Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ από την Ιταλία

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Πρόστιμο 805 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη μητρική του Facebook, Meta, για πρόσβαση σε φωτογραφίες χωρίς τη λήψη «συγκεκριμένης» συγκατάθεσης χρηστών.

Μέσω της εφαρμογής Facebook για συσκευές Android, η Meta είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες, βίντεο και μεταδεδομένα Ιταλών χρηστών «χωρίς να λάβει συγκεκριμένη συγκατάθεση και χωρίς να τους ενημερώσει δεόντως», ανέφερε η αρχή σε δελτίο τύπου.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Meta είχε καταδικαστεί στο Νέο Μεξικό να πληρώσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια για εξαπάτηση των κατοίκων αυτής της πολιτείας των ΗΠΑ για περισσότερο από μια δεκαετία σχετικά με τη χρήση των δεδομένων τους – ένα πρόστιμο ρεκόρ κατά της εταιρείας, η οποία το κατήγγειλε ως «φόρο» στην ελευθερία της έκφρασης.

Η νέα ποινή που ανακοινώθηκε σήμερα είναι επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων που επιβλήθηκαν ποτέ από ιταλική αρχή σε τεχνολογικό γίγαντα.

Η Amazon τιμωρήθηκε με πρόστιμο άνω του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2021 για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Αυτή η ποινή μειώθηκε αργότερα στα 752 εκατομμύρια ευρώ μετά από έφεση. Η Meta μπορεί επίσης να ασκήσει έφεση στο πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Η παράβαση

Η ποινή κατά του Facebook αφορά τη λειτουργία «Λάβετε προτάσεις από τη συλλογή», διαθέσιμη από το 2023, η οποία προτείνει φωτογραφίες και βίντεο από τη συλλογή του τηλεφώνου του χρήστη ως ιδέες για αναρτήσεις κατά την περιήγησή του.

Σύμφωνα με την ιταλική Αρχή, το Facebook ζητούσε πρόσβαση στη συλλογή μέσω μιας μόνο εξουσιοδοτημένης άδειας που ισχύει για ολόκληρη την εφαρμογή, πριν από μια γενική ειδοποίηση («ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών»), η οποία δεν επέτρεπε στους χρήστες να κατανοήσουν ότι εξουσιοδοτούσαν επίσης προτάσεις από τη συλλογή τους.

Η Meta θα πρέπει πλέον, μεταξύ άλλων, να «ζητήσει συγκατάθεση μέσω ξεχωριστού και συγκεκριμένου αιτήματος για αυτήν τη λειτουργία και να εξηγήσει σαφώς στους χρήστες σε τι χρησιμεύει, ότι περιλαμβάνει πρόσβαση στη συλλογή και πώς να την απενεργοποιήσουν».

Κατά τον καθορισμό του ποσού του προστίμου, η Αρχή εξήγησε ότι έλαβε υπόψη «τον μεγάλο αριθμό ατόμων που επηρεάστηκαν» (περίπου 20 εκατομμύρια χρήστες Android στην Ιταλία), την περίοδο της παράβασης, «η οποία εξακολουθεί να συνεχίζεται για όσους δεν έχουν ενημερώσει την εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη χορηγήσει άδεια στο σύστημα», καθώς και «την περιορισμένη συνεργασία της Meta κατά τη διάρκεια της έρευνας».

Το πρόστιμο ισοδυναμεί με περίπου το 0,4% των ετήσιων εσόδων του ομίλου, τα οποία έφτασαν τα 201 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, με καθαρά κέρδη 60,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.