώνει ο Guardian, έρχεται μία εβδομάδα μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, που τους επέτρεψε να αποκτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να διερευνήσουν τις επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχέσεών της με τις δύο εταιρείες προγνωστικών αγορών.

«Συμφωνήσαμε από κοινού να τερματίσουμε τον συμβουλευτικό ρόλο του Ντον, μετά τη σημαντική επένδυση που πραγματοποίησε η εταιρεία του σε ανταγωνιστική επιχείρηση το περασμένο καλοκαίρι», δήλωσε η Ντάνι Λέβερ, εκπρόσωπος της Kalshi.

«Είμαστε ευγνώμονες για τη συμβολή του στην προσπάθειά μας να προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες στην πλατφόρμα της Kalshi».

Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου Τραμπ ανέλαβε αμειβόμενο ρόλο «στρατηγικού συμβούλου» στην Kalshi λίγο μετά την ορκωμοσία του πατέρα του για τη δεύτερη προεδρική του θητεία, τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2025 συμμετέχει ως επενδυτής στην Polymarket.

Ευνοϊκή μεταχείριση

Και οι δύο εταιρείες έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση της δημοτικότητας και της χρήσης των πλατφορμών τους τα τελευταία δύο χρόνια.

Την ίδια περίοδο, και οι δύο εταιρείες έχουν τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης από τον Λευκό Οίκο.

Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες του κλάδου να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων επιτρέποντας στους χρήστες των πλατφορμών να συναλλάσσονται με συμβόλαια που συνδέονται με αθλητικά γεγονότα.

Και οι δύο εταιρείες έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Polymarket, της Kalshi και της οικογένειας Τραμπ διαδραμάτισαν οποιονδήποτε ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίστηκε και εποπτεύθηκε ο συγκεκριμένος κλάδος από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η 1789 Capital αύξησε τη συμμετοχή της στην Polymarket τον περασμένο Αύγουστο, στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου άντλησης κεφαλαίων της εταιρείας. Η συγκεκριμένη επένδυση ήταν εκείνη που πυροδότησε τις συζητήσεις για τον τερματισμό της συμβουλευτικής συνεργασίας του Τραμπ Τζούνιορ με την Kalshi.