Anthropic: Έξι φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά

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Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic PBC έχει προσελκύσει περίπου έξι φορές περισσότερες παραγγελίες από τις διαθέσιμες μετοχές, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για την πιθανώς μεγαλύτερη πρώτη πώληση μετοχών στην ιστορία.

Η Anthropic στοχεύει σε αποτίμηση, με πλήρη αραίωση, περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, ενώ η εταιρεία ανέφερε ρυθμό εσόδων 81 δισ. δολαρίων στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένα κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου

Η εταιρεία που ανέπτυξε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να συγκεντρώσουν έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς και 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα έγγραφα.

Συνολικά, η προσφορά θα είναι μεγαλύτερη από την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εισαγωγή σε χρηματιστήριο όλων των εποχών. Οι τραπεζίτες έχουν ενημερώσει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η Anthropic θα δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους επενδυτές, και ορισμένοι υποψήφιοι αγοραστές θα λάβουν μικρότερες κατανομές από ό,τι αναμένουν, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα αυτά. Οι λεπτομέρειες της ΙΡΟ, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για μετοχές, ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν τα άτομα αυτά, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Mεγάλο ενδιαφέρον για τη μετοχή της Anthropic

Η έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές της Anthropic έρχεται σε αντίθεση με την απόσυρση της στήριξης των επενδυτών προς την Nvidia, μετά την απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του, λόγω αναφορών για διάφορες εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που εικάζεται ότι δραστηριοποιείται ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

Ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών συμφώνησε να αγοράσει μετοχές της Anthropic αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιείται παράλληλα με την IPO της εταιρείας, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που κατέθεσε η εταιρεία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic θεωρεί την Nvidia στρατηγικό εταίρο και έχει δεσμεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες που της εξασφαλίζουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ της. Η Anthropic επιδιώκει να ενισχύσει τη ζήτηση για την IPO με μια σειρά εκδηλώσεων για υποψήφιους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας εκδήλωσης που θα μεταδοθεί ζωντανά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της, Ντάριο Αμοντέι, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, την Παρασκευή, όπως ανέφερε πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση, περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, χαμηλότερη από το επίπεδο στο οποίο ορισμένοι επενδυτές περίμεναν να καταλήξει η εταιρεία, σύμφωνα με το Bloomberg News. Ορισμένες εταιρείες καθορίζουν συντηρητικούς όρους όταν αρχίζουν επίσημα την προώθηση της δημόσιας προσφοράς τους, με την προσδοκία ότι η ισχυρή ζήτηση θα ωθήσει προς τα πάνω το τελικό ποσό και θα τις προετοιμάσει για ισχυρή διαπραγμάτευση κατά την πρώτη τους εμφάνιση στο χρηματιστήριο.

Επενδύσεις υπέρ τεχνητής νοημοσύνης

Η ανακοίνωση της Anthropic την Τρίτη ενίσχυσε τα επιχειρήματα υπέρ των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι πωλήσεις συνέχισαν να αυξάνονται. Η εταιρεία ανέφερε ετήσιο ρυθμό εσόδων ύψους 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένο κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση.

Η Anthropic παρουσίαζε ετήσιο ρυθμό εσόδων 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με το Bloomberg News. Η εταιρεία ορίζει τον δείκτη αυτό ως την ετησιοποίηση των τελών που βασίζονται στην κατανάλωση για μια περίοδο 28 ημερών και των τελών που βασίζονται σε συνδρομές για έναν μόνο μήνα. Ορισμένοι επενδυτές προσφέρουν ένα μέρος της κατανομής τους από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic σε άλλους υποψήφιους επενδυτές, επιτρέποντάς τους να εισπράξουν επιπλέον τέλη και να μειώσουν τον κίνδυνό τους πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, ενώ άλλοι που κατέχουν μερίδια πριν από την IPO τα προωθούν σε αγοραστές μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού.

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley ηγούνται της δημόσιας προσφοράς της Anthropic, με τη συμμετοχή 20 άλλων τραπεζών, όπως προκύπτει από την υποβληθείσα αίτηση. Η μετοχή αναμένεται να διαπραγματεύεται στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο ANT.