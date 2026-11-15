 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Τράπεζες: Εναλλακτικό δρόμο χωρίς ενιαία εγγύηση καταθέσεων αναζητά η ΕΕ

Ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών εξετάζει τρόπους ενίσχυσης του διασυνοριακού δανεισμού, παρακάμπτοντας το πολιτικό αδιέξοδο γύρω από την κοινή ασφάλιση καταθέσεων

World 15.11.2026, 17:42
Σχολιάστε
Τράπεζες: Εναλλακτικό δρόμο χωρίς ενιαία εγγύηση καταθέσεων αναζητά η ΕΕ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο νέος επικεφαλής της κορυφαίας ρυθμιστικής αρχής τραπεζών της Ευρώπης επεξεργάζεται εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς δανεισμού, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ενός πολιτικά αμφιλεγόμενου κοινού συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

Ο Φρανσουά-Λουί Μισό δήλωσε στους Financial Times ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) εξετάζει «νέους τύπους ρυθμίσεων», ώστε να παρέχονται στις εθνικές αρχές «οι διαβεβαιώσεις» ότι οι τράπεζες θα στηρίζουν τις μονάδες τους σε άλλες χώρες της ΕΕ σε περίπτωση κρίσης.

Όπως ανέφερε ο νέος πρόεδρος της EBA, η Αρχή καταρτίζει σχέδια μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση του διασυνοριακού δανεισμού στην ΕΕ, χωρίς να χρειάζεται να ξεπεραστούν οι χρόνιες πολιτικές αντιρρήσεις στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS).

«Αρχίσαμε να το συζητάμε με το συμβούλιό μας, με άλλες αρχές», δήλωσε ο Μισό. «Αρχίσαμε να διερευνούμε ποιες δυνατότητες θα μπορούσαν να υπάρξουν ανεξάρτητα» από ένα τέτοιο σύστημα, πρόσθεσε.

Το πολιτικό αδιέξοδο της κοινής εγγύησης

Η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των τραπεζικών καταθέσεων θεωρείται εδώ και χρόνια κρίσιμο βήμα για ένα περισσότερο ενοποιημένο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Οι δηλώσεις του Μισό, ωστόσο, δείχνουν ότι το εγχείρημα εξακολουθεί να παραμένει εγκλωβισμένο στις πολιτικές διαφωνίες, αναγκάζοντας τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές.

Νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδια για την «επανεξέταση και απλοποίηση της δομής του πλαισίου ασφάλισης καταθέσεων» στην ΕΕ, «τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο».

Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών αναμένεται να παρουσιάσουν αναλυτικές προτάσεις το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, στο πλαίσιο ευρύτερων τραπεζικών μεταρρυθμίσεων.

Στο τραπέζι ένα σύστημα δύο επιπέδων

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η βασική ιδέα που εξετάζεται είναι ένα σύστημα δύο επιπέδων. Οι μεγαλύτερες τράπεζες θα καλύπτονται από έναν μηχανισμό ευρωπαϊκού επιπέδου, ο οποίος θα στηρίζεται στο υφιστάμενο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, ενώ οι μικρότερες θα παραμένουν στα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Ένας μηχανισμός ρευστότητας θα συνδέει τα δύο επίπεδα, με το κοινό ευρωπαϊκό σκέλος να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τα εθνικά συστήματα.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές αν αυτή η σύνδεση θα παρέχει μόνο προσωρινή χρηματοδότηση ρευστότητας σε περιόδους κρίσης ή αν θα καλύπτει πλήρως και τις ζημιές, σε περίπτωση κατάρρευσης μιας τράπεζας και αδυναμίας των εθνικών συστημάτων να ανταποκριθούν στο κόστος.

Η δεύτερη επιλογή αποτελεί πολιτικό ανάθεμα για χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, αλλά και για άλλα κράτη που αντιτίθενται εδώ και χρόνια στη λεγόμενη αμοιβαιοποίηση των ζημιών στην ΕΕ.

