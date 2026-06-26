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Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

World 26.06.2026, 22:15
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Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Μια στοιχηματική δημιούργησε επιπλέον δυσκολίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς τα τεράστια κέρδη που αναμένεται να αποκομίσει από την Kalshi προκλήθηκαν από την ώθηση στην αξία της ιδιωτικής εταιρείας λόγω της κυβερνητικής χαλαρότητας.

Ο Τραμπ Τζούνιορ έλαβε μετοχές της Kalshi αξίας περίπου 300.000 δολαρίων, αφού εντάχθηκε στην πλατφόρμα αγοράς προβλέψεων ως στρατηγικός σύμβουλος στις αρχές του 2025, σύμφωνα τους Financial Times, χωρίς να έχει επενδύσει ποτέ δικά του χρήματα.

Η δωρεά των μετοχών από την Kalshi στον πρωτότοκο γιο του προέδρου των ΗΠΑ τού εξασφάλισε συμμετοχή στην ιδιωτική εταιρεία, όταν η αξία της ήταν κάτω από 2 δισ. δολάρια, δηλαδή λιγότερο από το ένα δέκατο της αποτίμησής της στα 22 δισ. δολάρια, όπως προέκυψε από τον γύρο χρηματοδότησης του περασμένου μήνα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι επενδυτές σε Kalshi και Polymarket προέβλεψαν σωστά τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024

Οι προβλέψεις και ο Τραμπ Τζούνιορ

Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά προβλέψεων, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να στοιχηματίζουν σε δυαδικά αποτελέσματα για τα πάντα – από το πότε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα… αγοράσει μέρος της Γροιλανδίας έως το ποια ομάδα θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου – βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την άντληση κεφαλαίων με αποτίμηση περίπου 40 δισ. δολαρίων ήδη από το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, όπως ανέφερε η FT αυτή την εβδομάδα.

Η Kalshi έχει αναπτυχθεί και έχει εκδώσει νέες μετοχές τους τελευταίους 18 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οικογένεια Τραμπ έχει δημιουργήσει οικονομικούς δεσμούς με έναν μακρύ κατάλογο επιχειρήσεων που αναμένεται να επωφεληθούν από το πολιτικό πρόγραμμα της τρέχουσας κυβέρνησης.

Το όφελος

Μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ, ο Τραμπ Τζούνιορ έχει συνεισφέρει σε ένα ταμείο 1 δισ. δολαρίων που δημιουργήθηκε από μια χρηματιστηριακή εταιρεία της Νέας Υόρκης, η οποία έχει επενδύσει σε κατασκευαστές drones και εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Ο Τραμπ Τζούνιορ κατέχει επίσης ένα μικρό μερίδιο στον διαδικτυακό λιανοπωλητή όπλων GrabAGun, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο εντάχθηκε σε μία εταιρεία για μεικτές πολεμικές τέχνες ως στρατηγικός σύμβουλος.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, με επικεφαλής άτομα που έχουν διοριστεί από τον αμερικανό πρόεδρο, έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση μη παρέμβασης έναντι της Kalshi και της ανταγωνίστριάς της Polymarket, από τότε που οι αγορές προβλέψεων μπήκαν στο προσκήνιο, όταν δηλαδή οι επενδυτές στις δύο πλατφόρμες προέβλεψαν σωστά τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος χαρακτήρισε αρκετούς εξέχοντες επικριτές των πλατφορμών ως «αποβράσματα» σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα

Η Kalshi και η Polymarket έχουν αναπτυχθεί ραγδαία από τότε και προσελκύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών κάθε μήνα. Τα αθλητικά στοιχήματα κυριαρχούν και στις δύο πλατφόρμες, μια τάση ωστόσο που έχει προκαλέσει αγωγές από αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος χαρακτήρισε αρκετούς εξέχοντες επικριτές των πλατφορμών ως «αποβράσματα» σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Τραμπ Τζούνιορ εντάχθηκε στην Kalshi ως στρατηγικός σύμβουλος δύο μήνες αφότου ο πατέρας του ανέκτησε την προεδρία, γράφοντας σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X τον Ιανουάριο του 2025 ότι «ενώ τα μεροληπτικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν την εκλογική αναμέτρηση ως κλήρωση, η οικογένειά μου και οι στενοί μου φίλοι χρησιμοποιήσαμε την αγορά προβλέψεων @Kalshi για να γνωρίζουμε ότι είχαμε κερδίσει ώρες πριν από τα μέσα ψευδών ειδήσεων». «Κατάλαβα αμέσως ότι έπρεπε να συνεισφέρω στην αποστολή τους», πρόσθεσε.

Αγορές προβλέψεων ή αθλητικά στοιχήματα;

Ο Τραμπ Τζούνιορ εντάχθηκε στη συμβουλευτική επιτροπή της Polymarket τον περασμένο Αύγουστο, την ίδια στιγμή που η 1789 Capital, ένας επενδυτικός όμιλος του οποίου είναι εταίρος, στήριξε την εταιρεία με μια «στρατηγική επένδυση» άγνωστου ύψους. Πριν από τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), η ρυθμιστική αρχή των παραγώγων των ΗΠΑ, είχε προσπαθήσει να σταματήσει τα συμβόλαια γεγονότων της Kalshi σχετικά με τις εκλογές για το Κογκρέσο. Η Kalshi κέρδισε την υπόθεση λίγο πριν την ημέρα των εκλογών.

Η CFTC απέσυρε την έφεσή της κατά της εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2025. Δύο μήνες αργότερα, η CFTC και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσαν τέλος σε μια έρευνα σχετικά με το αν η Polymarket — η οποία τότε ήταν τεχνικά διαθέσιμη μόνο σε επενδυτές του εξωτερικού — δεχόταν παράνομα στοιχήματα από Αμερικανούς.

Η CME Group, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές χρηματιστηρίων παραγώγων στον κόσμο, μήνυσε την περασμένη εβδομάδα την CFTC για την έγκριση των λεγόμενων αόριστης διάρκειας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (perpetual futures) επί των τιμών των κρυπτονομισμάτων. Η Kalshi άρχισε να προσφέρει αόριστης διάρκειας συμβόλαια κρυπτονομισμάτων στα τέλη Μαΐου.

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