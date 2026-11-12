Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έκλεισαν στο «πράσινο»

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Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι ευρωπαϊκές αγορές, με τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα των Siemens και Allianz να στηρίζουν το επενδυτικό κλίμα και να οδηγούν τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 σε νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,25%, στις 664 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,25%, στις 10.863 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,57%, στις 26.816 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,34%, στις 8.361 μονάδες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η Siemens ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 10% στο τέταρτο τρίμηνο, στα 23,7 δισ. ευρώ, ενώ η Allianz κατέγραψε άνοδο 1,2% στα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,9 δισ. ευρώ. Οι επιδόσεις αυτές συνέβαλαν στη διατήρηση της θετικής δυναμικής των ευρωπαϊκών μετοχών.

Οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εξακολουθούν να ξεπερνούν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, παρά τους μήνες έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ομολόγων και ενέργειας.

Καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών αγορών διαδραματίζει και η σύνθεση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της περιοχής. Σε αντίθεση με τη Wall Street, όπου οι εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της χρηματιστηριακής αξίας των δεικτών, ο Stoxx 600 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συμμετοχή παραδοσιακών κλάδων και μετοχών αξίας.

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν σήμερα στη Βρετανία, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, ο τομέας των υπηρεσιών κατέγραψε ανάπτυξη 0,9% σε τριμηνιαία βάση, ενώ η παραγωγή ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%. Αντίθετα, ο κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε συρρίκνωση 0,7%.

Σε ετήσια βάση, η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9%, με τον τομέα των υπηρεσιών να καταγράφει αύξηση της παραγωγής κατά 2,3% και τον παραγωγικό τομέα να ενισχύεται κατά 1,5%. Στον αντίποδα, η κατασκευαστική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 1,7%.