Άλλες χώρες αντιμετωπίζουν επίσης με σκεπτικισμό τον διαχωρισμό των μεγάλων τραπεζών από τις υπόλοιπες, φοβούμενες ότι τα εθνικά συστήματα —τα οποία χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις τράπεζες— θα μείνουν με ανεπαρκείς πόρους.

Τα εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες

Οι τράπεζες υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η απουσία κοινού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων στην ΕΕ εμποδίζει τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και την ανάπτυξή τους. Και αυτό διότι κάνει τις εθνικές αρχές πιο επιφυλακτικές απέναντι στην ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ θυγατρικών τραπεζικών ομίλων σε διαφορετικά κράτη-μέλη.

«Η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια επιλογή ανάμεσα σε ένα μοντέλο πλήρους αμοιβαιοποίησης των ζημιών, έναν μηχανισμό στήριξης αποκλειστικά για τη ρευστότητα ή την πλήρη απουσία προόδου», ανέφερε η Επιτροπή.

«Η μελλοντική πρόταση αναμένεται να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις ευθύνες με τη χρηματοδότηση και να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες αδυναμίες των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων ως προς τη ρευστότητα», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή παρουσίασε για πρώτη φορά προτάσεις για τη δημιουργία του κοινού συστήματος το 2015. Οι διαπραγματεύσεις, όμως, δεν ευοδώθηκαν, λόγω της αντίστασης χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία. Οι χώρες αυτές υποστήριζαν ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα δημιουργούσε ηθικό κίνδυνο, ενθαρρύνοντας τις τράπεζες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερα ρίσκα.

Δεσμεύσεις στήριξης και το σκανδιναβικό παράδειγμα

Μεταξύ των εναλλακτικών που εξετάζει η EBA περιλαμβάνονται δεσμευτικές υποχρεώσεις των τραπεζών να παρέχουν, σε περίπτωση κρίσης, χρηματοδότηση από τη μητρική εταιρεία προς τις μονάδες τους σε άλλες χώρες. Την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων θα μπορούσαν να επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές.

Οι τράπεζες θα μπορούσαν επίσης να ενθαρρυνθούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα σκανδιναβικών ομίλων, όπως η SEB και η Nordea. Οι συγκεκριμένες τράπεζες έχουν απλοποιήσει τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους, μετατρέποντας τις εθνικές θυγατρικές τους, που υπόκεινται σε αυτοτελείς απαιτήσεις κεφαλαίων και ρευστότητας, σε υποκαταστήματα με λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό καθεστώς.

Ο Μισό δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους θα μπορούσε να προχωρήσει η ενοποίηση και οι οποίοι δεν αποτελούν τόσο έντονα πολιτικά ζητήματα» όσο ένα σύστημα ασφάλισης καταθέσεων.

Όπως εξήγησε, οι διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ στους κανόνες προστασίας των καταναλωτών, στις διαδικασίες ένταξης καινούριων πελατών, στη φορολογία και στα καθεστώτα αφερεγγυότητας λειτουργούν επίσης ως «εμπόδια στην ενιαία αγορά» τραπεζικών υπηρεσιών.

Το πρόβλημα μεγέθους των ευρωπαϊκών τραπεζών

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της EBA, οι ευρωπαϊκές τράπεζες χάνουν μερίδιο στη χορήγηση δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στις εγχώριες αγορές τους, τόσο από ξένες τράπεζες όσο και από μη τραπεζικούς φορείς, όπως οι όμιλοι ιδιωτικής πίστωσης.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ένα ζήτημα μεγέθους, τόσο για τις τράπεζες χονδρικής […] όσο και για τη λιανική τραπεζική στην Ευρώπη», ανέφερε.

τράπεζες

Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λόγω της αυξανόμενης ανάγκης των τραπεζών για «σημαντικές επενδύσεις» στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες καινούριες τεχνολογίες.

