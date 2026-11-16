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Πτωτικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια κρίσιμη εβδομάδα για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Nvidia, τα πρώτα μετά την αποχώρηση του Jensen Huang από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά και η πολυαναμενόμενη είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,20% στις 52.240 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,84% στις 7.497 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,33% στις 25.802 μονάδες.

Η Nvidia βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των πιέσεων, με τη μετοχή της να υποχωρεί σχεδόν κατά 3%, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός θα εμφανίσει αύξηση σχεδόν 100% τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη σε ετήσια βάση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν περιορίζεται πλέον στις οικονομικές επιδόσεις, αλλά επικεντρώνεται και στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία μετά την αποχώρηση του Jensen Huang.

Ο Huang παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η εξέλιξη προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στη μετοχή της Nvidia, η οποία έχασε 13% την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της από τον Απρίλιο του 2025.

Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, ζήτησε μια «ριζική αναδιάρθρωση» στη Nvidia, καλώντας το διοικητικό συμβούλιο να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλο εκτός της εταιρείας.

Οι ρευστοποιήσεις δεν περιορίζονται στη Nvidia, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και τεχνολογικού εξοπλισμού να καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Οι Micron Technology, Intel και Advanced Micro Devices (AMD) υποχωρούν περισσότερο από 5%, ενώ αντίστοιχες απώλειες καταγράφει και η Dell Technologies. Η Oracle κινείται επίσης πτωτικά, χάνοντας σχεδόν 4%.

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός για τις αγορές αυτή την εβδομάδα είναι η προγραμματισμένη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, η οποία αναμένεται να αποτελέσει νέα δοκιμασία για το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNBC, η εταιρεία επιδιώκει αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, με το ενδεικτικό εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών να τοποθετείται μεταξύ 70 και 78 δολαρίων.

Η είσοδός της στο χρηματιστήριο αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει σημαντική ένδειξη για τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να τοποθετούν κεφάλαια σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στον κλάδο.