 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Anthropic: Έξι φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά

Η Anthropic επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 64,4 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς και 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Tεχνητή νοημοσύνη 13.11.2026, 08:50
Σχολιάστε
Anthropic: Έξι φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic PBC έχει προσελκύσει περίπου έξι φορές περισσότερες παραγγελίες από τις διαθέσιμες μετοχές, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για την πιθανώς μεγαλύτερη πρώτη πώληση μετοχών στην ιστορία.

Η Anthropic στοχεύει σε αποτίμηση, με πλήρη αραίωση, περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, ενώ η εταιρεία ανέφερε ρυθμό εσόδων 81 δισ. δολαρίων στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένα κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου

Η εταιρεία που ανέπτυξε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να συγκεντρώσουν έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς και 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα έγγραφα.

Συνολικά, η προσφορά θα είναι μεγαλύτερη από την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εισαγωγή σε χρηματιστήριο όλων των εποχών. Οι τραπεζίτες έχουν ενημερώσει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η Anthropic θα δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους επενδυτές, και ορισμένοι υποψήφιοι αγοραστές θα λάβουν μικρότερες κατανομές από ό,τι αναμένουν, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα αυτά. Οι λεπτομέρειες της ΙΡΟ, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για μετοχές, ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν τα άτομα αυτά, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Mεγάλο ενδιαφέρον για τη μετοχή της Anthropic

Η έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές της Anthropic έρχεται σε αντίθεση με την απόσυρση της στήριξης των επενδυτών προς την Nvidia, μετά την απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του, λόγω αναφορών για διάφορες εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που εικάζεται ότι δραστηριοποιείται ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

Ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών συμφώνησε να αγοράσει μετοχές της Anthropic αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιείται παράλληλα με την IPO της εταιρείας, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που κατέθεσε η εταιρεία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic θεωρεί την Nvidia στρατηγικό εταίρο και έχει δεσμεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες που της εξασφαλίζουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ της. Η Anthropic επιδιώκει να ενισχύσει τη ζήτηση για την IPO με μια σειρά εκδηλώσεων για υποψήφιους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας εκδήλωσης που θα μεταδοθεί ζωντανά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της, Ντάριο Αμοντέι, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, την Παρασκευή, όπως ανέφερε πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση, περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, χαμηλότερη από το επίπεδο στο οποίο ορισμένοι επενδυτές περίμεναν να καταλήξει η εταιρεία, σύμφωνα με το Bloomberg News. Ορισμένες εταιρείες καθορίζουν συντηρητικούς όρους όταν αρχίζουν επίσημα την προώθηση της δημόσιας προσφοράς τους, με την προσδοκία ότι η ισχυρή ζήτηση θα ωθήσει προς τα πάνω το τελικό ποσό και θα τις προετοιμάσει για ισχυρή διαπραγμάτευση κατά την πρώτη τους εμφάνιση στο χρηματιστήριο.

Επενδύσεις υπέρ τεχνητής νοημοσύνης

Η ανακοίνωση της Anthropic την Τρίτη ενίσχυσε τα επιχειρήματα υπέρ των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι πωλήσεις συνέχισαν να αυξάνονται. Η εταιρεία ανέφερε ετήσιο ρυθμό εσόδων ύψους 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένο κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση.

Η Anthropic παρουσίαζε ετήσιο ρυθμό εσόδων 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με το Bloomberg News. Η εταιρεία ορίζει τον δείκτη αυτό ως την ετησιοποίηση των τελών που βασίζονται στην κατανάλωση για μια περίοδο 28 ημερών και των τελών που βασίζονται σε συνδρομές για έναν μόνο μήνα. Ορισμένοι επενδυτές προσφέρουν ένα μέρος της κατανομής τους από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic σε άλλους υποψήφιους επενδυτές, επιτρέποντάς τους να εισπράξουν επιπλέον τέλη και να μειώσουν τον κίνδυνό τους πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, ενώ άλλοι που κατέχουν μερίδια πριν από την IPO τα προωθούν σε αγοραστές μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού.

