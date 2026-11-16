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Με τη βοήθεια της Coca Cola, αλλά και των τραπεζών, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ξεπεράσει την επιφυλακτικότητα που χαρακτήρισε τη σημερινή συνεδρίαση και να κλείσει θετικά, φτάνοντας και πάλι στη ζώνη των 2.650 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,54% στις 2.650,42 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.627,40 μονάδων (-0,34%) και 2.650,90 μονάδων (+0,55%). Ο τζίρος ανήλθε στα 234,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 29,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,6 εκατ. τεμάχια αξίας 26,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,58% στις 6.808,72 μονάδες, ενώ αμετάβλητος ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.111,60 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,93% στις 3.253,77 μονάδες.

Χωρίς κατεύθυνση και με χαμηλό τζίρο

Σε trading χαμηλού ρίσκου αναλώθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παίρνει στην τελευταία ώρα ώθηση από την Coca Cola και τις τράπεζες, προκειμένου να κλείσει θετικά και στη ζώνη των 2.650 μονάδων.

Η συνεδρίαση όμως χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές προσήμου, με τους αγοραστές και τους πωλητές να μην καταφέρνουν να αποκτήσουν σαφές προβάδισμα. Το εύρος διακύμανσης του Γενικού Δείκτη περιορίστηκε σε μόλις 17 μονάδες, επιβεβαιώνοντας την απουσία ισχυρών πρωτοβουλιών από τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η αγορά ακολούθησε όμως σε μεγάλο βαθμό το επιφυλακτικό κλίμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει υποτονική και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τίτλους.

Πρόσθετη επιβάρυνση στην εικόνα του ταμπλό προκάλεσαν οι σημερινές αποκοπές μερισμάτων της Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας. Η Jumbo διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση 3,6%, ενώ η Εθνική Τράπεζα απέκοψε μέρισμα 0,261 ευρώ ανά μετοχή, με απόδοση 1,5%.

Παρά τη σημερινή αδυναμία, πάντως, η αγορά εξακολουθεί να διατηρεί τα περισσότερα από τα πρόσφατα κεκτημένα της, χωρίς να εμφανίζει σημάδια έντονης διόρθωσης. Η παρατεταμένη συσσώρευση αποτυπώνει περισσότερο μια περίοδο αναμονής, καθώς οι επενδυτές δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αυξήσουν σημαντικά την έκθεσή τους, αλλά ούτε και να προχωρήσουν σε μαζικές ρευστοποιήσεις.

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση της Fast Finance, ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να κινείται εντός του εύρους των 2.550 έως 2.683 μονάδων, χωρίς να έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής κάποια αποφασιστική κίνηση που θα καθορίσει την επόμενη τάση. Σε μηνιαία βάση, το επίπεδο διακοπής της ανοδικής τάσης έχει μεταφερθεί στις 2.513 μονάδες, με κριτήριο το κλείσιμο του μήνα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι 2.712 μονάδες ως επόμενο ανοδικό επίπεδο αναφοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Coca Cola έκλεισε με έλμα 3,98%, με τις Πειραιώς και Eurobank να κλείνουν στο +2,56% και +2,01% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Alpha Bank, Helleniq Energy, Aegean και Metlen, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, Motor Oil και Credia Bank.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ έχασε 2,52%, με τις Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Λάμδα, Aktor και Cenergy, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Εθνική, ΟΤΕ, Allwyn, ΕΛΧΑ, Optima Bank, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, Κύπρου και Τιτάν.