Ανάλυση της ίδιας της Επιτροπής διαπίστωσε ότι οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες κατέχουν συνολικά το 45% του τραπεζικού ενεργητικού στις ΗΠΑ. Αντίθετα, οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν μόλις το 31% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού στην Ένωση.

Η διαφωνία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις

Ο πρόεδρος της EBA απέρριψε τις αιτιάσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών ότι υπόκεινται σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από τους ανταγωνιστές τους στη Wall Street.

Όπως δήλωσε, οι υπολογισμοί της Αρχής δείχνουν ότι, ακόμη και μετά την πρόσφατη χαλάρωση των αμερικανικών κανόνων, οι απαιτήσεις στις ΗΠΑ παραμένουν αυστηρότερες από εκείνες που ισχύουν για τις τράπεζες της ΕΕ.

«Δεν συμμεριζόμαστε το επιχείρημα που ακούμε από τις τράπεζες ότι “φυσικά και βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση έναντι των αμερικανικών τραπεζών”. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη», ανέφερε.

Ωστόσο, δήλωσε ότι η EBA θα παρουσιάσει για πρώτη φορά την εκτίμησή της για το βέλτιστο επίπεδο κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών, ώστε να τους προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα.

«Το ερώτημα που θέτει ο κλάδος, υποθέτω, είναι προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται και ποιο είναι το απαιτούμενο σημείο ισορροπίας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους δώσουμε μια απάντηση», δήλωσε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Wall Street: Κυβερνοασφάλεια, βάσεις δεδομένων και λιανική ξεχωρίζουν στην αγορά – Τι λένε οι αναλυτές
World

Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν οι αναλυτές της Wall Street σε ορίζοντα τριετίας
Αγορά τέχνης: Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει τις αντοχές της – «Επιμένουν» οι συλλέκτες
World

Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει την αγορά τέχνης
ΗΠΑ: Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ – Kalshi
World

Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ - Kalshi
Audi: Αποκαλύπτει το κόστος του supercar Nuvolari
World

Το αστρονομικό κόστος του νέου supercar της Audi
ΗΠΑ: Το Κογκρέσο θέλει αυστηρότερους κανόνες για εξαγωγές μικροτσίπ AI μετά το σκάνδαλο της Nvidia
World

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν «στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων AI μικροτσίπ
Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων
World

Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μασούτης: Πώς θα αλλάξει το σούπερ μάρκετ έως το 2030
Business

Από το ίδιο φυλλάδιο για όλους στο σούπερ μάρκετ του… ενός

Πώς βλέπει ο CEO της Μασούτης Θοδωρής Γεροστεργιούδης την επόμενη μέρα του σούπερ μάρκετ – Πώς θα επένδυε 100 εκατ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα

Τα αντίδοτα στη στεγαστική κρίση - Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για υποψήφιους ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης με ramen με τυρί και Jell-O υψηλής πρωτεΐνης
World

Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης

Μετά από χρόνια πτώσης των πωλήσεων, η Kraft Heinz επενδύει 700 εκατ. δολάρια, προσλαμβάνει προσωπικό και λανσάρει νέες εκδοχές ιστορικών προϊόντων με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη έως το 2028.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ξενοδοχεία: Υπό πίεση η κερδοφορία παρά την αύξηση των εσόδων  
Τουρισμός

Η άλλη όψη των ρεκόρ στον τουρισμό – Η κρυφή πληγή

Το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις προβληματίζουν τα ξενοδοχεία 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του προϋπολογισμού του 2027
Economy

Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του 2027

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 5,7% δοκιμάζει τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου - Στέγαση, ενέργεια, μεταφορές απειλούν να ανατρέψουν την ισορροπία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ταξίδια: Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε το 2026
World

Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε

Νέα παγκόσμια έκθεση αναδεικνύει τις ανερχόμενες πόλεις ενδιαφέροντος. Από ακμάζουσες πολιτιστικές σκηνές μέχρι γειτονιές που αλλάζουν, οι ντόπιοι αποκαλύπτουν τι είναι αυτό που καθιστά τα μέρη αυτά άξια εξερεύνησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελαιόλαδο: Η μεγάλη παραγωγή φέρνει πιέσεις στις τιμές – Η δύσκολη εξίσωση [γραφήματα]
AGRO

