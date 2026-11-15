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Temu-Shein: Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική τους στην Ευρώπη

Γιατί οι διαδικτυακές πλατφόρμες Temu - Shein έχουν επιλέξει να δημιουργήσουν αποθήκες επί ευρωπαϊκού εδάφους

World 15.11.2026, 12:15
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Temu-Shein: Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική τους στην Ευρώπη
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Έμφαση στην πολιτική της τοπικότητας δίνουν μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες, όπως η Temu και η Shein, που επενδύουν σε mega αποθήκες ώστε να διευκολύνουν τη μεταφορά και την πώληση των προϊόντων τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η αρχή έγινε από τη Shein το 2022 που επένδυσε στην Πολωνία, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 και η Temu άρχισε να χρησιμοποιεί τοπικές αποθήκες στην Ευρώπη. Από αυτά τα κέντρα, τα προϊόντα των Κινέζων και Ευρωπαίων πωλητών αποστέλλονται στους πελάτες στην Ευρώπη μέχρι και σήμερα, μειώνοντας το χρόνο παράδοσης σε λίγες ημέρες, αντί για εβδομάδες και μάλιστα παρακάμπτονατας τους νέους φόρους επί των δεμάτων.

Το μοντέλο της Temu

Η Temu έχει επιταχύνει τη στροφή της προς ένα μοντέλο εκτέλεσης παραγγελιών «από τοπικό σε τοπικό» στην Ευρώπη, συνεργαζόμενη με παρόχους logistics όπως η DHL (όπως ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2025) για την αποθήκευση και αποστολή των αποθεμάτων πιο κοντά στους Ευρωπαίους αγοραστές.

Στα μέσα του 2026, επέκτεινε την παρουσία της δημιουργώντας αποθήκες υπό τη δική της διαχείριση και αποθήκες διαμετακόμισης σε βασικούς ευρωπαϊκούς κόμβους. Και πιο συγκεκριμένα, εγκαθιστώντας πάνω από 10 περιφερειακές αποθήκες και αποθήκες διαμετακόμισης σε χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία.

Στόχος της Temu, το 80% όλων των ευρωπαϊκών παραγγελιών να αποστέλλεται από τοπικές αποθήκες

Σύμφωνα με το EUPerspectives, το πρόγραμμα «Τοπικών Πωλητών» της Temu λειτουργεί σε περισσότερες από 35 από τις 37 αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών, του Βελγίου και της Πολωνίας.

Με το πρόγραμμα αυτό, επιτρέπεται στις τοπικές εγγεγραμμένες επιχειρήσεις να αποθηκεύουν και να αποστέλλουν προϊόντα απευθείας από την Ευρώπη.

Η Temu έχει θέσει ως στόχο ένα σημαντικό ποσοστό (μέχρι και 80%) των ευρωπαϊκών πωλήσεών της να μεταβεί σε αποθέματα που διακινούνται από τοπικό σε τοπικό επίπεδο και αποθηκεύονται σε αποθήκες της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους αυστηρότερους τελωνειακούς κανόνες της ΕΕ, τα έξοδα διαχείρισης και τις αλλαγές στη συμμόρφωση των προϊόντων που θα τεθούν σε ισχύ το 2026.

Temu Shein

Η επένδυση της Shein

Ο έτερος κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Shein ανακοίνωσε μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα πως επεκτείνει το κέντρο logistics στην Πολωνία, σε μια χώρα όπου η εταιρεία επενδύει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ στις δραστηριότητές της. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική επένδυση από το 2022 ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Μετά την επένδυση της Shein στην Πολωνία, οι χρόνοι παράδοσης εντός της Ευρώπης αναμένεται να μειωθούν σε 48 ώρες

Όπως σημειώνεται στο ECommerceNews, η διαδικτυακή πλατφόρμα άνοιξε πέρυσι ένα κέντρο διανομής στο Βρότσλαβ. Η εταιρεία σκοπεύει πλέον να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις αυτές κατά 25%, πράγμα που σημαίνει ότι θα καλύπτουν έκταση περίπου 1 εκατ. τ.μ. Το κέντρο αυτό θα αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο για τις παραγγελίες της Shein σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα της επέκτασης αυτής, οι χρόνοι παράδοσης εντός της Ευρώπης αναμένεται να μειωθούν σε 48 ώρες.

Θα επιτρέψει επίσης στη Shein να παρακάμψει τους νέους φόρους επί των δεμάτων, όπως ο δασμός των 3 ευρώ και το διοικητικό τέλος των 2 ευρώ για τις αποστολές δεμάτων προς την ΕΕ.

«Η Ευρώπη αποτελεί βασική αγορά για τη Shein. Είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε στις υποδομές και τη δυναμικότητα που απαιτούνται για να υποστηρίξουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή μας στην περιοχή», είχε επισημάνει ο Leonard Lin, Παγκόσμιος Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρος της περιοχής EMEA,. «Η επένδυσή μας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία φέτος υπογραμμίζει αυτή τη δέσμευση και την εμπιστοσύνη μας στο μακροπρόθεσμο δυναμικό της ευρωπαϊκής μας επιχείρησης».

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