Anthropic: Η είσοδος στο χρηματιστήριο είναι το επόμενο μεγάλο τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη

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Η πρεμιέρα της Anthropic στο χρηματιστήριο την επόμενη εβδομάδα θα αποτελέσει καθοριστική στιγμή για την τεχνητή νοημοσύνη. Η πρώτη εισαγωγή εταιρείας που αναπτύσσει μοντέλα αιχμής, με στόχο την εντυπωσιακή αποτίμηση των 1,4 τρισ. δολαρίων, θα περάσει από το μικροσκόπιο των αγορών, οι οποίες εμφανίζονται ολοένα πιο νευρικές για τη ζήτηση υπηρεσιών AI, αλλά και μιας κοινωνίας που ανησυχεί ακόμη περισσότερο για την ασφάλειά της.

Πίσω, όμως, από όλον τον θόρυβο για το μέλλον της ανθρωπότητας, εύκολα ξεχνά κανείς ότι η Anthropic προχωρά σε αυτή την κίνηση επειδή χρειάζεται τα χρήματα των επενδυτών, επισημαίνουν οι Financial Times.

Από τα 83 έως 90 δισ. δολάρια που αναμένεται να αντλήσει αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιωτικής τοποθέτησης, σχεδόν ολόκληρο το ποσό θα προέλθει από την έκδοση νέων μετοχών. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν δαπάνες για «υπολογιστική ισχύ και υποδομές», έναν τομέα στον οποίο η Anthropic αναμένει να δαπανήσει 900 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για τεράστια ποσά. Παράλληλα, όμως, αυτή η διαδικασία δίνει στους επενδυτές την παραδοσιακή εξουσία να ελέγχουν τη χρηματοδότηση, με μεγαλύτερη διαφάνεια από ό,τι προηγουμένως.

Οι αγορές ως μηχανισμός εκτόνωσης της υπερβολής

Η Anthropic δεν είναι η μόνη. Σύμφωνα με την Dealogic, έως τον Σεπτέμβριο οι εκδόσεις μετοχών παγκοσμίως είχαν φτάσει φέτος το 1 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσό καθενός από τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και πριν από την εισαγωγή της Anthropic και μια ενδεχόμενη εισαγωγή της OpenAI.

Η υποδοχή από τις αγορές έχει αποδειχθεί ορισμένες φορές σκληρή μετά τις πρώτες συνεδριάσεις. Η μετοχή της SpaceX κινείται περίπου στα επίπεδα στα οποία εισήχθη τον Ιούνιο. Οι μετοχές της Intel και της SK Hynix έχουν υποχωρήσει σημαντικά μετά τις προσφορές μετοχών τους.

Αυτό, ωστόσο, δείχνει ότι τα χρηματιστήρια εξακολουθούν να λειτουργούν ως μηχανισμοί εκτόνωσης της κερδοσκοπικής υπερβολής, ακόμη και όταν οι αναλυτές και άλλοι παράγοντες της αγοράς συχνά αποτυγχάνουν να παίξουν αυτόν τον ρόλο.

Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις υποδομές της AI

Στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, που συνοδεύεται από έντονη κερδοσκοπία, είναι προτιμότερο η απόφαση για τη χρηματοδότηση να λαμβάνεται μέσω της πιο ευέλικτης και διαφανούς χρηματιστηριακής αγοράς. Είναι καλύτερη επιλογή από τη χρηματοδότηση με υψηλό δανεισμό ή από αδιαφανείς συμφωνίες, στις οποίες οι προμηθευτές εισφέρουν κεφάλαια για να αγοραστούν τα δικά τους τσιπ.

Οι αγορές ομολόγων αντιμετωπίζουν ήδη με επιφύλαξη τη συγκέντρωση της έκθεσής τους σε δανειολήπτες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιδιωτική τοποθέτηση της Anthropic εξακολουθεί να περιλαμβάνει στοιχεία «κυκλικής χρηματοδότησης»: θα διαθέσει μετοχές αξίας 26 δισ. δολαρίων σε βασικούς προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, η οποία έχει δεσμευθεί να επενδύσει 10 δισ. δολάρια. Τουλάχιστον, όμως, η τιμολόγηση αυτών των μετοχών θα βασιστεί στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς και θα συνδέεται με την εκτίμηση της αγοράς για τον κίνδυνο.