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley ηγούνται της δημόσιας προσφοράς της Anthropic, με τη συμμετοχή 20 άλλων τραπεζών, όπως προκύπτει από την υποβληθείσα αίτηση. Η μετοχή αναμένεται να διαπραγματεύεται στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο ANT.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Louis Vuitton: Περισσότερες από 100 συλλεκτικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες σε δημοπρασία
Tέχνη και Ζωή

Louis Vuitton: Στο σφυρί μοναδικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη
Κόσμος

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη
Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC – Εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις σε αστικά κέντρα
World

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC
Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
Wall Street

Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
FBI: Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια
World

Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια
ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones
Κόσμος

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αμερικανικά ομόλογα: Η χειρότερη εβδομάδα από τους αμοιβαίους δασμούς Τραμπ
Ομόλογα

«Κόκκινος συναγερμός» από τα αμερικανικά ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα δείχνουν ότι η κατάρρευση των τίτλων διεθνώς δεν έχει τελειώσει

Τζούλη Καλημέρη
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,8% στις ώρες εργασίας το 2024 – Πόσο αυξήθηκε το κόστος ανά ώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Άλμα 4,8% στις ώρες εργασίας σε μια 5ετία

Το 2024, κάθε μισθωτός εργάστηκε κατά μέσο όρο 1.579,9 ώρες σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Το πολεοδομικό αντάρτικο φτάνει στο Μαξίμου – Τι φέρνει τους δημάρχους απέναντι στον Μητσοτάκη
Ακίνητα

Το πολεοδομικό αντάρτικο φτάνει στο Μαξίμου

Οι 584.000 δυνητικά επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, οι αντιδράσεις των δημάρχων και οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί – Το παρασκήνιο πίσω από την έκτακτη σύσκεψη της Δευτέρας

Μάχη Τράτσα
NBG Securities για ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή η οργανική κερδοφορία, τι ξεχωρίζει σε Alpha, Eurobank και Πειραιώς
Markets

NBG Sec.: Τα δυνατά χαρτιά Alpha, Eurobank και Πειραιώς

Ποιες τράπεζες ξεχώρισαν στο τρίτο τρίμηνο και πού βλέπει περιθώρια υπεραπόδοσης η ΝBG Securities

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο
Economy

Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει περιορισμένο ανταγωνισμό, λάθη στα μητρώα και συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που κρίθηκαν μη νόμιμες — Τι βρίσκεται πίσω από τα ποσοστά απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιομηχανία: Η άνοδος των εξαγωγών και οι αποκλίσεις από την Ευρώπη – Γιατί έχει σημασία η εξωστρέφεια
Βιομηχανία

Γιατί «ραγίζει» η αλυσίδα αξίας στη βιομηχανία

Οι αποκλίσεις της Ελλάδας από την Ευρώπη στη βιομηχανία επιμένουν – Νέες προκλήσεις επιφέρουν η τεχνολογική πρόοδος και οι διεθνείς συγκρούσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI
World

Οι Βρυξέλλες χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ΕΕ στην πρωτοπορία της AI και το κόστος που τις συνοδεύει - Νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Bloomberg: Εταιρεία στην Κίνα που συνδέεται με την Αλις Χουάνγκ απέκτησε απαγορευμένα τσιπ Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Εταιρεία της Αλις Χουάνγκ στην Κίνα απέκτησε απαγορευμένα τσιπ Nvidia

Τα τσιπ εγκαταστάθηκαν σε data center στη Σαγκάη, που συνδέεται με τη Megaspeed International, γράφει το Bloomberg

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;

Η κρίση ηγεσίας της Nvidia δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανταγωνιστές της — αλλά και για έναν σημαντικό συνεργάτη της

Anthropic: Έξι φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά
Tεχνητή νοημοσύνη

Σπάει τα κοντέρ η Anthropic - Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η IPO

Η Anthropic επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 64,4 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς και 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Ανθρώπινη εποπτεία στην Τεχνητή Νοημοσύνη: όταν ο άνθρωπος απλώς πατά «ΟΚ»
Experts

Ανθρώπινη εποπτεία στην ΑΙ

Η νομοθεσία προβλέπει την ύπαρξη ανθρώπου για τον έλεγχο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά αν η οθόνη που χρησιμοποιεί τον σπρώχνει να συμφωνήσει και ο χρόνος δεν φτάνει για να διαφωνήσει, η εποπτεία υπάρχει μόνο στα χαρτιά

Ματθαίος Μάντζιος
Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia – Anthropic: Οι χρυσοί δεσμοί που δοκιμάζονται μετά τον Χουάνγκ

Η αλλαγή ηγεσίας στη Nvidia προσθέτει αβεβαιότητα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο - Οι χρηματοδοτικές και εμπορικές διασυνδέσεις