Ελαιόλαδο: Η νέα σοδειά αλλάζει τις ισορροπίες [γραφήματα]

Το στοίχημα για το ελληνικό ελαιόλαδο – Τι λένε στον ΟΤ εκπρόσωποι του κλάδου

Ανθή Γεωργίου
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Wall Street: Κυβερνοασφάλεια, βάσεις δεδομένων και λιανική ξεχωρίζουν στην αγορά – Τι λένε οι αναλυτές
World

Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν οι αναλυτές της Wall Street σε ορίζοντα τριετίας

Τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα των Palo Alto Networks, MongoDB και Costco παρουσιάζουν οι αναλυτές της Wall Street

ΗΠΑ: Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ – Kalshi
World

Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ - Kalshi

Η Kalshi χαρακτηρίζει «κοινή απόφαση» τη λήξη της συνεργασίας, καθώς οι Δημοκρατικοί προαναγγέλλουν έρευνα για τις επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ

Audi: Αποκαλύπτει το κόστος του supercar Nuvolari
World

Το αστρονομικό κόστος του νέου supercar της Audi

Η Audi θα κατασκευάσει μόλις 499 κομμάτια του μοντέλου, αξίας 700.000 δολαρίων

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο θέλει αυστηρότερους κανόνες για εξαγωγές μικροτσίπ AI μετά το σκάνδαλο της Nvidia
World

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν «στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων AI μικροτσίπ

«Στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης θέλουν να βάλουν οι ΗΠΑ μετά τη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με Κινέζα κατάσκοπο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων
World

Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων

Τι δήλωσε υψηλόβαθμος βουλευτής του Ιράν μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπέσεντ: Ζητά ριζική αλλαγή ηγεσίας στην Nvidia – Στο «μικροσκόπιο» ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ
World

Μπέσεντ: Ζητά ριζική αλλαγή ηγεσίας στην Nvidia

O Μπέσεντ επιδιώκει να μετατοπίσει το επίκεντρο από τις προσωπικές… «αδυναμίες» του Χουάνγκ στις νομικές πτυχές και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Walmart: Η αθέατη πλευρά των λουκέτων – Οι ανταγωνιστές, η παγίδα και οι κερδισμένοι
World

Walmart: Γιατί το λουκέτο του «γίγαντα» βουλιάζει και τους… γείτονες

Γιατί η αποχώρηση ενός πανίσχυρου αντιπάλου είναι δίκοπο μαχαίρι για τις γειτονικές επιχειρήσεις - Τι δείχνει το παράδειγμα των Walmart

Latest News
ΗΠΑ: Τεχνολογικό χάος και φόβοι για κυβερνοεπίθεση
Κόσμος

ΗΠΑ: Τεχνολογικό χάος και φόβοι για κυβερνοεπίθεση

Η αναστολή πτήσεων και η βλάβη στη Microsoft προκάλεσαν ταλαιπωρία και...καχυποψία

Wall Street: Κυβερνοασφάλεια, βάσεις δεδομένων και λιανική ξεχωρίζουν στην αγορά – Τι λένε οι αναλυτές
World

Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν οι αναλυτές της Wall Street σε ορίζοντα τριετίας

Τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα των Palo Alto Networks, MongoDB και Costco παρουσιάζουν οι αναλυτές της Wall Street

Αγορά τέχνης: Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει τις αντοχές της – «Επιμένουν» οι συλλέκτες
World

Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει την αγορά τέχνης

Ισχυρή είναι η ζήτηση στην αγορά τέχνης, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια και τους φόβους για μια «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ – Kalshi
World

Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ - Kalshi

Η Kalshi χαρακτηρίζει «κοινή απόφαση» τη λήξη της συνεργασίας, καθώς οι Δημοκρατικοί προαναγγέλλουν έρευνα για τις επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ

