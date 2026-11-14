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Ουκρανία: Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς

Για πρώτη φορά οι ΗΠΑ προτείνουν στην Ουκρανία αποχώρηση από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ενδεχόμενο που για τη Ρωσία αποτελεί «κόκκινη γραμμή»

Κόσμος 14.11.2026, 12:32
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Ουκρανία: Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς
Newsroom

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Οι Αμερικανοί έθεσαν για πρώτη φορά στην Ουκρανία πρόταση ένταξής της στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα την αποχώρησή της από το Ντονμπάς ανάφερε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Η Ουκρανία συζητά με τους εταίρους της ένα ολοκληρωμένο πακέτο εγγυήσεων ασφαλείας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι η Ουκρανία δεν υποχωρεί και δεν παραδίδει τα εδάφη της σε τρομοκράτες. Οι Αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: “Και αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θα αποχωρήσει από το Ντονμπάς;”. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά» ανέφερε συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος και πρόσθεσε:

»Συζητάμε με τους εταίρους μας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, το οποίο θα μπορούσε να μας προταθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό – με τον ανάλογο αριθμό στρατιωτών, τον απαραίτητο οπλισμό και χρηματοδοτική στήριξη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – καθώς και ένα Σχέδιο Ευημερίας (Prosperity Plan), δηλαδή ένα σχέδιο ανοικοδόμησης, το οποίο θα συνοδεύεται από χρηματοδότηση και σαφώς προσδιορισμένες πηγές πόρων», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις παραπάνω δηλώσεις την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Interfax-Ukraine.

Ρωσικό «όχι»

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τάχθηκε κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Την ίδια θέση είχε διατυπώσει ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιμένει ότι το Κίεβο πρέπει να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξής του στη Συμμαχία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε θέσει τον συγκεκριμένο όρο το καλοκαίρι του 2024, στο πλαίσιο των απαιτήσεών του για την έναρξη μιας ειρηνευτικής διευθέτησης.

Τα παραπάνω συμβαίνουν, την ώρα που η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι οι Ρώσοι διαπραγματευτές έχουν καταθέσει εκτεταμένες απαιτήσεις στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, καθώς και η απαγόρευση εγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων της Συμμαχίας στις χώρες της Βαλτικής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild την Παρασκευή, η πρόταση προβλέπει επίσης ότι η Ρωσία θα διατηρήσει τον έλεγχο όλων των ουκρανικών εδαφών που κατέχει σήμερα, ενώ θα της παραχωρηθεί ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς.

Η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ τον Μάιο του 2022, εγκαταλείποντας δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας, προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία που παρέχει η Συμμαχία μέσω της συλλογικής αμυντικής της ομπρέλας.

Η Bild αναφέρει ότι η πρόταση προήλθε από στενούς συνεργάτες του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ανεπίσημες προτάσεις που παρουσιάστηκαν σε Ευρωπαίους εκπροσώπους στο Αμπού Ντάμπι υπερβαίνουν κατά πολύ το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών και αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

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