Μεταξύ αυτών των κινδύνων είναι το ενδεχόμενο τα μοντέλα της Anthropic να αντιγραφούν και να χάσουν τη διαφοροποίησή τους, υπό την πίεση ανταγωνιστών ανοικτού κώδικα. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία ενδέχεται να διαθέσει μοντέλα που βελτιώνονται μόνα τους και διατηρούν επί χρόνια ισχυρή ζήτηση, εξασφαλίζοντας υψηλότερες τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, είναι εντυπωσιακό ότι οι ιδιωτικές αγορές κεφαλαίων, οι οποίες μέχρι πρόσφατα ανταγωνίζονταν σοβαρά τα χρηματιστήρια στην άντληση χρηματοδότησης, αναγκάστηκαν να παραδώσουν τη σκυτάλη.

Η ανατροπή του μοντέλου της Uber

Η Anthropic έχει ήδη αντλήσει σχεδόν 130 δισ. δολάρια από τις ιδιωτικές αγορές, με αφετηρία μια επένδυση επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους μόλις 124 εκατ. δολαρίων πριν από λίγο περισσότερο από πέντε χρόνια.

Η σύγκριση με την Uber είναι αποκαλυπτική: η πλατφόρμα μετακινήσεων είχε αντλήσει περίπου 24 δισ. δολάρια στη δεκαετία που προηγήθηκε της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο το 2019.

Ορισμένοι θεωρούσαν ότι η Uber, χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης με περιορισμένες ανάγκες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ίσως να μην εισαγόταν ποτέ στο χρηματιστήριο. Ήταν μια δεκαετία εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, τα οποία διοχέτευαν διαρκώς κεφάλαια στις εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων.

Με τις μεγάλες εισηγμένες να επαναγοράζουν ίδιες μετοχές και εταιρείες από τη Spotify έως την Palantir να επιλέγουν την εισαγωγή τους μέσω της διάθεσης αποκλειστικά υφιστάμενων μετοχών, πολλοί αναρωτιούνταν τότε αν οι εκδόσεις νέων μετοχών στα χρηματιστήρια όδευαν προς εξαφάνιση.

Δεν συνέβη αυτό. Η εμφάνιση ενός καινούριου κλάδου έντασης κεφαλαίου ανέτρεψε τα δεδομένα.

Η εξάρτηση από τα κεφάλαια των επενδυτών

Οι μετοχικές εκδόσεις αυτών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης αιχμής ενδέχεται κάποτε να θεωρούνται ακόμη μία σύντομη φάση στην ιστορία μιας τεχνολογίας που αλλάζει τον κόσμο.

Τα έσοδα των εργαστηρίων μπορεί να αυξηθούν τόσο γρήγορα, ώστε να περιοριστεί η εξάρτησή τους από τις κεφαλαιαγορές. Μπορεί, όμως, και να καθηλωθούν.

Προς το παρόν, πάντως, οι επενδυτές των χρηματιστηρίων είναι περιζήτητοι και η τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το ισχυρότερο αντίβαρο είναι το κουμπί της πώλησης

Οι καινούριοι μέτοχοι της Anthropic, ωστόσο, θα έχουν ελάχιστο λόγο στις αποφάσεις, παρά τα χρήματα που θα επενδύσουν. Οι ιδρυτές ελέγχουν μια κρίσιμη κατηγορία μετοχών με δικαιώματα ψήφου και έχουν θεσπίσει μακροπρόθεσμες δομές εταιρικής διακυβέρνησης που, όπως υποστηρίζουν, αποσκοπούν στην προστασία της ανθρωπότητας.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που οι επενδυτές καλούνται να τοποθετηθούν σε τεχνολογικές εταιρείες γνωρίζοντας ότι τα δικαιώματα στη διοίκησή τους είναι άνισα κατανεμημένα. Και διατηρούν πάντοτε τη δυνατότητα να εκφράσουν τη διαφωνία τους πουλώντας τις μετοχές τους.

Ο Ντάριο Αμοντέι και οι υπόλοιποι συνιδρυτές μπορεί, προς το παρόν, να μοιάζουν με κυρίαρχους του σύμπαντος. Αν, όμως, πάρουν λάθος δρόμο, η δύναμη των χρηματιστηριακών αγορών σημαίνει ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν μηχανισμό «ευθυγράμμισης» ισχυρότερο από οποιαδήποτε δικλίδα ασφαλείας ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης: το κουμπί της πώλησης.