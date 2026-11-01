Ηλεκτρονικές αγορές: Το επιπλέον 2ευρω και οι κινήσεις Shein – Temu

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Σε εφαρμογή και επισήμως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται από σήμερα Κυριακή 1η Νοεμβρίου, το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF), ύψους 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ.

Το νέο τέλος έχει στόχο να καλύψει το κόστος των τελωνειακών υπηρεσιών για τη διαχείριση των εισαγόμενων δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2067/2026), εξειδικεύονται οι κανόνες επιβολής και είσπραξης του τέλους, οι υπόχρεοι καταβολής, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι οικονομικοί φορείς και οι τελωνειακές αρχές.

Το επιπλέον τέλος στις ηλεκτρονικές αγορές

Το ποσό καθορίζεται σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς ή την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περίπτωση έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση αναλαμβάνει και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, το τέλος δεν επιστρέφεται, ακόμη και αν ακυρωθεί ή υποβληθεί δύο φορές η τελωνειακή διασάφηση.

Οι ειδικοί κωδικοί στις τελωνειακές διαδικασίες

Για την εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται η χρήση δύο ειδικών κωδικών. Ο κωδικός Y126 ενεργοποιεί την επιβολή του τέλους στο σύστημα TARIC, ενώ ο F00 (Union Handling Fee) χρησιμοποιείται για την καταχώριση της σχετικής επιβάρυνσης στις τελωνειακές διασαφήσεις Η1 και Η7.

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ και ποιες αγορές εξαιρούνται

Το νέο τέλος δεν μεταβάλλει τους ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ωστόσο, το ποσό του συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Από την επιβολή του τέλους εξαιρούνται οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κινήσεις Shein – Temu

Παρά το νέο τέλος, πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu, βρίσκουν τρόπους να το παρακάμπτουν καινα συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, εξάλλου, «η μείωση των μικροδεμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων των πλατφορμών ή μεταφορά τζίρου στις ευρωπαϊκές εμπορικές επιχειρήσεις και η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων αποτελεί μόνο ένα μέρος της αναγκαίας ευρωπαϊκής και εθνικής παρέμβασης στον αθέμιτο ανταγωνισμό που ασκείται από τις μεγάλες διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες».

Τα πρώτα ευρωπαϊκά στοιχεία, σύμφωνα με τον ΕΣΠ, δείχνουν ότι μειώνονται τα μικροδέματα, αλλά οι πλατφόρμες προσαρμόζονται. Σύμφωνα με στοιχεία ευρωπαϊκών τελωνειακών αρχών, η εφαρμογή του δασμού των 3 ευρώ έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διακίνηση των εισαγόμενων προϊόντων: στο Βέλγιο, οι απλουστευμένες τελωνειακές δηλώσεις για μικροδέματα μειώθηκαν κατά 53% τον Ιούλιο, ενώ οι δηλώσεις εισαγωγών μεγαλύτερης αξίας αυξήθηκαν κατά 102%.

Στην Ολλανδία, οι δηλώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μειώθηκαν κατά 46% το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου.

Αντίστοιχα, η εμπειρία της Γαλλίας, όπου είχε προηγηθεί η επιβολή εθνικού τέλους 2 ευρώ, ανέδειξε τη δυνατότητα μετατόπισης των εισαγωγών μέσω άλλων ευρωπαϊκών χωρών.