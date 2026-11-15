Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3

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Με την κοινωνική αντιπαροχή και το Σπίτι μου 3 απαντάει η κυβέρνηση στη στεγαστική κρίση, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδας.

Άπιαστο όνειρο η απόκτηση στέγης για τα ελληνικά νοικοκυριά

Η στεγαστική κρίση

Η στεγαστική κρίση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με τη ζήτηση για οικονομικά και προσιτά σπίτια να είναι έως και οκταπλάσια από τη διαθέσιμη προσφορά.

Το 2025 ο δείκτης τιμών κατοικιών προς εισόδημα στην ΕΕ ήταν κατά 6,8 % υψηλότερος από ότι το 2015, που σημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τη δεκαετία 2015–2025, η ψαλίδα μεταξύ των τιμών των σπιτιών και των εισοδημάτων στην Ελλάδα άνοιξε πάνω από 20%. Το γεγονός φέρνει την Ελλάδα στην έκτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της εποχής μας.

Η επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι σχεδόν τετραπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (+6,8%).

Μεταξύ 2015 και 2025, η Πορτογαλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη τιμών κατοικιών προς εισόδημα (+60,8%), ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (+34,3%), την Ουγγαρία (+26,5%), την Τσεχία (+25,8%) και την Ισπανία (+24,5%).

Στο αντίθετο άκρο, η Ρουμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση (-42,8%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (-25,2%) και τη Βουλγαρία (-16,2%).

Αντεπίθεση με κοινωνική αντιπαροχή και…

Η κυβέρνηση ρίχνει στην αγορά τα νέα προγράμματα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξυμένη στεγαστική κρίση που πλήττει κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές καθώς το έλλειμμα κατοικιών είναι πολύ μεγάλο με την πίεση για αναζήτηση στέγης να είναι μεγαλύτερη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Έτσι, μετά από καθυστερήσεις πολλών μηνών η κοινωνική αντιπαροχή μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Οι πρώτοι διαγωνισμοί για την κοινωνική αντιπαροχή σε δημόσια ακίνητα προγραμματίζονται για τον Φεβρουάριο του 2027.

Όπως ανακοινώθηκε από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου οι πρώτοι διαγωνισμοί αφορούν οικόπεδα του Δημοσίου στη Νέα Ιωνία, τη Νέα Σμύρνη, την Πεύκη, τον Άλιμο και την Παιανία (που είναι και το μεγαλύτερο οικόπεδο).

Ο ιδιώτης θα αναλαμβάνει την κατασκευή και θα αξιοποιεί το 70% των κατοικιών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα διατίθεται για κοινωνική μίσθωση. Με αυτόν τον τρόπο, κατοικίες με αγοραίο και κοινωνικό ενοίκιο θα συνυπάρχουν στην ίδια πολυκατοικία.

Στις συμβάσεις θα προβλέπεται ρητά ότι τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ η ποιότητα κατασκευής και των υλικών θα είναι ίδια τόσο για τα διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας όσο και για εκείνα που θα διατίθενται εμπορικά από τον ανάδοχο.

Οι κατοικίες με προσιτό μίσθωμα θα διατίθενται σε νέους, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, ζευγάρια με ένα άτομο που έχει αναπηρία.

Οι δικαιούχοι κοινωνικών κατοικιών, θα επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ, με βάση κοινωνικά κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά, θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το εισόδημα, η περιουσιακή και η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία τέκνων των δικαιούχων και η τυχόν ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας.

… Σπίτι μου 3

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα κριτήρια ώστε να δοθεί σε περισσότερους πολίτες να αποκτήσουν κατοικία.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο πρόγραμμα είναι η ηλικία των ενδιαφερομένων, με το ηλικιακό όριο των δικαιούχων να αυξάνεται στα 55 έτη από 50 που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2».

Η αξία της κατοικίας μπορεί να είναι έως 300.000 ευρώ, έναντι 250.000 ευρώ που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2» και η μέγιστη δανειοδότηση έως 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Σε σύγκριση με το «Σπίτι μου 2», στο νέο πρόγραμμα η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται σε 7.000 ευρώ ανά παιδί από 5.000 ευρώ. Και ειδικότερα, για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια ανέρχονται στις 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ.

Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για τους έγγαμους ανέρχονται στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια ανέρχονται στις 39.000 ευρώ και 7.000 ευρώ για κάθε παιδί (από 31.000 ευρώ και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί).

Μία επίσης σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα είναι και η αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, με επιπλέον 10 τ.μ. για κάθε τέκνο άνω των τεσσάρων.