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Μισθοί-μαμούθ, μπόνους και πολυτελή ταξίδια στη μάχη των εταιρειών για ταλέντα ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Μισθοί-μαμούθ, μπόνους και πολυτελή ταξίδια στη μάχη για ταλέντα ΑΙ

Ενώ ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να καταγράφει απολύσεις, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν εξωφρενικά κίνητρα για να προσελκύσουν εξειδικευμένους εργαζομένους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Louis Vuitton: Περισσότερες από 100 συλλεκτικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες σε δημοπρασία
Tέχνη και Ζωή

Louis Vuitton: Στο σφυρί μοναδικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες

Μουρακάμι, Φρανκ Γκέρι και Γιαγίοϊ Κουσάμι υπογράφουν μερικά από τα σπάνια κομμάτια Louis Vuitton που βγαίνουν στο σφυρί μέσω του οίκου Christie’s.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη
Κόσμος

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη

Τα αεροσκάφη δεν απογειώνονται από τα αμερικανικά αεροδρόμια. Πιθανό πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC – Εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις σε αστικά κέντρα
World

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC

Τα drones απογειώνονται καθώς η Κίνα επεκτείνει την οικονομία «χαμηλού υψομέτρου».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
Wall Street

Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq

Οριακά κέρδη για τον Dow - Πτώση 0,91% για τον Nasdaq και 0,4% για τον S&P 500 – Οι πιέσεις στην τεχνολογία επισκίασαν την αρχική άνοδο

FBI: Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια
World

Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια

To FBI κατέσχεσε διακομιστές που συνδέονται με μια βορειοκορεατική απάτη, η οποία χρησιμοποιούσε ψεύτικες βιντεοσυναντήσεις και deepfakes

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones
Κόσμος

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones

Σειρήνες ακούγονται σε βρετανικές βάσεις και έχουν τεθεί σε κατάσταση λοκντάουν, λόγω πτήσεων από drones άγνωστης προέλευσης. Οι βάσεις φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»
World

Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»

Τα ορυκτά καύσιμα χάνουν την κυρίαρχη θέση τους στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, δηλώνει ο επικεφαλής του IEA - Στο επίκεντρο της COP31 η δέσμευση για τον εξηλεκτρισμό

ΝΑΤΟ: Κίνδυνος έλλειψης αεροπορικών καυσίμων για την Ευρώπη σε περίπτωση μεγάλης πολεμικής σύρραξης
Κόσμος

ΝΑΤΟ: Η Ευρώπη θα ξεμείνει από αεροπορικά καύσιμα σε πιθανή πολεμική σύρραξη

Η στροφή μακριά από τα ορυκτά καύσιμα ευθύνεται εν μέρει για την πιθανή έλλειψη, εκτιμά μελέτη του ΝΑΤΟ

Ρωσία: Οι κατασχέσεις που χρηματοδοτούν τον πόλεμο με την Ουκρανία
World

Οι κατασχέσεις που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας

Επιχειρήσεις, η διαχείριση των οποίων μεταβιβάστηκε σε Ρώσους, προχωρούν σε δωρεές προς το «Λαϊκό Μέτωπο» - οργάνωση που ίδρυσε ο Πούτιν - με σκοπό την αγορά εξοπλισμού για τα ρωσικά στρατεύματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia – Τζένσεν Χουάνγκ: Το ερώτημα του 1 τρισ. δολαρίων – Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;
Τεχνολογία

Το ερώτημα του 1 τρισ. για Χουάνγκ και Nvidia - Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;

Ο Χουάνγκ θεωρούνταν τόσο κρίσιμος για την επιτυχία της Nvidia, ώστε η αξία της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ μειώνεται κατά περίπου 1 τρισ. δολάρια χωρίς αυτόν στο τιμόνι

Δημήτρης Σταμούλης
Greek Firms Court Expat Executives as Talent Gap Widens
English Edition

Greek Firms Court Expat Executives as Talent Gap Widens

Nearly a third of Stanton Chase Athens’ executive searches now require Greeks working abroad on the shortlist, as companies look for leaders with international experience and a focus on growth

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA

Η εκδήλωση της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, με τη ρηματική διακοίνωση να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ στέλνει μήνυμα στην Τουρκία πως «δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση σε αυτό το θέμα».

Nvidia: Οι δύο βετεράνοι που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
World

Οι βετεράνοι που πλέον στηρίζουν την Nvidia

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς και η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Nvidia

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI
World

Οι Βρυξέλλες χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ΕΕ στην πρωτοπορία της AI και το κόστος που τις συνοδεύει - Νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου

Θα καταβληθούν συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies