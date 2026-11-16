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Σταθεροποιητικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, αναζητώντας κατεύθυνση μετά από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, με την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia να εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,11%, στις 664 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,16%, στις 10.920 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,03%, στις 26.757 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,31%, στις 8.394 μονάδες.

Με την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται αυτή την εβδομάδα στον τεχνολογικό κλάδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic, που αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμες δοκιμασίες για τη δυναμική της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Οι έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας στις μετοχές ημιαγωγών και επιχειρηματικού λογισμικού συνδέθηκαν με την αποχώρηση του Χουάνγκ, η οποία προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, νέα δεδομένα προστέθηκαν σήμερα, καθώς δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι ο Χουάνγκ έχει συζητήσει με στενούς συνεργάτες του το ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Πέρα από τις εξελίξεις στη Silicon Valley, οι ευρωπαϊκές αγορές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα με ιδιαίτερα σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για το κόστος δανεισμού στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο οι αξιωματούχοι της Federal Reserve εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η δημοσιοποίηση, την Τετάρτη, των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο, ενώ καθοριστικές θεωρούνται και οι προγραμματισμένες τοποθετήσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, αναμένεται να μιλήσει σήμερα σε δημόσια εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, με επίκεντρο τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αμερικανική οικονομία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το περιεχόμενο της ομιλίας του, ο Γουόρς αναμένεται να επισημάνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει ουσιαστικά την οικονομία των ΗΠΑ, αν και η ταχύτητα και ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί αυτή η τεχνολογική αλλαγή παραμένουν αβέβαιοι.

Η αβεβαιότητα αυτή αποτελεί πρόσθετη πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης στον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.