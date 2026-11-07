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ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

World 07.11.2026, 11:26
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ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
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Το ενδεχόμενο αναθεώρησης του δανεισμού που σχετίζεται με τα κέντρα δεδομένων εξετάζει η ΕΚΤ, επιδιώκοντας να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους από τις διακυμάνσεις στο κλίμα και τις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στο Bloomberg News ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν προτείνει την ιδέα της αναθεώρησης εσωτερικά και σε συζητήσεις με τις τράπεζες που επιβλέπουν.

Οι ρυθμιστικές αρχές διεθνώς εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης των τραπεζών, εν μέσω φόβων ότι τα υψηλότερα επιτόκια και η αυξανόμενη αντίδραση στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση σε έναν τομέα όπου ο δανεισμός έχει επεκταθεί ραγδαία.

Τι εξετάζει η ΕΚΤ

Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι η αναθεώρηση θα μπορούσε να λάβει τη μορφή επιτόπιων επιθεωρήσεων που θα εμβαθύνουν στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες λογιστικοποιούν πράγματα όπως οι μελλοντικές ταμειακές ροές και οι αποτιμήσεις των εξασφαλίσεων, και προβλέπουν πιθανές αθετήσεις.

Ένας δεύτερος τόνισε ότι οποιαδήποτε έρευνα δεν θα ήταν τόσο ευρεία όσο η αναθεώρηση της ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση με μόχλευση πριν από αρκετά χρόνια, η οποία προκάλεσε ένταση με τις τράπεζες. Η ακριβής προσέγγιση για τα κέντρα δεδομένων και τον ευρύτερο κίνδυνο τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Οι τράπεζες παγκοσμίως προχωρούν ήδη στην αποφόρτιση του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με τη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων (data centers), τόσο μέσω απευθείας πωλήσεων δανείων όσο και μέσω σημαντικών μεταβιβάσεων κινδύνου (SRTs), ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου και παραγώγων.
Οι επενδυτές ομολόγων, εν τω μεταξύ, αυξάνουν τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums) που απαιτούν προκειμένου να προσθέσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης στα χαρτοφυλάκιά τους. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Alphabet άντλησε 6 δισ. ευρώ  στη δεύτερη έκδοση ευρώ-ομολόγων της για φέτος, αφού προσέφερε σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τη συναλλαγή της τον Μάιο.

Πόσο εκτεθειμένες είναι οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Bloomberg ότι το πιθανό πλήγμα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από οποιαδήποτε συντριβή που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται «περιορισμένο», καθώς λιγότερο από το 4% της συνολικής έκθεσης των τραπεζών της ΕΕ αφορά ολόκληρο τον τομέα των ΤΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρά τα πρόσφατα εμπόδια, η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού θα μπορούσε να αυξηθεί ραγδαία, καλύπτοντας μέρος της ζήτησης για τις παγκόσμιες δαπάνες σε κέντρα δεδομένων (data centers) —ένα ποσό που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey & Co, θα φτάσει τα 6,7 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Η ΕΚΤ «παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», ανέφερε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε επιστολή της προς Ευρωπαίους νομοθέτες που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική αξιολόγηση.

«Τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους επιδεινώνονται από κυκλικά σχήματα χρηματοδότησης, τα οποία εκδηλώνονται μέσω διασυνδεδεμένων δομών ιδιοκτησίας και αμοιβαίων δεσμεύσεων μεταξύ εταιρειών στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δομές χρηματοδότησής τους καθίστανται ακόμη πιο περίπλοκες λόγω της εμπλοκής των ιδιωτικών αγορών».

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