SpaceX: Επιτυχής πρόσδεση του Starship έπειτα από ταξίδι 22 ωρών – Τι σημαίνει για τις διαστημικές πτήσεις

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Μετά από ένα ταξίδι 22 ωρών γύρω από τη Γη, το Starship της SpaceX επέστρεψε το Σάββατο στη βάση του στο Τέξας, όπου οι γιγάντιοι μηχανικοί βραχίονες του πύργου εκτόξευσης το «έπιασαν» για πρώτη φορά στον αέρα.

Η προσγείωση αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα στη δεκαετή προσπάθεια της εταιρείας να αναπτύξει έναν πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο.

«Αυτός ήταν ο χαμένος κρίκος, το ιερό δισκοπότηρο των διαστημικών πτήσεων», δήλωσε ο σχολιαστής της αποστολής της SpaceX, Νταν Χουότ, αναφερόμενος στη σύλληψη του σκάφους.

On Friday, November 13, Starship lifted off from Starbase, Texas on its 15th flight. On Saturday, November 14, Starship returned to Starbase, Texas, and changed everything → https://t.co/K5XRci6bnw https://t.co/smWs1qSDuZ — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Το ύψους 52 μέτρων Starship αναδύθηκε μέσα από πυκνά σύννεφα πάνω από τη βάση εκτόξευσης Starbase της SpaceX, πυροδότησε εκ νέου τους κινητήρες του για να πάρει κάθετη θέση και κατέβηκε αργά ανάμεσα στους βραχίονες «Mechazilla» του πύργου.

Μαυρισμένο από την ακραία θερμότητα της επανεισόδου του από το διάστημα, το σκάφος έσβησε τους κινητήρες του και έμεινε αιωρούμενο, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερης διάρκειας αποστολή του πυραυλικού συστήματος μέχρι σήμερα.

Ο προωθητήρας Super Heavy του πανύψηλου πυραύλου δύο σταδίων μετέφερε το Starship στο διάστημα την Παρασκευή, όταν απογειώθηκε από τις εγκαταστάσεις Starbase στο Τέξας.

Ο συγκεκριμένος προωθητήρας δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει παρόμοια επιστροφή στην εξέδρα εκτόξευσης περίπου 10 λεπτά μετά την απογείωση, ματαιώνοντας το σχέδιο της SpaceX να ανακτήσει και τα δύο τμήματα του πυραύλου για πρώτη φορά.

Καθοριστικό ορόσημο για τη SpaceX

Ωστόσο, η επιτυχής επιστροφή του κυρίως σκάφους του Starship, έπειτα από 22,5 ώρες σε τροχιά και 14 περιστροφές γύρω από τη Γη, αποτέλεσε ένα καθοριστικό τεχνολογικό ορόσημο για το φιλόδοξο πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ βλέπει το Starship ως το μελλοντικό «εργαλείο» για την κερδοφόρα δορυφορική δραστηριότητα Starlink της SpaceX, καθώς και για τις φιλοδοξίες της να τοποθετήσει κέντρα δεδομένων σε τροχιά, να επιστρέψει τους ανθρώπους στη Σελήνη και, τελικά, να αποικίσει τον Άρη, όπως αναφέρει το Reuters.

This gives a clear sense of the catch maneuver — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2026

Αφού έθεσε σε τροχιά 26 δορυφόρους Starlink το βράδυ της Παρασκευής, ενώ πετούσε σε υψόμετρο περίπου 260 χιλιομέτρων, το Starship πυροδότησε το Σάββατο έναν από τους κινητήρες του για να ξεκινήσει την ατμοσφαιρική του κάθοδο, πετώντας ανατολικά πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Αντιμετώπισε καυτές θερμοκρασίες καθώς η τροχιακή του ταχύτητα, που άγγιζε τα 27.350 χιλιόμετρα την ώρα, επιβραδύνθηκε σε υπερηχητική ελεύθερη πτώση στους ουρανούς πάνω από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX, στις ακτές του Κόλπου στο νότιο Τέξας.

Με τα αεροδυναμικά του πτερύγια διπλωμένα προς τα πίσω, δύο μικρά εξαρτήματα κοντά στην κορυφή του Starship γαντζώθηκαν στους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης που έκλεισαν για να το συγκρατήσουν, επιτρέποντας στο σκάφος να αιωρείται μερικές εκατοντάδες πόδια πάνω από το έδαφος.

Some phone videos I took from the tower https://t.co/kxiSkIvoHQ — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2026

Ο Μασκ και οι μηχανικοί της SpaceX ξεκίνησαν την επιθεώρηση του σκάφους λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. «Το Ship 42 δείχνει υπέροχο!» έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τον πύργου εκτόξευσης.