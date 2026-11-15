Data centers: Γιατί χάθηκαν 4,2 τρισ. δολάρια – Οι μετοχές και η AI

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Σχεδόν 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τον Ιούνιο, έχουν χάσει οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και του εξορυκτικού κλάδου που συνδέονται με την επέκταση των data centers, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Το ποσό αφορά σχεδόν το ήμισυ των 9,4 τρισ. που οι ίδιες εταιρείες είχαν προσθέσει κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών. Οι μετοχές που συνδέονται στενότερα με την κατασκευή κέντρων δεδομένων, όπως αναφέρεται στα ΜΜΕ, έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι επενδυτές έσπευσαν να επενδύσουν σε μετοχές βιομηχανικών και ενεργειακών εταιρειών που συνδέονται με κέντρα δεδομένων

Μεγάλες απώλειες

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν πληγεί περισσότερο από τις 30 Ιουνίου, βρίσκεται η Caterpillar, σημαντικός προμηθευτής γεννητριών αερίου για κέντρα δεδομένων. Σημείωσε πτώση 44% από το ιστορικό υψηλό της, με απώλεια 214 δισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

Ακολουθεί η Oklo, εταιρεία ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας, παρουσίασε πτώση 49%, ακόμη και μετά την υπογραφή σύμβασης με τη Meta Platforms τον Ιανουάριο.

Ομοίως, η Comfort Systems, η οποία κατασκευάζει συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, έχασε περίπου τη μισή χρηματιστηριακή αξία της, ενώ ανάλογες απώλειες σημείωσε και η Corning, που παράγει οπτικές ίνες και άλλες προηγμένες τεχνολογικές υποδομές, ενώ η Allient, κατασκευάστρια προϊόντων ελέγχου κίνησης εμφάνισε επίσης πτώση 35% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου.

Και οι πωλήσεις συνεχίστηκαν και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Ενδεικτικό είναι πως η Corning σημείωσε πτώση 4,3% την Παρασκευή, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,4% και ο Nasdaq 100 1,2%.

Η υπεραισιοδοξία και η «φούσκα»

Η πτώση των τιμών έρχεται εν μέσω ευρύτερης αναταραχής στην αγορά για τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές αναρωτιούνται αν η κλιμάκωση των κεφαλαιουχικών δαπανών που χρηματοδοτούνται με δανεισμό από τις εταιρείες «hyperscalers» και η αυξανόμενη πολιτική αντίσταση στα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση.

Αυτό έχει πλήξει βιομηχανικούς ομίλους των οποίων η τύχη συνδέεται όλο και περισσότερο με την επέκταση του δικτύου. Ο τομέας αυτός κατατάσσεται ως ο δεύτερος με τη χειρότερη απόδοση στον δείκτη S&P 500 από το καλοκαίρι, μετά τον τομέα της τεχνολογίας.

«Υπήρξαν πολλές θεσμικές επενδύσεις που συγκεντρώθηκαν “τυφλά” σε αυτές τις συναλλαγές, κάτι που πιθανώς τροφοδότησε μια υπερβολικά ενθουσιώδη αποτίμηση ορισμένων από αυτές τις εταιρείες», διευκρίνισε στους Financial Times ο Μπρετ Ράιαν, ανώτερος οικονομολόγος της Deutsche Bank για τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες που τροφοδοτούσαν αυτή την άνθηση βασίζονταν σε στέρεα θεμέλια, καθώς η ζήτηση εξακολουθούσε να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά. Οι δαπάνες για την κατασκευή data centers -εξαιρουμένου του εξοπλισμού πληροφορικής και των μικροτσίπ- έφτασαν τα 96 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία.

«Όσον αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη των εσόδων και τα πιθανά κέρδη για αυτές τις εταιρείες, εξακολουθούμε να βλέπουμε πολύ ισχυρές προοπτικές», πρόσθεσε και ο Άλεξ Κορντοβίλ, αναλυτής της Dell’Oro Group.

Ευρύτερες τάσεις, όπως η ηλεκτροκίνηση και η αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνέχισαν να στηρίζουν τις βασικές δραστηριότητες πολλών βιομηχανικών επιχειρήσεων. «Η επέκταση δεν επιβραδύνεται προς το παρόν… τα ανεκτέλεστα παραγγελία βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι το 2027… η αύξηση των εσόδων είναι ήδη εξασφαλισμένη», πρόσθεσε.

Η ζήτηση για AI

Ο Ρίτσαρντ Σ. Γουαρζάλα, διευθύνων σύμβουλος της Allient, μιας εταιρείας κατασκευής βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου, σημείωσε από την πλευρά του πως η ζήτηση για AI δεν πρόκειται να μειωθεί. «Μπορούν να επιβάλουν αναστολή στην εγκατάσταση νέων data centers, αλλά αυτά που έχουν ήδη ξεκινήσει πρέπει να ολοκληρωθούν», ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα στις 5 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου έδειξαν ισχυρή ζήτηση. Πολλοί κατασκευαστές δήλωσαν ότι έλαβαν παραγγελίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Η Caterpillar ανέφερε ένα ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους 78 δισ. δολαρίων και δήλωσε ότι οι πωλήσεις της στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 75% σε ετήσια βάση, ωθούμενες από τη ζήτηση των κέντρων δεδομένων.

Το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών της Siemens για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό της προς τα κέντρα δεδομένων αυξήθηκε κατά 60% το 2026, φτάνοντας τα 7 δισ. ευρώ, ενώ η Eaton, η οποία επίσης προμηθεύει ηλεκτρικό εξοπλισμό, ανέφερε ότι οι παραγγελίες της διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση.