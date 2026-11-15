Ζελένσκι: Ανεβάζει τον πήχη για τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους

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Σύνοδος κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει ότι προετοιμάζεται για μια συνάντηση που δυνητικά θα μπορούσε να είναι «ιστορική».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στόχος της συνάντησης είναι να καθοριστεί η ευρωπαϊκή θέση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ζελένσκι: Θα μπορούσε να αποδειχθεί ιστορική

«Προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση της ‘Συμμαχίας των Προθύμων’. Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιστορική», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά την καθημερινή βραδινή του ομιλία, προσθέτοντας: «Μπορούμε να καθορίσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση, 100% υπέρ της νίκης».

Επίσης, ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα στην Ουκρανία για την επόμενη εβδομάδα. Αυτή «πρέπει να είναι παραγωγική» και «να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία για να καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα μείνει χωρίς υποστήριξη».

Την Πέμπτη στο Βερολίνο

Η Ευρώπη ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι πέντε χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Ιταλία, θα εκπροσωπήσουν τους Ευρωπαίους στις επερχόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία. Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή.

Μέχρι σήμερα, οι διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίλυση της χειρότερης σύγκρουσης που έχει δει η Ευρώπη διεξάγονται μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Η τριμερής μορφή Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας δεν πρέπει μόνο να γίνει τετραμερής, αλλά και να ενισχυθεί σημαντικά», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.