Wall Street: Διπλό τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη από Nvidia και Anthropic
Wall Street

Wall Street: Διπλό τεστ για AI από Nvidia και Anthropic

Τα πρώτα αποτελέσματα της Nvidia μετά την αποχώρηση Χουάνγκ και η μεγάλη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic δοκιμάζουν τις αντοχές των επενδυτών

Audi: Αποκαλύπτει το κόστος του supercar Nuvolari
World

Το αστρονομικό κόστος του νέου supercar της Audi

Η Audi θα κατασκευάσει μόλις 499 κομμάτια του μοντέλου, αξίας 700.000 δολαρίων

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο θέλει αυστηρότερους κανόνες για εξαγωγές μικροτσίπ AI μετά το σκάνδαλο της Nvidia
World

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν «στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων AI μικροτσίπ

«Στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης θέλουν να βάλουν οι ΗΠΑ μετά τη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με Κινέζα κατάσκοπο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακίνητα: Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων
Ακίνητα

Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων

Γιατί τα τέσσερα στρέμματα δεν αρκούν πλέον – Πώς το πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο καθορίζει την οικοδομησιμότητα

Προκόπης Γιόγιακας
Χουάνγκ: Συζητά την επιστροφή στην ηγεσία της Nvidia
Τεχνολογία

Ο Χουάνγκ συζητά την επιστροφή στην ηγεσία της Nvidia

Υποστηρικτές του Τζένσεν Χουάνγκ από τον τεχνολογικό κλάδο πιέζουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να επαναφέρει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο

Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων
World

Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων

Τι δήλωσε υψηλόβαθμος βουλευτής του Ιράν μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Gerapetritis Briefs Opposition Leaders on Cyprus Cable
English Edition

Gerapetritis Briefs Opposition Leaders on Cyprus Cable

Opposition leaders questioned a French diplomatic note to Turkey, warning that the notification could set a precedent for future maritime operations in the Aegean and the East Med. Gerapetritis insisted the surveys were proceeding solely under Greek authorization

Μπέσεντ: Ζητά ριζική αλλαγή ηγεσίας στην Nvidia – Στο «μικροσκόπιο» ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ
World

Μπέσεντ: Ζητά ριζική αλλαγή ηγεσίας στην Nvidia

O Μπέσεντ επιδιώκει να μετατοπίσει το επίκεντρο από τις προσωπικές… «αδυναμίες» του Χουάνγκ στις νομικές πτυχές και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα
Tax

Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα

Ποια λάθη μπορούν να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες για τα έτη από το 2014 και μετά

Χούθι: Έχουν την πρωτοβουλία κινήσεων στην Υεμένη
Κόσμος

Χούθι: Έχουν την πρωτοβουλία κινήσεων στην Υεμένη

Οι κυβερνητικές δυνάμεις αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Άντεν, αφήνοντας το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ανσάρ Αλλάχ του Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι.

Walmart: Η αθέατη πλευρά των λουκέτων – Οι ανταγωνιστές, η παγίδα και οι κερδισμένοι
World

Walmart: Γιατί το λουκέτο του «γίγαντα» βουλιάζει και τους… γείτονες

Γιατί η αποχώρηση ενός πανίσχυρου αντιπάλου είναι δίκοπο μαχαίρι για τις γειτονικές επιχειρήσεις - Τι δείχνει το παράδειγμα των Walmart

Η «Αχίλλειος πτέρνα» του παγκόσμιου εμπορίου: Εκεί όπου η ανθεκτικότητα έχει τη μεγαλύτερη σημασία
World

Η «Αχίλλειος πτέρνα» του παγκόσμιου εμπορίου

Το διεθνές εμπόριο έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, ωστόσο κάτω από την επιφάνεια εξακολουθούν να υποβόσκουν σημαντικές ευπάθειες

Γρηγόρης Τραγγανίδας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies